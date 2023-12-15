القطاع المصرفي أسهم بفاعلية في دعم التنمية الشاملة التي تشهدها البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفعت جمعية مصارف البحرين أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف أن القطاع المصرفي والمالي أسهم بصورة فاعلة في دعم التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، مشيراً إلى أن القطاع خطا خطوات متميزة على مختلف الأصعدة بما في ذلك دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز المستثمرين من كافة أنحاء العالم على اتخاذ البحرين مكاناً مفضلاً للاستثمار والنهوض بمختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية.
وأشار إلى أن مملكة البحرين تواصل في ظل قيادة جلالة الملك المعظم وتوجيهات وقرارات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات التي يفخر ويعتز بها شعب البحرين بما في ذلك إنجازات ومكتسبات القطاع المصرفي بمختلف أنشطته ومكوناته، مؤكدا أن القطاع المصرفي البحريني يواصل جهوده من أجل تحقيق التطلعات والآمال المعقودة عليه في تطوير الصناعة المالية والمصرفية ودعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في الخطط الوطنية للتنمية والازدهار.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم أن جمعية مصارف البحرين تحتفل اليوم مع كوادرها والمنتسبين إليها بهذه الأعياد الوطنية المجيدة لما تمثله هذه الأيام من فرصة للتعبير عن الفخر والاعتزاز بالوطن الغالي الذي وفر لأبنائه كافة عوامل الاستقرار والنمو والرخاء بتضافر جهود الجميع في رفع اسم المملكة عالياً على كافة الأصعدة وفي جميع المحافل العالمية.
ونوّه الدكتور القاسم بما تحقق عبر عقدين من الزمن من إنجازات تنموية كانت نتاجاً للنهج الذي رسمه الملك المعظم لمستقبل المملكة في مشروع جلالته الإصلاحي والذي عزز من خلاله دور الشباب في قيادة الوطن، فاستطاعت البحرين أن تكون دولة رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
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