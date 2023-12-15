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«أراضي دبي» تعالج 586 شكوى عقارية في نوفمبر

12/15/2023 7:25:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ممثلة في إدارة الرقابة العقارية 586 شكوى في شهر نوفمبر الماضي، وتم حلها ومعالجتها.

وأظهرت النشرة الرقابية الشهرية التي تصدرها الدائرة دورياً، أنها وجهت 3 مخالفات بقيمة 150 ألف درهم في شهر نوفمبر الماضي، وذلك لعدم الالتزام بالقوانين والتشريعات.

كما ألزمت الدائرة 149 منشأة عقارية النظم والقوانين، وتلقت 540 بلاغاً عن المكالمات غير المرغوب فيها واتخذت الإجراءات المتبعة في شأنها.

وأجرت إدارة الرقابة العقارية 38 زيارة ميدانية للتأكد من الالتزام بشروط ممارسة المهنة العقارية، وأصدرت 58 إنذاراً لعدم الالتزام بشروط الإعلانات العقارية.

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