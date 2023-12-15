جولة ناجحة لـ«سياحة عجمان» في مصر

أنهت دائرة التنمية السياحية في عجمان، جولتها الترويجية الاستراتيجية في جمهورية مصر العربية بنجاح، خلال الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر الجاري.

وتعتبر هذه الجولة إنجازاً استراتيجياً يعزز التعاون بين عجمان ومصر، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز الروابط السياحية وتوطيد العلاقات المتبادلة في قطاع السياحة، وتم خلالها توقيع 3 مذكرات تفاهم سياحية.

وقامت دائرة التنمية السياحية في عجمان خلال الحملة الترويجية، بتوقيع 3 مذكرات تفاهم رئيسية مع شركات سياحية مصرية بارزة شملت ترافكو - مصر، وترافيستا - مصر، وهليوبوليس إكسبريس للسياحة - مصر، والتي تُعتبر جميعها شركات رائدة في قطاع السياحة المصري.

وقّع محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، مذكرة تفاهم مع ترافكو - مصر، حيث تم التركيز على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في مجالات السياحة والضيافة والتسويق، خصوصاً فيما يتعلق بحجوزات الفنادق وتعزيز مناطق الجذب السياحي في عجمان. ووقعت الدائرة مذكرة تفاهم مع شركة ترافيستا - مصر، الرائدة في مجال السياحة وتسويق الوجهات السياحية العالمية في السوق المصري. وتنسجم المذكرة مع استراتيجيات حجز الفنادق والترويج للمعالم السياحية في عجمان ومزاياها الفريدة. وتهدف شراكة الدائرة مع ((هليوبوليس اكسبريس للسياحة - مصر))، المتخصصة في مجال السياحة الدولية واستقطاب المسافرين إلى جميع أنحاء العالم، إلى تعزيز التواجد العالمي لإمارة عجمان وتحقيق أهدافها في تعزيز تجربة الزائر والترويج لمعالمها الثقافية، كما يلتزم الطرفان بتوحيد الجهود وإرساء أسس قوية للتعاون المستقبلي بين الجهتين. وقال محمود خليل الهاشمي: ((إن هذا التعاون يمثل فصلاً جديداً في الشراكة بين عجمان ومصر، ويعزز علاقاتنا المشتركة. نحن ملتزمون بتعزيز السياحة وتعزيز التبادل الثقافي وإنشاء روابط دائمة. نحن متحمسون للآفاق التي تحملها مذكرات التفاهم هذه ونتطلع إلى علاقة مزدهرة تعود بالنفع على كلتا الوجهتين)).

وأشار الهاشمي إلى أن دائرة التنمية السياحية في عجمان تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع السياحة، مؤكداً التزامها بتعزيز انتشارها العالمي وجعل عجمان واحدة من الوجهات الرئيسية على خريطة السياحة الدولية.

وتسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية رائدة، من خلال مجموعة شاملة من المشاريع السياحية والتنموية في قطاعات متنوعة، تشمل هذه المشاريع مجالات الترفيه، الفعاليات، والضيافة.

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