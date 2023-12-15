Saturday, 16 December 2023 06:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«القابضة» وأذربيجان للاستثمار تطلقان منصة مشتركة

12/15/2023 7:25:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((القابضة)) ، وشركة أذربيجان للاستثمار القابضة صندوق الثروة السيادية الاستراتيجي الذي يقع مقره في العاصمة الأذرية باكو أمس تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والمصالح المشتركة، ومن بينها قطاع الزراعة والتكنولوجيا والأدوية والبنية التحتية للطاقة.

وتهدف المنصة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والاستفادة منها في تحقيق عوائد مالية مستدامة على رأس المال، وستتركز الاستثمارات في المقام الأول في جمهورية أذربيجان ودولة الإمارات ودول آسيا الوسطى، مع إمكان التوسع إلى بلدان أخرى. وبحسب الاتفاق، تلتزم كل من ((القابضة)) - ADQ - وشركة أذربيجان للاستثمار القابضة بنسبة 50% في المشروع المشترك، بمبلغ 500 مليون دولار.

يذكر أن شركة أذربيجان للاستثمار القابضة AIH أسست في سنة 2020 وهي صندوق استثمار استراتيجي مكلف بتعزيز إدارة وتشغيل الشركات المملوكة للدولة المنضوية في مظلته، وباستثماراتها ومبادراتها، تشارك شركة أذربيجان للاستثمار القابضة AIH بفعالية في التنمية والازدهار على المدى الطويل لجمهورية أذربيجان، الأمر الذي تم تعزيزه بشكل أكبر بإقامة هذا المشروع المشترك.

وستشارك ((القابضة)) في المنصة عبر خبراتها الاستثمارية المتنوعة التي تشمل قطاعات الاقتصاد الرئيسة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN15122023000110011019ID1107605623

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث