«أراضي دبي» تعالج 586 شكوى عقارية في نوفمبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ممثلة في إدارة الرقابة العقارية 586 شكوى في شهر نوفمبر الماضي، وتم حلها ومعالجتها.
وأظهرت النشرة الرقابية الشهرية التي تصدرها الدائرة دورياً، أنها وجهت 3 مخالفات بقيمة 150 ألف درهم في شهر نوفمبر الماضي، وذلك لعدم الالتزام بالقوانين والتشريعات.
كما ألزمت الدائرة 149 منشأة عقارية النظم والقوانين، وتلقت 540 بلاغاً عن المكالمات غير المرغوب فيها واتخذت الإجراءات المتبعة في شأنها.
وأجرت إدارة الرقابة العقارية 38 زيارة ميدانية للتأكد من الالتزام بشروط ممارسة المهنة العقارية، وأصدرت 58 إنذاراً لعدم الالتزام بشروط الإعلانات العقارية.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN15122023000110011019ID1107605617
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.