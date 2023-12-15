«القابضة» وأذربيجان للاستثمار تطلقان منصة مشتركة

أعلنت ((القابضة)) ، وشركة أذربيجان للاستثمار القابضة صندوق الثروة السيادية الاستراتيجي الذي يقع مقره في العاصمة الأذرية باكو أمس تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والمصالح المشتركة، ومن بينها قطاع الزراعة والتكنولوجيا والأدوية والبنية التحتية للطاقة.

وتهدف المنصة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والاستفادة منها في تحقيق عوائد مالية مستدامة على رأس المال، وستتركز الاستثمارات في المقام الأول في جمهورية أذربيجان ودولة الإمارات ودول آسيا الوسطى، مع إمكان التوسع إلى بلدان أخرى. وبحسب الاتفاق، تلتزم كل من ((القابضة)) - ADQ - وشركة أذربيجان للاستثمار القابضة بنسبة 50% في المشروع المشترك، بمبلغ 500 مليون دولار.

يذكر أن شركة أذربيجان للاستثمار القابضة AIH أسست في سنة 2020 وهي صندوق استثمار استراتيجي مكلف بتعزيز إدارة وتشغيل الشركات المملوكة للدولة المنضوية في مظلته، وباستثماراتها ومبادراتها، تشارك شركة أذربيجان للاستثمار القابضة AIH بفعالية في التنمية والازدهار على المدى الطويل لجمهورية أذربيجان، الأمر الذي تم تعزيزه بشكل أكبر بإقامة هذا المشروع المشترك.

وستشارك ((القابضة)) في المنصة عبر خبراتها الاستثمارية المتنوعة التي تشمل قطاعات الاقتصاد الرئيسة.

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