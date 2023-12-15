وزارة الإعلام ردا على سؤال للنائب جميل ملا حسن:إجازة عرض 316 فيلما ومنع 9 أفلام بشكل نهائي خلال عام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت وزارة الاعلام ان المرسوم بقانون بتنظيم الصحافة والطباعة والنشر نظم في فصل «مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة» الآلية المتعبة فيما يخص المحتوى، لافتة الى ان قسم المصنفات السمعية والمرئية في إدارة وسائل الاعلام بوزارة الاعلام يختص برقابة وتنظيم القطاع، حيث يقوم اكثر من 30 موظف في الإدارة المذكورة ومن بينهم مراقبين من أصحاب الخبرة في الرقابة على الأفلام بالاطلاع على محتواها ومراجعتها وتكييفها بما يتناسب مع المتطلبات القانونية في نشر المحتوى والتي وردت في المرسوم بقانون والمتعلق بتنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال للنائب جميل ملا حسن حول الرقابة على الأفلام التي تعرض في مملكة البحرين، انها تقوم بالتواصل مع الجهات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتنسيق وتبادل الآراء حول الأفلام، وبعد مراجعة الأفلام السينمائية وفق الالية تصدر الوزارة خلال 15 يوما من تاريخ عرض الفيلم عليها قرارها بترخيص الفيلم وذلك بعد التأكيد من الالتزام بكافة الملاحظات الواردة في تقريرها الاولي، او رفض الترخيص بعرض الفيلم مع ذكر أسباب قرار الرفض.
وأضافت انه بخصوص قرارات الرفض فإنه يحق لمن رفض طلبه ان يطعن في قرار الرفض امام المحكمة الكبرى المدنية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض، كما يعتبر طلبه مرفوضا بعد مضي مدة الـ15 يوما المشار اليها وذلك دون البت في طلب الترخيص للفيلم.
ولفتت وزارة الاعلام الى انه استمرارا لدورها الرقابي على الأفلام التي تعرض في دور السينما في البحرين ومنذ بداية الفصل التشريعي الحالي وحتى تاريخه اجازت الوزارة عرض 316 فيلما بعد التأكد من عدم مخالفة محتواها للأنظمة والقوانين ذات الصلة كما اتخذت قرارا بتعديل محتوى 58 فيلما من الأفلام التي تمت ترجمتها وذلك من خلال حذف 150 مقطعا من المشاهد واللقطات التي تتعاض مع الأنظمة والقوانين، كما حددت الوزارة التصنيف العمري المناسب لجمهور تلك الأفلام فيما منعت عرض 9 أفلام بشكل نهائي وذلك لتعارضها مع الضوابط القانونية المشارك اليها في المرسوم بقانون بتنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
وأكدت وزارة الاعلام استمرارها بكل مسؤولية في القيام بدورها الرقابي على جميع الأفلام التي تعرض عليها والتعامل مع محتواها وفق الية الرقابة المحددة في الأنظمة والقوانين المتعبة وبما يضمن تنظيم اعمال الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية عبر معايير عملية تراعي مستوى ومحتوى البرامج السينمائية.
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