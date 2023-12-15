«القابضة» وأذربيجان للاستثمار تطلقان منصة مشتركة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت ((القابضة)) ، وشركة أذربيجان للاستثمار القابضة صندوق الثروة السيادية الاستراتيجي الذي يقع مقره في العاصمة الأذرية باكو أمس تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والمصالح المشتركة، ومن بينها قطاع الزراعة والتكنولوجيا والأدوية والبنية التحتية للطاقة.
وتهدف المنصة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والاستفادة منها في تحقيق عوائد مالية مستدامة على رأس المال، وستتركز الاستثمارات في المقام الأول في جمهورية أذربيجان ودولة الإمارات ودول آسيا الوسطى، مع إمكان التوسع إلى بلدان أخرى. وبحسب الاتفاق، تلتزم كل من ((القابضة)) - ADQ - وشركة أذربيجان للاستثمار القابضة بنسبة 50% في المشروع المشترك، بمبلغ 500 مليون دولار.
يذكر أن شركة أذربيجان للاستثمار القابضة AIH أسست في سنة 2020 وهي صندوق استثمار استراتيجي مكلف بتعزيز إدارة وتشغيل الشركات المملوكة للدولة المنضوية في مظلته، وباستثماراتها ومبادراتها، تشارك شركة أذربيجان للاستثمار القابضة AIH بفعالية في التنمية والازدهار على المدى الطويل لجمهورية أذربيجان، الأمر الذي تم تعزيزه بشكل أكبر بإقامة هذا المشروع المشترك.
وستشارك ((القابضة)) في المنصة عبر خبراتها الاستثمارية المتنوعة التي تشمل قطاعات الاقتصاد الرئيسة.
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