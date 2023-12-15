((البتروكيماويات)) تحتفل بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات احتفالاً بمناسبة أعياد البحرين الوطنية التي تعيشها المملكة خلال شهر ديسمبر حيث تحل ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح، ومناسبة العيد الوطني المجيد، وذكرى تولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، مقاليد الحكم في المملكة.
وحضر الاحتفالية التي أقامتها الشركة في مجمعها الصناعي، موظفو وموظفات الشركة من مختلف الدوائر والأقسام، بمشاركة المهندس ياسر عبدالرحيم العباسي وأعضاء الإدارة التنفيذية، حيث شارك الجميع في هذه الاحتفالية التي جاءت للتعبير عن الفرحة بهذه المناسبة الوطنية الغاليّة على جميع أفراد الشعب البحريني.
وأعرب الجميع عن فرحتهم بأعياد الوطن، وتحدثوا عن أمنياتهم بأن يحفظ الله الوطن الغالي ويديم عزه واستقراره في ظل قيادته الرشيدة التي وضعت المواطن البحريني في مقدمة اهتمامها.
وأعرب المهندس كمال بن أحمد محمد، رئيس مجلس إدارة الشركة في برقية رفعها إلى صاحب الجلالة الملك المعظم، عن تهانيه، نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، بهذه المناسبّة العزيزة مؤكداً أن مملكة البحرين تنعم في العهد الميمون لجلالته بإنجازات فريدة وغير مسبوقة، وتنمية مستدامة ومتسارعة، منوهاً في الوقت ذاته بالجهود الحثيثة والرؤية المستنيرة للحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
وفي برقية مماثلة بعثها إلى جلالته نيابة عن أعضاء الإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة، جدّد المهندس ياسر العباسي، الرئيس التنفيذّي للشركة، التأكيد أن شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، عازمة بإذن الله تعالى على مواصلة عملها الجاد لتعزيز إسهاماتها في النهوض بالقطاع الصناعي ودعم الاقتصاد الوطني مستنيرة في ذلك برؤية جلالته، وتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيريّة وشؤون الشباب، الرئيس التنفيذي لشركة بابكو انرنجيز.
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