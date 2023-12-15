شراكات «إينوك» تعزز الرقمنة المستدامة

تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات، أعلنت مجموعة إينوك، الشركة العالمية المتكاملة في مجال الطاقة عن تعاونها مع ((ساب))، الشركة المتخصصة عالمياً بمجال برمجيات تطبيقات المؤسسات؛ ومركز البيانات للحلول المتكاملة ((مورو)) التابع لمجموعة ((ديوا الرقمية))، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك للارتقاء بالحلول السحابية في المجموعة إلى حزمة حلول تحويل الأعمال الشاملة ((RISE with SAP)) لضمان الرقمنة المستدامة، واستضافة هذه المبادرة التحويلية في مركز البيانات الأخضر الخاص بشركة ((مورو)).

وتتيح الخطوة الاستراتيجية للمجموعة تسريع رحلتها السحابية عبر إبرام عقد واحد من خلال حزمة موحدة تتضمن سحابة SAP S/4HANA كمكون أساسي، لتدخل المجموعة بذلك حقبة جديدة في عالم الرقمنة المستدامة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: ((إن شراكتنا مع ((ساب)) وشركة ((مورو)) تأتي بمثابة تأكيد على التزامنا بالمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلامة فارقة في مسيرة التحول المستدام لمجموعتنا، والتي نسعى من خلالها إلى إنشاء عمليات أكثر مرونة واستجابة)).

وقال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: ((إن التزامنا بمبادئ الاستدامة يدعم مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050.

وتدل عملية استضافة حزمة حلول ((RISE with SAP)) في مركز البيانات الأخضر التابع لمورو على سعينا الدؤوب للوصول إلى عالم رقمي مستدام يتسم بالمسؤولية والوعي البيئي.

وكان مركز البيانات الأخضر، الذي افتتحه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي؛ قد دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مركز من نوعه يعمل بالطاقة الشمسية، مما يجسد التزامه بالابتكار المستدام وإرساء معايير جديدة في القطاع.

وقال مانوس رابتوبولوس، رئيس شركة اس ايه بي في منطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: ((يعد تنفيذ منصة رايز وذ اس ايه بي RISE with SAP علامة فارقة في علاقتنا طويلة الأمد مع كل من إينوك ومورو.

وتؤكد هذه الخطوة التزامنا المشترك بالاستدامة بالإضافة إلى دعم أهداف الدولة في تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050. ومن خلال تسخير الإمكانيات الكبيرة لبرمجيات S/4 HANA السحابية من اس ايه بي واستضافتها في أول مركز أخضر للبيانات في المنطقة، تكون إينوك قد أرست معايير جديدة للابتكارات التقنية المستدامة)).

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