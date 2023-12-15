كولر: في الأهلي نلعب دائمًا من أجل الفوز وجاهزون لمواجهة فلومينينسي بنصف نهائي كأس العالم للاندية

عبر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري عن سعادته بالفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل ‏هدف مساء أمس والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية.‏

وقال كولر في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه إن فريقه "قدم مباراة كبيرة أمام منافس مميز، وقد أقيمت المباراة على ملعب جيد، ‏والأجواء ساعدتنا على الظهور بهذه الصورة".‏

وتابع: " في الأهلي نلعب دائمًا من أجل الفوز، واللاعبون قدموا المطلوب منهم على أفضل ما يكون، واستحقوا الفوز بهذه ‏النتيجة".

وأوضح أن فريق فلومينينسي البرازيلي منافس قوي ومميز، وأن الأهلي سوف يستعد بشكل جيد للمباراة المرتقبة بينهما في ‏نصف نهائي البطولة.‏

وأضاف كولر "لكل مباراة ظروفها وفقًا لمستوى المنافس، وكل مباراة تحتاج إلى الأداء الذي يتوافق معها، واليوم لعبنا جيدًا وسجلنا أهدافًا وكل لاعب قدم ‏مستوى مميزًا خلال اللقاء، ونأمل أن نستمر على هذا الأداء".





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