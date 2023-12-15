«مبادلة» و«هيونداي موتور» يستكشفان الفرص الاستثمارية والتجارية

أبرمت ((هيونداي موتور)) و((مبادلة للاستثمار)) (((مبادلة)))، مذكرة تفاهم لاستكشاف آفاق الفرص الاستثمارية والتجارية وتعزيز أوجه التعاون في مجال التنقل المستقبلي والتقنيات المتطورة.

تم توقيع المذكرة خلال حفل في أبوظبي بحضور كل من جيهون تشانغ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي موتور؛ ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة. وتمثل هذه الاتفاقية نقطة انطلاقة لتعاون استراتيجي سيعزز مسيرة قطاع التنقل المستقبلي والتقنيات النظيفة.

وستتعاون الشركتان ضمن مشاريع استثمارية مشتركة وستتبادل الخبرات، مع الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية في شركة مبادلة وخبرات ((هيونداي موتور)) في مجالات مختلفة، تشمل إنتاج الفولاذ الأخضر وإنتاج الألمنيوم الأخضر وإعادة تدويره فضلاً عن تقنيات القيادة الذاتية والروبوتات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز