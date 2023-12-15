بريد البحرين يصدر طوابع تذكارية بمناسبة العيد الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬بمناسبة

احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم

وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬استيحاء‭ ‬تصميم‭ ‬الطابع‭ ‬من‭ ‬الكنوز‭ ‬التي‭ ‬تمتاز‭ ‬بها‭ ‬أراضي‭ ‬وبحار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬عرفت‭ ‬بامتزاج‭ ‬مياهها‭ ‬بين‭ ‬مالح‭ ‬وعذب‭ ‬صاف‭ ‬يتدفق‭ ‬من‭ ‬جوفه‭ ‬والتي‮

‬هي‭ ‬الظاهرة‭ ‬التي‭ ‬تمتاز‭ ‬بها

اللآلئ‭ ‬البحرينية،‭ ‬والتي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬عذبة‭ ‬ومالحة

والتي‭ ‬يشتق‭ ‬منهما‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ويطرح‭ ‬الإصدار‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الفروع‭ ‬البريدية‭ ‬بسعر‭ ‬دينارين،‭ ‬ومغلف‭ ‬إصدار‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬بدينارين‭ ‬ونصف‭ ‬دينار‭.‬

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