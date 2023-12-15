رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع الرئيس التركي العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية - خلال اتصال هاتفي - العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما.

واستعرض الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين فيه وفق قواعد القانون الدولي وضمان آليات آمنة ومستدامة لوصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم دون أية عوائق، إضافة إلى رفض التهجير القسري لهم.

وشدد صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة الرئيس التركي، خلال الاتصال الهاتفي، على ضرورة إيجاد أفق للسلام العادل والشامل وفق حل الدولتين بما يحقق الاستقرار والأمن في المنطقة.

وتطرق الجانبان إلى نتائج مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28 وأهمية "إتفاق الإمارات" التاريخي الذي صدر عنه في تعزيز مسار العمل المناخي الدولي.. وفي هذا السياق هنأ فخامة الرئيس التركي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بنجاح المؤتمر بقيادة الإمارات في الخروج بنتائج مهمة لمصلحة البشرية.

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