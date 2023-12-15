النزلاء المعفو عنهم بموجب المرسوم الملكي : لفتة أبوية من جلالة الملك المعظم الذي فتح أمامنا حياة جديدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعرب النزلاء الحاصلين على الإفراج بموجب المرسوم الملكي السامي عن بالغ شكرهم وتقديرهم إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، على تفضل جلالته بإصدار المرسوم الملكي بالعفو الخاص والإفراج عن النزلاء من المحكومين في قضايا مختلفة، مؤكدين أن هذا العفو السامي فتح أمامهم باب الامل والحياة الجديدة ليعودوا للمجتمع ويساهموا في بناء الوطن ورفعته



كما أكد أهالي المفرج عنهم ، بأن اللفتة الأبوية والإنسانية الحكيمة من لدن جلالة الملك المعظم ، قد أثلجت صدور الجميع

وأعادت أبناء هم

إلى أحضانهم

من جديد في فرصة للعودة الى الحياة

الخاصة بهم

وبدء صفحة جديدة لمستقبل مستقر ومزدهر تحت راية عاهل البلاد المعظم الذي حرص على لم شمل الأسر وإدخال الفرحة في قلوب الأمهات والأبناء والآباء بخروج أبنائهم ، داعين لجلالته بموفور الصحة والسعادة وطول العمر وأن يحفظ المولى عز وجل البحرين تحت راية جلالته مزدهرة ومتطورة على كافة المستويات .