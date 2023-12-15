يوفنتوس يهدر فرصة اعتلاء الصدارة بالتعادل مع جنوة في الدوري الإيطالي

سجل ألبرت جودموندسون هدفا في بداية الشوط الثاني ليقود جنوة للتعادل 1-1 مع يوفنتوس الجمعة ليبقى فريق المدرب ماسيميليانو أليجري على بعد نقطة واحدة من صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 37 نقطة متأخرا بنقطة عن إنتر ميلان المتصدر الذي سيلعب مع مضيفه لاتسيو يوم الأحد. ويحتل جنوة المركز 14 برصيد 16 نقطة متقدما بأربع نقاط عن منطقة الهبوط.

وقال أليجري لشبكة ميدياست "ليس من السهل اللعب ضد جنوة.

"علينا أن نتطور في تسجيل الأهداف لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها البقاء في صدارة الترتيب. "كنا بحاجة لمزيد من الهدوء لكنها نقطة مهمة لمواصلة النتائج الإيجابية والأداء أسعدني".

تقدم الفريق الزائر بعد 28 دقيقة بفضل هدف فيدريكو كييزا الذي سجل من ركلة جزاء بعد تعرضه لعرقلة من الحارس في المنطقة.

وانتفض جنوة بعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني بهدف بعد عدة تمريرات تركت جودموندسون أمام المرمى ليهز الشباك ويجعل النتيجة 1-1.

وكاد يوفنتوس أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة لكن حارس جنوة تصدى بشكل رائع لمحاولة خطيرة من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية.

وقال مانويل لوكاتيلي لاعب وسط يوفنتوس لمنصة دازون "علينا أن نتحسن. في بعض الأحيان نفقد توازننا. كانت هناك دائما أشياء يجب تحسينها ليس فقط اليوم.

"لقد استقبلنا هدفا لا نستقبله عادة. هذه الأشياء يمكن أن تحدث، ولكن بعد ذلك عليك الرد. يجب اغتنام الفرص. علينا تسجيل المزيد من الأهداف لحسم نتائج المباريات".

وسيلعب يوفنتوس في المباراة المقبلة مع فروزينوني.

وأضاف لوكاتيلي "نشعر بحسرة. أردنا المجيء إلى هنا وتحقيق الفوز. الآن علينا الاستعداد لفروزينوني. سنلعب بنفس الروح والنهم لتحقيق الفوز".





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