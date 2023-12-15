النزلاء المعفو عنهم بموجب المرسوم الملكي : لفتة أبوية من جلالة الملك المعظم الذي فتح أمامنا حياة جديدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعرب النزلاء الحاصلين على الإفراج بموجب المرسوم الملكي السامي عن بالغ شكرهم وتقديرهم إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، على تفضل جلالته بإصدار المرسوم الملكي بالعفو الخاص والإفراج عن النزلاء من المحكومين في قضايا مختلفة، مؤكدين أن هذا العفو السامي فتح أمامهم باب الامل والحياة الجديدة ليعودوا للمجتمع ويساهموا في بناء الوطن ورفعته
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كما أكد أهالي المفرج عنهم ، بأن اللفتة الأبوية والإنسانية الحكيمة من لدن جلالة الملك المعظم ، قد أثلجت صدور الجميع
وأعادت أبناء هم
إلى أحضانهم
من جديد في فرصة للعودة الى الحياة
الخاصة بهم
وبدء صفحة جديدة لمستقبل مستقر ومزدهر تحت راية عاهل البلاد المعظم الذي حرص على لم شمل الأسر وإدخال الفرحة في قلوب الأمهات والأبناء والآباء بخروج أبنائهم ، داعين لجلالته بموفور الصحة والسعادة وطول العمر وأن يحفظ المولى عز وجل البحرين تحت راية جلالته مزدهرة ومتطورة على كافة المستويات .
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