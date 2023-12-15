Saturday, 16 December 2023 06:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمريكا تعلق على مقتل رهائن إسرائيليين على يد الجيش الإسرائيلي

12/15/2023 7:24:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن البيت الأبيض الجمعة إن مقتل ثلاث رهائن إسرائيليين في قطاع غزة على أيدي جنود إسرائيليين كان "خطأ مأسويا".

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جون كيربي "ليس لدينا رؤية كاملة حول الطريقة التي سارت بها تلك العملية بالضبط وكيف ارتكب هذا الخطأ المأسوي".

اقرأ أيضاً:

كيف حولت تحول شوارع غزة إلى متاهة مميتة للجنود الإسرائيليين؟

أمريكا تعلق على مقتل رهائن إسرائيليين على يد الجيش الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 18800 قتيل

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل ثلاث رهائن إسرائيليين عن طريق الخطأ في غزة

إسرائيل تسمح بمرور المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN15122023000110011019ID1107605607

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث