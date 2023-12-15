تعاون الإمارات وأذربيجان في البنية التحتية الرقمية

وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة التنمية الرقمية والنقل في جمهورية أذربيجان مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون المشترك، لتيسير الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على رفع كفاءة وتطوير مراكز البيانات في جمهورية أذربيجان.

وقع مذكرة التفاهم عن الجانب الإماراتي معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في الإمارات، وعن الجانب الأذربيجاني رشاد نبييف، وزير التنمية الرقمية والنقل في جمهورية أذربيجان، وتعد مراكز البيانات من مكونات البنية التحتية الرقمية الأساسية للدول، لكونها توفر مساحات آمنة لتخزين البيانات المهمة وتشغيل التطبيقات.

خدمات إلكترونية

وخلال السنوات الأخيرة اتخذت جمهورية أذربيجان خطوات ملموسة للنهوض بالاقتصاد الرقمي، من خلال تعزيز مركزية الخدمات الإلكترونية ورقمنة الخدمات العامة، كما تولي الحكومة الأذربيجانية اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمي على اعتباره إحدى أهم الأولويات، ضمن الاستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

ومن المتوقع أن يشهد عدد مراكز البيانات في أذربيجان ارتفاعاً كبيراً، كثمرة تعاون وجهود مشتركة، تؤسس لها مذكرة التفاهم مع دولة الإمارات.

ولضمان التعاون الوثيق والمؤثر يتمثل أحد الجوانب الرئيسية للمذكرة في بناء علاقات استراتيجية بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، كما تقترح مذكرة التفاهم تقديم حوافز تنافسية للمبادرات ذات الصلة، وتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة.

منفعة متبادلة

وقال معالي محمد السويدي: ((تواكب المذكرة جهودنا المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لدعم نمو الاقتصاد الرقمي، في إطار تركيزنا على المبادرات ذات المنفعة المتبادلة، والتزامنا في الإمارات على تقديم قيمة مضافة لشركائنا الاستراتيجيين. تواصل دولة الإمارات استكشاف فرص النمو والاستفادة منها، لتعزيز التقدم في القطاعات الحيوية المختلفة، التي تشكل غداً أفضل لأجيال المستقبل)).

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