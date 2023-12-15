تسارع تباطؤ النشاط التجاري بمنطقة اليورو في ديسمبر

تباطأ النشاط التجاري في منطقة اليورو بمعدل أسرع في ديسمبر تحت وطأة ازدياد الانكماش في فرنسا، حسبما أظهرت بيانات أمس.

وانخفض مؤشر فلاش لمديري المشتريات في منطقة اليورو الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال إلى 47 في ديسمبر مقارنة بـ47,6 في نوفمبر. وحذر محللون من استمرار خطر الركود في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة.

وانكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0,1% في الربع الثالث وفق بيانات رسمية.

وفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أعلنت الشركات أكبر تباطؤ في النشاط منذ مارس من سنة 2013، باستثناء فترة جائحة كوفيد، بحسب ستاندر آند بورز غلوبال، ما أثّر في قطاعي التصنيع والخدمات.

كما تباطأ النشاط التجاري في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة وهكذا تكون درجة مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو قد انخفضت 7 أشهر على التوالي.

وتراجع التضخم في منطقة اليورو منذ بلوغه الذروة عند 10,6 % في أكتوبر من سنة 2022، ليسجل 2,4 % في نوفمبر من هذا العام مقترباً أكثر إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 %. وأبقى البنك الخميس تكاليف الاقتراض من دون تغيير وحذر من أن المعركة ضد التضخم لم تنتهِ بعد وسط استمرار التفاؤل في شأن خفض أسعار الفائدة.

وقال المركزي الأوروبي أيضاً إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو 0,6 % هذا العام، بانخفاض طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 0,7 %.

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