شما المزروعي: قيادتنا تضع تمكين الشباب في صميم قيم دولة الإمارات

نجحت رئاسة COP28 في ترك إرث دائم للشباب من خلال ضمان احتوائهم في عمليات صنع القرارات المناخية، من خلال ترسيخ دور رائد المناخ ضمن فرق رئاسة مؤتمرات الأطراف المستقبلية.

واتفقت الأطراف على إدراج مهمة رائد المناخ للشباب ضمن النص الرسمي المتفاوض عليه في COP28 في منظومة عمل مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ما يضمن المشاركة الفعالة وتمثيل الشباب في فرق رئاسة مؤتمرات الأطراف المستقبلية.

مبعوث الشباب

وكان COP28 هو مؤتمر الأطراف الأول الذي يقوم بتعيين رائدة المناخ للشباب بشكل رسمي، بناءً على الأسس التي وضعها مبعوث الشباب في مؤتمر الأطراف COP27، حيث تم تعيين معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، رائدة المناخ للشباب، والتي كانت أصغر وزيرة في العالم بسن 22 عاماً عندما تولت هذا المنصب.

وقد تحدثت معاليها قائلة: ((تضع القيادة الرشيدة تمكين الشباب في صميم قيم دولة الإمارات، وانطلاقاً من هذا المبدأ حرصت رئاسة COP28 على أن يكون تفعيل دور الجيل القادم وترسيخ مهمة رائد الشباب للمناخ في منظومة العمل المناخي الدولي جزءاً أصيلاً من الإرث الذي يتركه المؤتمر للعالم وللعمل المناخي ومؤتمرات الأطراف القادمة)).

ويتعرض حالياً ما يقارب المليار طفل حول العالم لمخاطر تغير المناخ، ويشارك العديد من الشباب بالفعل في قيادة العمل المناخي العالمي. ومع ذلك، لا تزال إسهامات الشباب محدودة في صنع السياسات المناخية.

وكان COP28 قد قدم سلسلة من المبادرات الرائدة التي تركز على إدماج الشباب في العمل المناخي.

كما شهد COP28 رسمياً إطلاق الذراع الشبابية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ YOUNGO، لتقرير ((الحصيلة العالمية للشباب)) بدعم من رائدة المناخ للشباب، وهو أول تحليل شامل على الإطلاق لمشاركة الشباب في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والذي يوفر خارطة طريق لتعزيز إدماج الشباب في العمل المناخي.

ويُمثل ((برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ)) في COP28 أكبر مبادرة لتمكين الشباب من المشاركة الفعّالة في منظومة عمل مؤتمرات الأطراف، حيث نجح في تمكين 110 شباب من جميع أنحاء العالم من المشاركة في العمل المناخي وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات قيادة الإمارات، حيث وفر البرنامج لمندوبي الشباب للمناخ التدريب والموارد اللازمة للقيام بدور ريادي في مجتمعاتهم وبالإضافة للتمويل الكامل للمشاركة في COP28، ما أتاح لهم فرصة المساهمة في عملية المفاوضات وتقديم نموذج يُحتذى به لاحتواء الشباب من البلدان الأقل نمواً، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والشعوب الأصلية، والمجتمعات التي تعاني من النزاعات، والشباب من أصحاب الهمم في منظومة عمل مؤتمر الأطراف.

والتزمت دولة الإمارات بدعم جهود إضفاء الطابع الرسمي على دور رائد المناخ للشباب خلال العام الماضي، حيث يسعى فريق رئاسة COP28 ورائدة المناخ للشباب للحصول على تمويل خارجي مستدام لهذا الدور لتفادي الحاجة إلى تمويل من جانب الأطراف.

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