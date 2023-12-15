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القطاع المصرفي أسهم بفاعلية في دعم التنمية الشاملة التي تشهدها البحرين

12/15/2023 7:21:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفعت‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬إحياء‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783‭ ‬ميلادية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬عدنان‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬والمالي‭ ‬أسهم‭ ‬بصورة‭ ‬فاعلة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬خطا‭ ‬خطوات‭ ‬متميزة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتحفيز‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬البحرين‭ ‬مكاناً‭ ‬مفضلاً‭ ‬للاستثمار‭ ‬والنهوض‭ ‬بمختلف‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنموية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تواصل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وتوجيهات‭ ‬وقرارات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬والمكتسبات‭ ‬التي‭ ‬يفخر‭ ‬ويعتز‭ ‬بها‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إنجازات‭ ‬ومكتسبات‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬بمختلف‭ ‬أنشطته‭ ‬ومكوناته،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬البحريني‭ ‬يواصل‭ ‬جهوده‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬والآمال‭ ‬المعقودة‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الصناعة‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬ودعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬الخطط‭ ‬الوطنية‭ ‬للتنمية‭ ‬والازدهار‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجمعية‭ ‬الدكتور‭ ‬وحيد‭ ‬القاسم‭ ‬أن‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬تحتفل‭ ‬اليوم‭ ‬مع‭ ‬كوادرها‭ ‬والمنتسبين‭ ‬إليها‭ ‬بهذه‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة‭ ‬لما‭ ‬تمثله‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالوطن‭ ‬الغالي‭ ‬الذي‭ ‬وفر‭ ‬لأبنائه‭ ‬كافة‭ ‬عوامل‭ ‬الاستقرار‭ ‬والنمو‭ ‬والرخاء‭ ‬بتضافر‭ ‬جهود‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬المملكة‭ ‬عالياً‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬المحافل‭ ‬العالمية‭.‬

ونوّه‭ ‬الدكتور‭ ‬القاسم‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬عبر‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬تنموية‭ ‬كانت‭ ‬نتاجاً‭ ‬للنهج‭ ‬الذي‭ ‬رسمه‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لمستقبل‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬جلالته‭ ‬الإصلاحي‭ ‬والذي‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬دور‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬الوطن،‭ ‬فاستطاعت‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬دولة‭ ‬رائدة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

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