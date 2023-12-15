أحمد الفلاسي : مركز «إرث من أرض زايد» نجح بامتياز في تحقيق أهدافه

أسدل مركز التعليم الأخضر ((إرث من أرض زايد)) الستار على أعماله بعد 13 يوماً حفلت بالجلسات الحوارية والنقاشات البناءة واللقاءات والفعاليات والأنشطة التي نجحت في تركيز الاهتمام العالمي على الدور المحوري للتعليم في مواجهة أزمة المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهد المركز، الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف، والذي استضافته وزارة التربية والتعليم إقبالاً جماهيرياً كبيراً من فئات المجتمع كافة ومن مختلف الأعمار فضلاً عن عدد كبير من الزوار من خارج الدولة.

تعليم مناخي

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم: ((حينما بدأنا بالتحضير لإطلاق مركز إرث من أرض زايد كنا عازمين على أن يحقق المركز نقلات نوعية تعزز حضور التعليم المناخي ودوره في مواجهة أزمة المناخ التي تهدد عالمنا، وأن يترك إرثاً ممتداً يمكن البناء عليه لإحداث التغيير الإيجابي على مستوى مفاصل العملية التعليمية كافة وصولاً إلى بناء المجتمعات الخضراء.

وتابع: يمكننا القول إن المركز نجح بامتياز في تحقيق الأهداف التي تم تأسيسه من أجلها، إذ نجحت دولة الإمارات في تحفيز قادة العملية التعليمية على اتخاذ خطوات عملية تضع التعليم في صدارة النقاشات العالمية عن قضايا المناخ والاستدامة، وتسهم في بناء قدرات الكوادر التعليمية وتشكيل الوعي البيئي والمناخي لدى الطلبة ليكونوا سفراء للاستدامة في مجتمعاتهم وأماكن عملهم.

وأضاف معاليه: مع اختتام أعمال مركز التعليم الأخضر – إرث من أرض زايد، نضع في ذات الوقت كلمة البداية لفصل جديد نواصل عبره العمل مع شركائنا المحليين والدوليين لتأكيد حضور الاستدامة في القطاع التعليمي في أنحاء العالم كافة عبر مبادرات وبرامج وشراكات عالمية التأثير، نرسخ بها مكانة الدولة الريادية في قيادة العمل المناخي لبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وفي أيام المؤتمر، أصدر الاجتماع السنوي الأول لشراكة التعليم الأخضر الذي استضافه مركز إرث من أرض زايد الإعلان المشترك في شأن جدول الأعمال المشترك للتعليم وتغير المناخ في COP 28 والذي التزمت فيه الدول الأعضاء في شراكة التعليم الأخضر تطبيق استراتيجيات وطنية تعزز قدرة النظم التعليمية على مواجهة أخطار التغير المناخي، والوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية في القطاع التعليمي، والعمل على تعزيز آليات التعاون لتوفير التمويل اللازم لنشر وتعميم التعليم المناخي بما يسهم في ردم الفجوة بين الواقع الحالي والمستهدفات المناخية.

كما ترأست دولة الإمارات الاجتماع الوزاري الدولي عن التعليم الأخضر والذي شهد إطلاق مبادرتين بالتعاون مع يونسكو، دعت الأولى إلى تأسيس منصة مفتوحة المصدر على الإنترنت بهدف توفير الموارد والمعلومات وتبادل التجارب والخبرات بما يدعم تبني التعليم الأخضر في أنحاء العالم؛ فيما دعت المبادرة الثانية لإطلاق أداة قياس الاستدامة للمؤسسات التعليمية تسهم في توحيد الجهود الدولية لخفض البصمة الكربونية للمؤسسات التعليمية في أنحاء العالم لتكون جاهزة قبل انطلاق مؤتمر COP 29.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تحقيق تقدم نوعي في إنجاز مستهدفات محاور شراكة التعليم الأخضر الأربعة، فتم تسجيل 52% من المدارس و36% من الجامعات في برامج خضراء تمهيداً لاعتمادها بيئياً بشكل رسمي.

وعلى مستوى بناء القدرات الخضراء تقوم الوزارة بتوفير التدريب والتأهيل المناخي لمسؤول تربوي واحد ومدرسين اثنين في كل مدرسة في الدولة، فأتم 100 مدرب رئيس المرحلة الأولى من تدريبهم، كما تم تسجيل نحو 1,400 مسؤول تربوي وأكثر من 10 آلاف معلم في برامج تدريبية لبناء قدراتهم في مجال التعليم الأخضر.

ووصل عدد زوار مركز التعليم الأخضر – إرث من أرض زايد في مؤتمر COP 28 إلى أكثر من 50,000 زائر متجاوزاً التوقعات لعدد الزوار بنسبة أكثر من 270%، وكان لافتاً التفاعل الطلابي والأكاديمي مع فعاليات المركز إذ استقبل المركز في أيامه الـ13 زيارات من أكثر من 3,500 طالب وطالبة من 122 مدرسة من أنحاء الدولة كافة، واستضاف المركز 250 جلسة نقاشية وورشة عمل شارك فيها أكثر من 1,000 متحدث من أكثر من 50 دولة، وحضرها أكثر من 10 آلاف ضيف.

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