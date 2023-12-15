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وزارة الإعلام ردا على سؤال للنائب جميل ملا حسن:إجازة عرض 316 فيلما ومنع 9 أفلام بشكل نهائي خلال عام

12/15/2023 7:21:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الاعلام‭ ‬ان‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بتنظيم‭ ‬الصحافة‭ ‬والطباعة‭ ‬والنشر‭ ‬نظم‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬‮«‬مراقبة‭ ‬الأفلام‭ ‬السينمائية‭ ‬والمطبوعات‭ ‬المسجلة‮»‬‭ ‬الآلية‭ ‬المتعبة‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬المحتوى،‭ ‬لافتة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬قسم‭ ‬المصنفات‭ ‬السمعية‭ ‬والمرئية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬بوزارة‭ ‬الاعلام‭ ‬يختص‭ ‬برقابة‭ ‬وتنظيم‭ ‬القطاع،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬المذكورة‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬مراقبين‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الأفلام‭ ‬بالاطلاع‭ ‬على‭ ‬محتواها‭ ‬ومراجعتها‭ ‬وتكييفها‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬المتطلبات‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬المحتوى‭ ‬والتي‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬والمتعلق‭ ‬بتنظيم‭ ‬الصحافة‭ ‬والطباعة‭ ‬والنشر‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬للنائب‭ ‬جميل‭ ‬ملا‭ ‬حسن‭ ‬حول‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الأفلام‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬انها‭ ‬تقوم‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬للتنسيق‭ ‬وتبادل‭ ‬الآراء‭ ‬حول‭ ‬الأفلام،‭ ‬وبعد‭ ‬مراجعة‭ ‬الأفلام‭ ‬السينمائية‭ ‬وفق‭ ‬الالية‭ ‬تصدر‭ ‬الوزارة‭ ‬خلال‭ ‬15‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬عرض‭ ‬الفيلم‭ ‬عليها‭ ‬قرارها‭ ‬بترخيص‭ ‬الفيلم‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬التأكيد‭ ‬من‭ ‬الالتزام‭ ‬بكافة‭ ‬الملاحظات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬الاولي،‭ ‬او‭ ‬رفض‭ ‬الترخيص‭ ‬بعرض‭ ‬الفيلم‭ ‬مع‭ ‬ذكر‭ ‬أسباب‭ ‬قرار‭ ‬الرفض‭.‬

وأضافت‭ ‬انه‭ ‬بخصوص‭ ‬قرارات‭ ‬الرفض‭ ‬فإنه‭ ‬يحق‭ ‬لمن‭ ‬رفض‭ ‬طلبه‭ ‬ان‭ ‬يطعن‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬الرفض‭ ‬امام‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬خلال‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إبلاغه‭ ‬بقرار‭ ‬الرفض،‭ ‬كما‭ ‬يعتبر‭ ‬طلبه‭ ‬مرفوضا‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬مدة‭ ‬الـ15‭ ‬يوما‭ ‬المشار‭ ‬اليها‭ ‬وذلك‭ ‬دون‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬الترخيص‭ ‬للفيلم‭.‬

ولفتت‭ ‬وزارة‭ ‬الاعلام‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬استمرارا‭ ‬لدورها‭ ‬الرقابي‭ ‬على‭ ‬الأفلام‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الحالي‭ ‬وحتى‭ ‬تاريخه‭ ‬اجازت‭ ‬الوزارة‭ ‬عرض‭ ‬316‭ ‬فيلما‭ ‬بعد‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬مخالفة‭ ‬محتواها‭ ‬للأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬كما‭ ‬اتخذت‭ ‬قرارا‭ ‬بتعديل‭ ‬محتوى‭ ‬58‭ ‬فيلما‭ ‬من‭ ‬الأفلام‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬ترجمتها‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حذف‭ ‬150‭ ‬مقطعا‭ ‬من‭ ‬المشاهد‭ ‬واللقطات‭ ‬التي‭ ‬تتعاض‭ ‬مع‭ ‬الأنظمة‭ ‬والقوانين،‭ ‬كما‭ ‬حددت‭ ‬الوزارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العمري‭ ‬المناسب‭ ‬لجمهور‭ ‬تلك‭ ‬الأفلام‭ ‬فيما‭ ‬منعت‭ ‬عرض‭ ‬9‭ ‬أفلام‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭ ‬وذلك‭ ‬لتعارضها‭ ‬مع‭ ‬الضوابط‭ ‬القانونية‭ ‬المشارك‭ ‬اليها‭ ‬في‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بتنظيم‭ ‬الصحافة‭ ‬والطباعة‭ ‬والنشر‭.‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الاعلام‭ ‬استمرارها‭ ‬بكل‭ ‬مسؤولية‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بدورها‭ ‬الرقابي‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأفلام‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬عليها‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬محتواها‭ ‬وفق‭ ‬الية‭ ‬الرقابة‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬المتعبة‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬تنظيم‭ ‬اعمال‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬المصنفات‭ ‬السمعية‭ ‬والبصرية‭ ‬عبر‭ ‬معايير‭ ‬عملية‭ ‬تراعي‭ ‬مستوى‭ ‬ومحتوى‭ ‬البرامج‭ ‬السينمائية‭.‬

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