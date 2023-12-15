اكتسبنا مهارات وخبرات مهمة بأساسيات مفاوضات تغير المناخ

شكل ((برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة 2023))، الذي أطلق مركز الشباب العربي أخيراً فعاليات النسخة الثانية منه، خطوة مهمة نحو إعداد جيل متمكن في العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الحضور العربي، وتحقيق مشاركات فاعلة في أهم الحوارات والمحافل العالمية.

وتضمن البرنامج ورش عمل وجلسات نقاشية وتدريبية، من بين أهمها دبلوماسية تغير المناخ وأساسيات المفاوضات متعددة الأطراف فيه، والتمويل والدبلوماسية المتقدمة في تغير المناخ.

خبرات تفاوضية

ووفقاً لاستطلاع أجرته ((البيان)) مع بعض المشاركين، عن أهمية البرنامج، وما يتعلق بملف المناخ، أكد محمد مناف صائغ، ملحق دبلوماسي في سفارة جمهورية العراق، أن دافعه للانضمام للبرنامج جاء انطلاقاً من أهمية تطوير قدراته في مجال التفاوض والتواصل وإيجاد الفرص من أجل تحقيق الهدف الذي يسعى إليه.

وتطرق إلى أهمية البرنامج فيما يخص تعزيز جهود الإمارات، موضحاً أن من شأن البرنامج ومحتواه، أن يسهم في تحضير جيل جديد جاهز للتفاوض بموضوع المناخ ومطلع على أولوياته، وبيّن أن المبادئ الأساسية والتوجهات الحديثة في العمل الدبلوماسي المناخي، أمر له أهمية بالغة حالياً توازياً مع التحديات البيئية العالمية. وأردف: إن هذه الجهود ستنعكس مستقبلاً على هذا الملف النوعي والمهم، خصوصاً أن القيادات الشابة هي من ستتولى قيادة التحول إلى الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات من أجل الحفاظ على البيئة.

وتابع: إننا بحاجة لجيل جديد من الدبلوماسيين الشباب مزود بالمهارات والخبرات، حيث إنه من الممكن تضمين البرامج التي تتبعها دول المنطقة، فيما يخص التحول في مجالات الطاقة، والذي ينعكس بإيجابية على المناخ، من أجل استثمارها من قبل القادة الشباب في نقاشاتهم مع دول العالم. من جانبها ذكرت وئام تميم، مشاركة في البرنامج، أن دافعها للانضمام للبرنامج، جاء لمعرفة المزيد عن دبلوماسية تغير المناخ، والتواصل مع العاملين في هذا المجال، موضحة أن المحتوى الذي حصلت عليه، من شأنه أن يساعدها في التعرف على العديد من الجوانب القانونية والسياسية، التي تؤثر على الدبلوماسية في مجال تغير المناخ، لافتة إلى أن الدورات التدريبية المتعلقة بالتفاوض مفيدة بشكل خاص.

وأشارت إلى أن جهود الإمارات، كبيرة ومهمة وذات فائدة عالية، خصوصاً أن إدراج الشباب العرب الذين يعملون في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية، في هذا البرنامج قبل انعقاد المؤتمر مباشرة، سيوفر المزيد من المعرفة والمزايا للشباب، أثناء مشاركتهم في مؤتمر الأطراف، مما يزيد من تأثير الحدث وفعالياته ومحتواه ومخرجاته ويضمن نجاحه على المستوى الدولي.

جيل جديد

وأضافت: إن العمل الدبلوماسي المناخي، أمر له أهمية بالغة حالياً توازياً مع التحديات البيئية العالمية، وأنه من المؤكد أن التركيز والأهمية المتزايدة التي يوليها صانعو السياسات والوكلاء الدبلوماسيون لتغير المناخ، سيعزز دبلوماسية تغير المناخ في المستقبل، وسيعطيها أولوية وأهمية أكبر.

وعن مدى حاجتنا لجيل جديد من الدبلوماسيين الشباب، مزود بالمهارات لمخاطبة العالم بلغة تناسب مفاهيمهم وتوجهاتهم، وتعكس صورة إيجابية عن العرب، بينت أن الانفتاح على العالم مع البقاء مخلصين لقيمنا، هو المفتاح لفرض صوت الشباب العربي على الساحة الدولية، وأنه ومن خلال توفير المزيد من الفرص للدبلوماسيين الشباب للتعرف على الثقافات الأخرى، وفهم احتياجاتهم وقيمهم واهتماماتهم وروحهم وشعاراتهم وعواطفهم بعمق، فإننا نحظى بفرصة أفضل لإيجاد طرق مناسبة لتعزيز مصالحنا وأولوياتنا خلال تبادلاتنا ومفاوضاتنا، لافتة إلى أن البرنامج أعطاهم بالفعل لمحة عن ذلك، خصوصاً مع دورة التفاوض التي نظمها مركز كينيدي بجامعة هارفارد.

تعزيز قدرات

وأفاد أحمد عبد الرحيم، أحد المشاركين في فعاليات برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة، أنه تم ترشيحه للانضمام للبرنامج من قبل إدارة المناخ والبيئة بالخارجية المصرية، وأن البرنامج يعمل على تعزيز قدرات المشاركين المستقبلية، من خلال التدريب على أساسيات التفاوض والبحث في أدوات الاتفاقيات البيئية الخاصة بالأمم المتحدة، لافتاً إلى أهمية تخصيص تلك البرامج للقيادات الشابة العاملة في المجال البيئي في الوزارات المختلفة.

وحول أهمية المبادئ الأساسية والتوجهات الحديثة في العمل الدبلوماسي المناخي، وتوازيه مع التحديات البيئية العالمية، قال إنه يمكن تبني بعض المبادئ الأساسية والتوجهات الحديثة مثل، تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول في مواجهة التحديات البيئية المشتركة، وتضمين مبادئ الاستدامة والمسؤولية البيئية في جميع القرارات الحكومية، فضلاً عن تعزيز مبدأ الشفافية في نشر المعلومات حول التغيرات المناخية والجهود المبذولة، وتدريب وتعليم كوادر الدولة على قضايا المناخ والبيئة.

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