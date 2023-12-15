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«المركزي الروسي» يرفع الفائدة للمرة الخامسة

12/15/2023 7:25:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفع البنك المركزي في روسيا أمس سعر الفائدة، للمرة الخامسة على التوالي، في الوقت الذي يسعى فيه صناع السياسة في البلاد إلى كبح جماح التضخم الذي فاق الحد المستهدف بنسبة كبيرة.

وأفادت وكالة بلومبرغ بأن البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة من 15 إلى 16 % خلال آخر اجتماع له هذا العام، ليصل إلى أعلى معدل منذ أبريل 2022.

وذكر البنك في بيان أوردته وكالة بلومبرغ أن ((الضغوط التضخمية ما زالت مرتفعة))، مضيفاً أن ((العودة لمعدل التضخم المستهدف في عام 2024 وتثبيته قرب نسبة 4 % يتطلب استمرار تشديد السياسة النقدية في الاقتصاد لفترة طويلة)).

ونقلت بلومبرغ عن دميتري بوليفوي، مدير الاستثمارات في مجموعة أسترا أسيت مانجمنت لإدارة الأصول، قوله إن قرار البنك ((لا يثير الدهشة ولكنه يفتقر إلى خارطة بشأن اتخاذ مزيد من الإجراءات))، مضيفاً: ((بناء على الحقائق الحالية، ربما تكون نسبة 16 % هي الذروة، ولكن المهم هو إلى متى سوف تستمر هذا النسبة)).

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