نزوح شركات النفط الأجنبية يحدث فراغاً في قطاع الطاقة النيجيري

ثمة ظاهرة جديدة حدثت دون ضجة كبيرة خلال العام الفائت، في صناعة النفط بنيجيريا، وهي نزوح شركات النفط العالمية من كل أو بعض أجزاء عملياتها في البلاد.

ونهاية الشهر الماضي، وبعد أشهر من التكهنات، أعلنت شركة النفط النرويجية إكوينور أنها قد باعت كيانها النيجيري إلى شركة محلية غير معروفة، تدعى تشابال إنيرجي، ما يمثل نهاية ارتباط دام 3 عقود مع أكبر منتج للنفط في أفريقيا.

لم يكن هذا الأمر حادثاً منفصلاً. فقد أعلنت شركة إيني الإيطالية في سبتمبر أنها ستبيع فرع عملياتها البرية لشركة أواندو المحلية. وقبل ذلك، باعت شركة أداكس الصينية في العام الماضي مناطقها النفطية الأربع لشركة النفط الحكومية النيجيرية ((إن إن بي سي)). وبالتوازي مع ذلك، هناك خطة لشركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة لبيع أربعة حقول نفط برية لشركة سيبلات، وهي شركة طاقة ذات إدراج مزدوج في لاجوس ولندن، مقابل حوالي 1.3 مليار دولار.

وبينما كان الرئيس السابق ووزير النفط محمد بخاري وافق في الأصل على الصفقة في أغسطس 2022، إلا أنه قد تراجع عن القرار بعد أيام قليلة. ولا تزال الصفقة غير مكتملة.

وتمر شركة شل البريطانية بوضع مماثل، فقد أعربت عن رغبتها في سحب استثماراتها من الحقول البرية، والتي يمكنها تحقيق حوالي 3 مليارات دولار، ولكنها تظل عالقة في قضايا قانونية أعاقت تقدمها. وفي معظم الحالات، تتراجع شركات النفط العالمية الكبرى عن أصولها البرية وفي مناطق المياه الضحلة، التي تعرضت لأعمال سرقة وتخريب هائلة طالت صناعة نيجيريا طوال معظم السنوات الخمس الماضية.

ولعقود من الزمن ألقت المخاوف البيئية حول التسرب، والتأثير الاقتصادي الناجم عنه، بظلالها على هذه الأصول. وقد خلصت شركات النفط الكبرى إلى أن هذه المتاعب لم تعد تستحق العناء. وعليه، توجهت هذه الشركات نحو الأصول البحرية الأكثر ربحاً والأقل خطورة.

وإزاء ما يحدث، يرى المحللون في الأمر فرصة للشركات المحلية في نيجيريا لزيادة حصتها في السوق من خلال استحواذها على هذه الأصول التي لم تعد تلقى قبولاً. وقالت نويل أوكويدي، محللة الطاقة في شركة ستيرز للأبحاث والتحليلات، ومقرها في لاجوس: ((بالنسبة للشركات المحلية التي لا تمتلك رؤوس أموال بمليارات الدولارات للاستثمار في الأصول البحرية، فإن شراء هذه الأصول هي فرصة لها للتوسع. وأيضاً قد تكون للشركات المحلية فرصة أفضل في التفاوض مع المجتمعات المحلية للسكان الأصليين بسبب معرفتها المحلية)).

لكن متى سيبدأ ذلك؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الكثيرون بشأن مشروع مصفاة أليكو دانجوتي الضخم الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار، والذي طاله التأخير واتهامات بالمحسوبية. ويدعي عبدالصمد رابيو، مؤسس ورئيس مجموعة بي يو إيه المنافسة لشركة دانجوتي، أن أغنى شخص في أفريقيا قد حصل على تمويل بأسعار تفضيلية من البنك المركزي النيجيري، في عهد محافظه السابق الموقوف حالياً. وتنفي دانجوتي كل هذه المزاعم.

وعلى أية حال، ما هو واضح أن دانجوتي تواجه ضغوطاً من كل الاتجاهات تقريباً. ولدى المصفاة إمكانية لتحويل أكبر منتج للنفط في أفريقيا من استيراد المنتجات البترولية المكررة إلى مصدر صافٍ للتصدير.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أعلنت مجموعة دانجوتي أنها قد حصلت على أول شحنة من النفط الخام من ذراع تجارة النفط لشركة شل. ولكن حقيقة أن الشحنة الأولى جاءت من شركة شل، وليس من مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية التي تمتلكها الدولة، تزيد التكهنات أن دانجوتي، وهي أكبر شركة صناعية في نيجيريا، لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع شركة النفط الحكومية. وتمتلك مؤسسة النفط الحكومية الوطنية النيجيرية 20 في المئة من المصفاة بعد استحواذ بقيمة 2.76 مليار دولار في عام 2021.

وتتردد التكهنات بأن مؤسسة النفط الحكومية الوطنية النيجيرية تلعب لعبة صعبة مع شركة دانجوتي حول الإمدادات. وبحسب الرواية فما يحدث في نيجيريا، وفقاً للمصرفيين والمحللين، هو أن مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية ترغب في الحصول على حصة أكبر في المصفاة وأنه للمرة الأولى منذ عودة البلاد إلى الديمقراطية في عام 1999، لا يحظى أليكو دانجوتي، البالغ 66 عاماً، بعلاقة جيدة مع الحكومة الحالية.

وقد نفى دانجوتي تلك التكهنات قائلاً: ((لا أعتقد أن مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية بحاجة إلى شراء المزيد من الأسهم. وأعتقد أنهم راضون بما قدمناه لهم))، ومن الواضح الآن في أي اتجاه تهب الريح.

وتقول الشركة إنه من المتوقع وصول شحنة النفط الخام من مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية في غضون ((أسبوعين أو ثلاثة أسابيع))، مع شحنة أخرى من إكسون موبيل في وقت لاحق.

ويبقى العالم مترقباً لرؤية كيف ستكون مصفاة دانجوتي. فإما أن تكون ضربة عبقرية من رجل الصناعة لإحداث تحول كبير في بلاده، أو فكرة طائشة من مجموعة شركات تجازف بكل شيء لتتوسع نحو أفق يفوق قدراتها.

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