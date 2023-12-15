أمريكا تعلق على مقتل رهائن إسرائيليين على يد الجيش الإسرائيلي

أعلن البيت الأبيض الجمعة إن مقتل ثلاث رهائن إسرائيليين في قطاع غزة على أيدي جنود إسرائيليين كان "خطأ مأسويا".

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جون كيربي "ليس لدينا رؤية كاملة حول الطريقة التي سارت بها تلك العملية بالضبط وكيف ارتكب هذا الخطأ المأسوي".

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