Saturday, 16 December 2023 06:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الوزارات والهيئات والمحافظات تحتفل بالأعياد الوطنية

12/15/2023 7:21:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) احتفلت‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة‭.‬

وبمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬إحياء‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬احتفالية‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬ومنتسبي‭ ‬الوزارة‭.‬

وأكد‭ ‬منتسبو‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬العزيزة‭ ‬فرصة‭ ‬لتجديد‭ ‬العهد‭ ‬والولاء،‭ ‬واستذكار‭ ‬الانجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأسهمت‭ ‬في‭ ‬نهضتها‭ ‬وتقدمها،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

ونظمت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬احتفالاً‭ ‬بمناسبة‭ ‬أعياد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬رفع‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مهنئاً‭ ‬أبناء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬داعيًا‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الغالية‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬وشعبها‭ ‬بالخير‭ ‬والرفعة‭ ‬والازدهار‭.‬

كما‭ ‬نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬احتفالاً‭ ‬لموظفيها‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قالت‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬العزيزة‭ ‬تأتي‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬تلبية‭ ‬الوزارة‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأمر‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬للمباشرة‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬6800‭ ‬خدمة‭ ‬إسكانية،‭ ‬والشروع‭ ‬في‭ ‬تسليم‭ ‬الوحدات‭ ‬الإسكانية‭ ‬الجاهزة‭ ‬للمستفيدين‭ ‬منها‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬ما‭ ‬يضاعف‭ ‬فرحة‭ ‬المواطنين‭ ‬واحتفالهم‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭.‬

ورفع‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬عموم‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬بمناسبة‭ ‬أعياد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬المحافظ‭ ‬في‭ ‬الاحتفال‭ ‬الجماهيري‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬وأمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬‮«‬ GFH ‮»‬،‭ ‬بموقع‭ ‬مشروع‭ ‬بحرين‭ ‬هاربور،‭ ‬إذ‭ ‬شهد‭ ‬الحفل‭ ‬عرضاً‭ ‬للألعاب‭ ‬النارية‭ ‬أنار‭ ‬سماء‭ ‬المنامة‭ ‬بأضواء‭ ‬عكست‭ ‬البهجة‭ ‬والفرح‭ ‬بالمناسبة‭ ‬الوطنية،‭ ‬كما‭ ‬تضمنت‭ ‬فعاليات‭ ‬الحفل‭ ‬عرضاً‭ ‬للأضواء،‭ ‬وعربات‭ ‬المشروبات‭ ‬والمأكولات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬الفرقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬للشرطة‭.‬

واحتفلت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بأعياد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية،‭ ‬ورفع‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬بالأصالة‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة،‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مهنئاً‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬الوفي‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭.‬

كما‭ ‬نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ومراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬احتفالاً‭ ‬بحضور‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬والدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬أعياد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭.‬

وفي‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية،‭ ‬حيث‭ ‬أكّد‭ ‬أنها‭ ‬تجدّد‭ ‬الولاء‭ ‬والاعتزاز‭ ‬للوطن‭ ‬وتحفز‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬بذل‭ ‬العطاء‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬ازدهاراً‭ ‬للمملكة‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حققت‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬إنجازات‭ ‬تنموية‭ ‬رائدة‭ ‬ومتميزة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭ ‬مواصلةً‭ ‬لمسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والتحديث‭ ‬الشامل‭ ‬بكافة‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬وبروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬بمتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬ومستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭ ‬إنجازات‭ ‬ونجاحات‭ ‬وطنية‭ ‬نوعية‭ ‬يحتذى‭ ‬بها‭ ‬تتجسد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منظومة‭ ‬صحية‭ ‬متكاملة‭ ‬تضاهي‭ ‬في‭ ‬مستواها‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬أكثر‭ ‬الدول‭ ‬تطوراً‭ ‬وحداثة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي‭.‬

وأقامت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬حفلا‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭.‬

وخلال‭ ‬الحفل‭ ‬أكد‭ ‬نبراس‭ ‬طالب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حققت‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مكانة‭ ‬متميزة‭ ‬وإنجازات‭ ‬رائدة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي،‭ ‬حتى‭ ‬أضحت‭ ‬نموذجًا‭ ‬يشار‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬العدالة‭ ‬والإنصاف،‭ ‬ومقصدًا‭ ‬مفضلًا‭ ‬للعمل‭ ‬والإقامة‭ ‬والاستثمار،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬التزام‭ ‬كافة‭ ‬منتسبي‭ ‬الهيئة‭ ‬للاستمرار‭ ‬بالعمل‭ ‬بكل‭ ‬جد‭ ‬وإخلاص‭ ‬لتحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬الوطنية‭ ‬المنشودة‭.‬

ونظمت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬احتفالاً‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أنّ‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬هي‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬للجميع‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعطاءة،‭ ‬مستذكراً‭ ‬الإنجازات‭ ‬الحضارية‭ ‬والتنموية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬والعمراني‭ ‬والزراعي‭ ‬والخدمي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬المتحققة‭ ‬بسواعد‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬المخلصين‭.‬

وأقامت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬احتفاليتها‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية،‭ ‬حيث‭ ‬اشتملت‭ ‬الاحتفالية‭ ‬على‭ ‬فعاليات‭ ‬ومسابقات‭ ‬متنوعة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬رفعت‭ ‬الدكتورة‭ ‬ديانا‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الجهرمي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

كما‭ ‬احتفل‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأكّدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بفضل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬نهضة‭ ‬وطنية‭ ‬شاملة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬بات‭ ‬صيتها‭ ‬واضحًا‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وبدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬افتتحت‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬مهرجان‭ ‬الحنينية‭ ‬التراثي،‭ ‬وذلك‭ ‬استمراراً‭ ‬لسلسلة‭ ‬الفعاليات‭ ‬والاحتفالات‭ ‬إحياءً‭ ‬لذكرى‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وعيد‭ ‬جلوس‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783م،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬الفعالية‭ ‬حضورا‭ ‬غفيرا‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬

وتأتي‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬إحياء‭ ‬تراث‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬الأصيل‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬موروث‭ ‬العادات‭ ‬والتقاليد‭ ‬الذي‭ ‬توارثه‭ ‬الآباء‭ ‬عن‭ ‬الأجداد،‭ ‬إذ‭ ‬تندرج‭ ‬الفعالية‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬تعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وقيم‭ ‬الانتماء‭ ‬والمواطنة،‭ ‬وبهدف‭ ‬تعريف‭ ‬الحضور‭ ‬وزوار‭ ‬المهرجان‭ ‬بتراث‭ ‬المحافظة‭ ‬وموروثها‭ ‬القيم‭ ‬والحرف‭ ‬والمهن‭ ‬والصناعات‭ ‬القديمة‭.‬

كما‭ ‬نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬احتفالية‭ ‬بمناسبة
احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬رفع‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مهنئاً‭ ‬شعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬داعيًا‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يُعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬والخير‭ ‬والبركات‭.‬

وأقامت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬احتفاليةً‭ ‬وطنية‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬موظفيها‭ ‬ومنتسبيها،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬احتفالات‭ ‬المملكة‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وعيد‭ ‬جلوس‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬رفع‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬أعياد‭ ‬المملكة‭ ‬الوطنية،‭ ‬مشيدا‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬وإنجازات‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‭ ‬والإغاثي‭ ‬الذي‭ ‬باتت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحتل‭ ‬فيه‭ ‬مكانة‭ ‬عالمية‭ ‬ريادية‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬معونات‭ ‬ومساعدات‭ ‬إغاثية‭ ‬جليلة‭ ‬لاقت‭ ‬الإشادة‭ ‬والثناء‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

ونوه‭ ‬بما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬أيتام‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬جلالته‭ ‬الراعي‭ ‬والكافل‭ ‬الأول‭ ‬والأكبر‭ ‬للأيتام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬تمتد‭ ‬أيدي‭ ‬جلالته‭ ‬البيضاء‭ ‬للجميع،‭ ‬مُشيداً‭ ‬بما‭ ‬يبذله‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬لترجمة‭ ‬الرؤى‭ ‬الإنسانية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

ونظمت‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬احتفالا‭ ‬لموظفيها‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬رفع‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحواج‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬منوّهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تشهد‭ ‬تطوراً‭ ‬وتقدماً‭ ‬نوعياً‭ ‬بمسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية‭ ‬والتطوير،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭.‬

وتقدم‭ ‬المهندس‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬بأسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مهنئاً‭ ‬جميع‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬الوفي‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬لتعزيز‭ ‬إنجازات‭ ‬المملكة‭ ‬بشتى‭ ‬القطاعات،‭ ‬منها‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬واستدامتها‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطور‭ ‬العمراني‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وبما‭ ‬يدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية‭.‬

كلمات دالة

MENAFN15122023000055011008ID1107605595

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث