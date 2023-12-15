حماس تكشف عن حصيلة جديدة لقتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت حكومة حماس الجمعة أن 18 ألفا و800 فلسطيني قتلوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب مع اسرائيل في السابع من أكتوبر.
وبين القتلى الذين تم احصاؤهم إلى الآن، 8 آلاف طفل و6200 امرأة، بحسب المصدر ذاته. وأصيب 51 ألف شخص منذ بدء الحرب.
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