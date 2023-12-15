بريد البحرين يصدر طوابع تذكارية بمناسبة العيد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أصدر بريد البحرين بوزارة المواصلات والاتصالات، وبالتنسيق مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، مجموعة من أربعة طوابع تذكارية تستعرض جانبا من التراث لمملكة البحرين.
ويأتي هذا الإصدار بمناسبة
احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم
وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وقد تم استيحاء تصميم الطابع من الكنوز التي تمتاز بها أراضي وبحار مملكة البحرين، والتي عرفت بامتزاج مياهها بين مالح وعذب صاف يتدفق من جوفه والتي
هي الظاهرة التي تمتاز بها
اللآلئ البحرينية، والتي تتكون من مياه عذبة ومالحة
والتي يشتق منهما اسم مملكة البحرين.
ويطرح الإصدار في جميع الفروع البريدية بسعر دينارين، ومغلف إصدار اليوم الأول بدينارين ونصف دينار.
كلمات دالة
MENAFN15122023000055011008ID1107605598
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.