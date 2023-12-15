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مارك توماس: مملكة البحرين أنموذج استثنائي في تعزيز مناحي التنمية الوطنية المستدامة

12/15/2023 7:21:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬في‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬مجموعة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬تحول‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬الوفي،‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالذكرى‭ ‬الثانية‭ ‬والخمسين‭ ‬للعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد،‭ ‬والذكرى‭ ‬الرابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬لتولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬وإحياءً‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الميلادي‭ ‬1783‭. ‬

وأكد‭ ‬توماس‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حققت‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مكانة‭ ‬متميزة‭ ‬وإنجازات‭ ‬رائدة‭ ‬ونهضة‭ ‬تنموية‭ ‬شاملة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الميادين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استدعائها‭ ‬مختلف‭ ‬مناحي‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقة‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬تعزيزها‭ ‬بشكل‭ ‬جعلها‭ ‬اليوم‭ ‬أنموذجاً‭ ‬استثنائياً‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية‭ ‬المستدامة‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬تبوأت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬موقعاً‭ ‬مميزاً‭ ‬ومشرفاً‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬العالم‭ ‬المتقدم‭ ‬عبر‭ ‬رؤية‭ ‬سموه‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المستقبلية‭ ‬الطموحة‭ ‬والتي‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬مثل‭ ‬السياحة‭ ‬والتجارة‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬والاتصالات‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬ملائمة‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬توماس‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حظي‭ ‬بدعم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬والحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قيمة‭ ‬ومكانة‭ ‬القطاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬لتتمكن‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬طفرات‭ ‬نوعية‭ ‬واستثنائية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭ ‬وقيادة‭ ‬تحول‭ ‬القطاع‭ ‬وخلق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وتحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬والتي‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬تحديث‭ ‬برنامج‭ ‬مصفاة‭ ‬بابكو‭ (‬ BMP ‭)‬،‭ ‬وأنشطة‭ ‬الاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭ ‬التابعة‭ ‬لحقل‭ ‬البحرين‭.‬

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