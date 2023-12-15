«شتانا في حتا» يمطر فرحاً

انطلقت أمس فعاليات النسخة الأولى من مهرجان «شتانا في حتا»، ضمن الموسم الجديد لوجهات دبي، بالتعاون بين براند دبي، واللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا.

وتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات الثقافية والتجارب الترفيهية والرياضية، التي شهدت حضوراً وتفاعلاً من الجمهور، الذي توافد على مواقع إقامة الفعاليات. وتميزت فعاليات المهرجان بتنوع الأنشطة الترفيهية التي نشرت الفرحة والبهجة بين الزوار، ومنها فعاليات وادي هب، الذي يقدم العديد من التجارب السياحية التراثية، بمشاركة أهالي المنطقة، حيث يوجد فيه أكثر من 50 مشروعاً تجارياً تابعاً لأهالي حتا.

وتزامناً مع انطلاق المهرجان أعلن براند دبي عن إطلاق دليل تفاعلي جديد بعنوان «الشتاء في حتا»، والذي يدعو المقيمين والزوار إلى استكشاف التنوع والمعالم الطبيعية والعروض الترفيهية في منطقة حتا بدبي.

ويأتي إطلاق الدليل ضمن جدول فعاليات المهرجان، ليسلط الضوء على الفعاليات والأنشطة المختلفة لمهرجان حتا، مع تقديم قائمة واسعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية وغيرها، التي يمكن القيام بها أثناء زيارة حتا لاستكشاف المنطقة، وتسليط الضوء على الأماكن والأنشطة والمعالم السياحية الفريدة، التي تجعل من دبي واحدة من أكثر الوجهات زيارة في العالم.

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