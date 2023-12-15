الشناوي حارس الأهلي المصري يكشف عن سببين وراء تصديه لركلة جزاء بنزيمة



أبدى محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي المصري سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الاتحاد السعودي 3-1 الجمعة في الدور الثاني من كأس العالم للأندية لكرة القدم، قائلا إن تصديه لركلة الجزاء التي سددها النجم الفرنسي كريم بنزيمة جاءت بسبب "التوفيق والتركيز".

وتقدم الأهلي بهدف سجله علي معلول من ركلة جزاء، وكاد بنزيمة أن يدرك التعادل للاتحاد في الثواني الأخيرة من الشوط الأول لكن محمد الشناوي تصدى لها.

وفي الشوط الثاني عزز الأهلي تقدمه بهدفين سجلهما حسين الشحات وإمام عاشور ثم قلص بنزيمة الفارق بهدف متأخر لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 3-1.

وعلق الشناوي على تصديه لركلة جزاء بنزيمة قائلا "هذا التصدي يرجع إلى عاملي التوفيق والتركيز. لاعبو الأهلي يستحقون الإشادة على ‏ما قدموه خلال المباراة".

وأضاف الشناوي في تصريحات نشرها الأهلي عبر موقعه على الإنترنت إن "اللاعبين كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية، وقدموا مباراة كبيرة وحققوا الفوز على اتحاد جدة السعودي بجدارة ‏واستحقاق".

كذلك أثنى الشناوي على دور الجماهير، مؤكدا ان حضور المشجعين منح اللقاء أجواء خاصة.

وعن مباراة الدور قبل النهائي المقررة أمام فلومينينسي البرازيلي يوم الاثنين المقبل، قال الشناوي "سنرتاح اليوم. ومن الغد، سنبدأ الاستعداد لمباراة قبل النهائي، ولدينا طموحات كبيرة في تحقيق إنجاز جديد".

كذلك أبدى بيرسي تاو لاعب الأهلي سعادته بالتأهل لقبل النهائي قائلا عقب المباراة "هدفنا في كأس العالم للأندية كان واضحا ومحددا من البداية.

"الهدف كان تحقيق الفوز والوصول لأبعد نقطة، وهو ‏ما ظهر خلال مباراة اتحاد جدة التي استطاع الأهلي أن يحسمها ويتأهل من خلالها إلى قبل النهائي ‏في كأس العالم الأندية".

وأضاف تاو أن الاتحاد من الفرق القوية التي تضم عناصر جيدة "إلا أن رغبة ‏الأهلي في الفوز هي التي حسمت المباراة".

وأوضح اللاعب الجنوب أفريقي أن الأهلي كان هدفه عدم استقبال أهداف في بداية المباراة، ونجح في ذلك ‏باقتدار بفضل تفوق لاعبيه والحارس الدولي الشناوي.

واختتم تاو تصريحاته موجها التهنئة لجماهير الفريق على الفوز، ومؤكدا أن "‏طموحات الفريق لن تتوقف عند الفوز على الاتحاد والتأهل للمربع الذهبي".



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