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الكاف يصدر تعديلاً للمنتخبات المشاركة بكأس أمم إفريقيا العام المقبل

12/15/2023 7:24:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) الجمعة أنه سيتم السماح لكل منتخب بأن يضم 27 لاعبا في قائمته لبطولة كأس أمم أفريقيا المقررة في ساحل العاج العام المقبل.

ويقل عدد اللاعبين في قائمة كل منتخب بذلك بفارق لاعب واحد عن النسخة الماضية التي أقيمت في الكاميرون عام 2022، حيث كان يتم السماح بأن تضم القائمة 28 لاعبا.

وكانت نسخة الكاميرون قد شهدت زيادة عدد لاعبي قائمة كل منتخب إلى 28 لاعبا بعد أن كانت القائمة تضم 23 لاعبا في النسخ السابقة، وذلك بسبب جائحة كورونا.

وأوضح الكاف أنه سيتم السماح باختيار 23 لاعبا فقط من بين 27 لقائمة كل منتخب في كل مباراة بنهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة، التي تنطلق منافساتها في 13 يناير كانون الثاني 2024.

ويتناقض قرار الكاف مع القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) حيث أعلن في أكتوبر الماضي تقليص عدد اللاعبين في قائمة كل منتخب لبطولة كأس أمم أوروبا 2024 التي تنطلق في يونيو المقبل.

وفي النسخة الماضية من بطولة أوروبا التي أقيمت في منتصف عام 2021، تم السماح بأن تضم قائمة كل منتخب 26 لاعبا بسبب جائحة كورونا، لكن تقرر تقليص العدد إلى 23 لاعبا في النسخة المقبلة.

وكذلك تشهد بطولة كأس آسيا التي تنطلق في قطر في يناير كانون الثاني المقبل مشاركة 23 لاعبا في قائمة كل منتخب.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد سمح باستدعاء 26 لاعبا في قائمة كل منتخب في كأس العالم 2022 التي استضافتها قطر، نظرا لإقامة منافسات البطولة في منتصف الموسم الكروي.

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