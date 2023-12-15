إشغال كامل لرحلات «طيران الإمارات» تزامناً مع موسم الأعياد

أكد عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في ((طيران الإمارات))، أن مستويات الطلب على السفر خلال الفترة الحالية مرتفعة جداً بالتزامن مع موسم الأعياد، مشيراً إلى أن إشغال معظم الرحلات على مختلف الخطوط وصل إلى حد الاكتمال، بما في ذلك وجهات أوروبا وأمريكا وأستراليا وحتى من أمريكا الجنوبية وغيرها وأن متوسط الإشغال على معظم الرحلات من حيث النسب يتجاوز مستويات العام الماضي.

وقال كاظم في تصريحات صحفية إن معدلات التدفق السياحي إلى دبي بالنسبة لمسافري ((طيران الإمارات)) قوية للغاية حالياً ولم نشهدها سابقاً، وهناك زيادة مستمرة في نسبة أعداد المسافرين الذين يختارون الإمارة لقضاء عطلات سياحية، مشيراً إلى وجود طلب سياحي قوي على دبي خلال الفترة الحالية باعتبارها وجهة عالمية بارزة على خريطة السياحة العالمية نجحت في توفير كافة المتطلبات التي يحتاجها الزوار على اختلاف أنواعهم ومستوياتهم الاقتصادية.

وأوضح كاظم أن حوالي 40 % من المسافرين على ((طيران الإمارات)) يختارون دبي كوجهة نهائية، علماً أن هذه النسبة كانت في السابق تصل إلى نحو 30 % فقط، الأمر الذي يشير إلى حجم التطور السياحي الذي تشهده دبي وزيادة جاذبيتها في الأسواق العالمية.

وقال كاظم إن وتيرة الطلب السياحي القوية على دبي متواصلة خلال الفترة المقبلة وحتى بعد انتهاء موسم العطلات، لافتاً إلى أن ((طيران الإمارات)) ستطلق بعد يناير 2024 عروضاً لعملائها الذين يصلون إلى دبي أو يتوقفون، حيث ستتيح لهم بطاقة صعود الطائرة للعملاء الاستفادة من عروض حصرية في العديد من المرافق السياحية.

وأوضح أن الناقلة تعمل على دعم حركة المسافرين من دبي وإليها بشكل أكبر، إضافة إلى مسافري الترانزيت من دبي وما بعدها. وواصلت تعزيز عملياتها العالمية، بإضافة مزيد من السعة وإمكانية الربط عبر مركزها في دبي لتلبية طلب العملاء في أسواقها.

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