مارك توماس: مملكة البحرين أنموذج استثنائي في تعزيز مناحي التنمية الوطنية المستدامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع مارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة في بابكو إنرجيز مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول الطاقة في مملكة البحرين أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين الوفي، بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بالذكرى الثانية والخمسين للعيد الوطني المجيد، والذكرى الرابعة والعشرين لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، وإحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة في العام الميلادي 1783.
وأكد توماس أن مملكة البحرين حققت في ظل العهد الزاهر بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مكانة متميزة وإنجازات رائدة ونهضة تنموية شاملة في مختلف الميادين، وذلك من خلال استدعائها مختلف مناحي التنمية الشاملة منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي الوطني، حيث عملت على تعزيزها بشكل جعلها اليوم أنموذجاً استثنائياً في مسيرة التنمية الوطنية المستدامة.
وقال: «تبوأت مملكة البحرين بفضل دعم ورعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء موقعاً مميزاً ومشرفاً على خريطة العالم المتقدم عبر رؤية سموه الاقتصادية المستقبلية الطموحة والتي تمثلت في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتجارة والخدمات المالية والمصرفية والاتصالات والتكنولوجيا إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة عمل ملائمة لريادة الأعمال».
وأوضح توماس أن قطاع الطاقة في مملكة البحرين حظي بدعم كبير من القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة مما ساهم في تعزيز قيمة ومكانة القطاع الاقتصادية والاجتماعية، لتتمكن البحرين من تحقيق طفرات نوعية واستثنائية في مجال الاستكشاف والإنتاج وقيادة تحول القطاع وخلق مزيد من الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التقدم المحرز في المشاريع التنموية والتي يأتي في مقدمتها تحديث برنامج مصفاة بابكو ( BMP )، وأنشطة الاستكشاف والإنتاج التابعة لحقل البحرين.
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