«سوق دبي» يرتفع ويخترق مجدداً 4000 نقطة

استعاد مؤشر سوق دبي المالي مستوياته فوق 4000 نقطة، مرتفعاً بـ1 % على مدار أسبوع.

وتعافت أسواق المال المحلية خلال جلسات الأسبوع المنقضي ليرتفع كل من مؤشري سوقي دبي وأبوظبي الماليين بحوالي 1 % لكل منهما ليكسب مؤشر دبي حوالي 37 نقطة مرتفعاً إلى 4001 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي المالي بحوالي 97 نقطة إلى 9497 نقطة مقارنة بالجلسة الختامية للأسبوع السابق.

وارتكزت الارتفاعات على مدار الأسبوع إلى انتعاش أسهم قطاعات أساسية في مقدمتها التأمين والاستثمار المالي والأنشطة الرياضية إلى جانب أنشطة القطاع الصناعي والخدمات.

وارتفعت السيولة التي حققتها الأسواق على مدار الأسبوع بنحو 40 % لتقفز إلى 7 مليارات درهم مقابل 5 مليارات درهم خلال الأسبوع السابق له، واستحوذ سوق أبوظبي على حوالي 6.2 مليارات درهم فيما كانت السيولة المحققة في سوق دبي أكثر من 800 مليون درهم.

وبلغ إجمالي صفقات السوقين 99.1 ألف صفقة توزعت بواقع 64.2 ألف صفقة في سوق أبوظبي، فيما كان نصيب سوق دبي 34.9 ألف صفقة. وواصلت أسواق الأسهم المحلية صحوتها أمس ليصعد مؤشر سوق دبي 0.47 % من جهته زاد مؤشر سوق أبوظبي 0.23 %.

وحققت الأسهم خلال جلسات الجمعة أكبر معدل للسيولة على مدار الأسبوع بحوالي 1.75 مليار درهم وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبها سوق أبوظبي أكثر من 1.62 مليار درهم في الوقت الذي حقق سوق دبي حوالي 137 مليون درهم.

وشهدت الأسهم أمس أكبر عدد من الصفقات بإجمالي صفقات تخطى 23.2 ألف صفقة في كل من السوقين أيضاً، وبلغت صفقات سوق دبي 6881 صفقة فيما حققت الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية 16.4 ألف صفقة.

واستمرت أسهم شركات القطاع المالي ومجموعات الاستثمار إلى جانب القطاع العقاري والبنوك كأبرز الأسهم النشطة في سوق دبي في السوق أمس، وحقق سهم ((وطنية)) صدارة ارتفاعات سوق دبي بنمو 5 % تلاه سهم ((دبي للاستثمار)) بـ 3.5 %، فيما ارتفع سهم ((إعمار للتطوير)) 3.3 % وسهم ((دبي التجاري)) 2.8 %.

وكانت الشركات الطبية والمالية في صدارة ارتفاعات سوق أبوظبي حيث تصدر سهم ((الخليج للمشاريع الطبية)) بنمو 11.6 % ثم ((بنك الفجيرة)) 11.1 % تلاهما سهم ((اربد)) 8 % بينما حقق سهم ((رأس الخيمة العقارية)) نسبة 5.6 %. (أبوظبي - سامح الليثي)

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