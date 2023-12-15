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حماس تكشف عن حصيلة جديدة لقتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

12/15/2023 7:24:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت حكومة حماس الجمعة أن 18 ألفا و800 فلسطيني قتلوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب مع اسرائيل في السابع من أكتوبر.

وبين القتلى الذين تم احصاؤهم إلى الآن، 8 آلاف طفل و6200 امرأة، بحسب المصدر ذاته. وأصيب 51 ألف شخص منذ بدء الحرب.

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