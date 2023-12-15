((البتروكيماويات)) تحتفل بالأعياد الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وحضر‭ ‬الاحتفالية‭ ‬التي‭ ‬أقامتها‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬مجمعها‭ ‬الصناعي،‭ ‬موظفو‭ ‬وموظفات‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدوائر‭ ‬والأقسام،‭ ‬بمشاركة‭ ‬المهندس‭ ‬ياسر‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬العباسي‭ ‬وأعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفالية‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬الفرحة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬الغاليّة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭.‬

وأعرب‭ ‬الجميع‭ ‬عن‭ ‬فرحتهم‭ ‬بأعياد‭ ‬الوطن،‭ ‬وتحدثوا‭ ‬عن‭ ‬أمنياتهم‭ ‬بأن‭ ‬يحفظ‭ ‬الله‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي‭ ‬ويديم‭ ‬عزه‭ ‬واستقراره‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادته‭ ‬الرشيدة‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬اهتمامها‭.‬

وأعرب‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬محمد،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬برقية‭ ‬رفعها‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬عن‭ ‬تهانيه،‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبّة‭ ‬العزيزة‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تنعم‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الميمون‭ ‬لجلالته‭ ‬بإنجازات‭ ‬فريدة‭ ‬وغير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬وتنمية‭ ‬مستدامة‭ ‬ومتسارعة،‭ ‬منوهاً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بالجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬والرؤية‭ ‬المستنيرة‭ ‬للحكومة‭ ‬الرشيدة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وفي‭ ‬برقية‭ ‬مماثلة‭ ‬بعثها‭ ‬إلى‭ ‬جلالته‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وجميع‭ ‬العاملين‭ ‬بالشركة،‭ ‬جدّد‭ ‬المهندس‭ ‬ياسر‭ ‬العباسي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذّي‭ ‬للشركة،‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬عازمة‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬عملها‭ ‬الجاد‭ ‬لتعزيز‭ ‬إسهاماتها‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬ودعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬مستنيرة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬برؤية‭ ‬جلالته،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الخيريّة‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬انرنجيز‭.‬

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