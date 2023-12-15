الوزارات والهيئات والمحافظات تحتفل بالأعياد الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬إحياء‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬احتفالية‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬ومنتسبي‭ ‬الوزارة‭.‬

وأكد‭ ‬منتسبو‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬العزيزة‭ ‬فرصة‭ ‬لتجديد‭ ‬العهد‭ ‬والولاء،‭ ‬واستذكار‭ ‬الانجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأسهمت‭ ‬في‭ ‬نهضتها‭ ‬وتقدمها،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

ونظمت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬احتفالاً‭ ‬بمناسبة‭ ‬أعياد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬رفع‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مهنئاً‭ ‬أبناء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬داعيًا‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الغالية‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬وشعبها‭ ‬بالخير‭ ‬والرفعة‭ ‬والازدهار‭.‬

كما‭ ‬نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬احتفالاً‭ ‬لموظفيها‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قالت‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬العزيزة‭ ‬تأتي‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬تلبية‭ ‬الوزارة‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأمر‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬للمباشرة‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬6800‭ ‬خدمة‭ ‬إسكانية،‭ ‬والشروع‭ ‬في‭ ‬تسليم‭ ‬الوحدات‭ ‬الإسكانية‭ ‬الجاهزة‭ ‬للمستفيدين‭ ‬منها‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬ما‭ ‬يضاعف‭ ‬فرحة‭ ‬المواطنين‭ ‬واحتفالهم‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭.‬

ورفع‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬عموم‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬بمناسبة‭ ‬أعياد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬المحافظ‭ ‬في‭ ‬الاحتفال‭ ‬الجماهيري‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬وأمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬‮«‬ GFH ‮»‬،‭ ‬بموقع‭ ‬مشروع‭ ‬بحرين‭ ‬هاربور،‭ ‬إذ‭ ‬شهد‭ ‬الحفل‭ ‬عرضاً‭ ‬للألعاب‭ ‬النارية‭ ‬أنار‭ ‬سماء‭ ‬المنامة‭ ‬بأضواء‭ ‬عكست‭ ‬البهجة‭ ‬والفرح‭ ‬بالمناسبة‭ ‬الوطنية،‭ ‬كما‭ ‬تضمنت‭ ‬فعاليات‭ ‬الحفل‭ ‬عرضاً‭ ‬للأضواء،‭ ‬وعربات‭ ‬المشروبات‭ ‬والمأكولات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬الفرقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬للشرطة‭.‬

واحتفلت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بأعياد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية،‭ ‬ورفع‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬بالأصالة‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة،‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مهنئاً‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬الوفي‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭.‬

كما‭ ‬نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ومراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬احتفالاً‭ ‬بحضور‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬والدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬أعياد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭.‬

وفي‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية،‭ ‬حيث‭ ‬أكّد‭ ‬أنها‭ ‬تجدّد‭ ‬الولاء‭ ‬والاعتزاز‭ ‬للوطن‭ ‬وتحفز‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬بذل‭ ‬العطاء‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬ازدهاراً‭ ‬للمملكة‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حققت‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬إنجازات‭ ‬تنموية‭ ‬رائدة‭ ‬ومتميزة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭ ‬مواصلةً‭ ‬لمسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والتحديث‭ ‬الشامل‭ ‬بكافة‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬وبروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬بمتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬ومستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭ ‬إنجازات‭ ‬ونجاحات‭ ‬وطنية‭ ‬نوعية‭ ‬يحتذى‭ ‬بها‭ ‬تتجسد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منظومة‭ ‬صحية‭ ‬متكاملة‭ ‬تضاهي‭ ‬في‭ ‬مستواها‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬أكثر‭ ‬الدول‭ ‬تطوراً‭ ‬وحداثة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي‭.‬

وأقامت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬حفلا‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭.‬

وخلال‭ ‬الحفل‭ ‬أكد‭ ‬نبراس‭ ‬طالب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حققت‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مكانة‭ ‬متميزة‭ ‬وإنجازات‭ ‬رائدة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي،‭ ‬حتى‭ ‬أضحت‭ ‬نموذجًا‭ ‬يشار‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬العدالة‭ ‬والإنصاف،‭ ‬ومقصدًا‭ ‬مفضلًا‭ ‬للعمل‭ ‬والإقامة‭ ‬والاستثمار،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬التزام‭ ‬كافة‭ ‬منتسبي‭ ‬الهيئة‭ ‬للاستمرار‭ ‬بالعمل‭ ‬بكل‭ ‬جد‭ ‬وإخلاص‭ ‬لتحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬الوطنية‭ ‬المنشودة‭.‬

ونظمت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬احتفالاً‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أنّ‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬هي‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬للجميع‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعطاءة،‭ ‬مستذكراً‭ ‬الإنجازات‭ ‬الحضارية‭ ‬والتنموية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬والعمراني‭ ‬والزراعي‭ ‬والخدمي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬المتحققة‭ ‬بسواعد‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬المخلصين‭.‬

وأقامت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬احتفاليتها‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية،‭ ‬حيث‭ ‬اشتملت‭ ‬الاحتفالية‭ ‬على‭ ‬فعاليات‭ ‬ومسابقات‭ ‬متنوعة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬رفعت‭ ‬الدكتورة‭ ‬ديانا‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الجهرمي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

كما‭ ‬احتفل‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأكّدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بفضل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬نهضة‭ ‬وطنية‭ ‬شاملة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬بات‭ ‬صيتها‭ ‬واضحًا‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وبدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬افتتحت‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬مهرجان‭ ‬الحنينية‭ ‬التراثي،‭ ‬وذلك‭ ‬استمراراً‭ ‬لسلسلة‭ ‬الفعاليات‭ ‬والاحتفالات‭ ‬إحياءً‭ ‬لذكرى‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وعيد‭ ‬جلوس‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783م،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬الفعالية‭ ‬حضورا‭ ‬غفيرا‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬

وتأتي‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬إحياء‭ ‬تراث‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬الأصيل‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬موروث‭ ‬العادات‭ ‬والتقاليد‭ ‬الذي‭ ‬توارثه‭ ‬الآباء‭ ‬عن‭ ‬الأجداد،‭ ‬إذ‭ ‬تندرج‭ ‬الفعالية‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬تعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وقيم‭ ‬الانتماء‭ ‬والمواطنة،‭ ‬وبهدف‭ ‬تعريف‭ ‬الحضور‭ ‬وزوار‭ ‬المهرجان‭ ‬بتراث‭ ‬المحافظة‭ ‬وموروثها‭ ‬القيم‭ ‬والحرف‭ ‬والمهن‭ ‬والصناعات‭ ‬القديمة‭.‬

كما‭ ‬نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬احتفالية‭ ‬بمناسبة

احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬رفع‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مهنئاً‭ ‬شعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬داعيًا‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يُعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬والخير‭ ‬والبركات‭.‬

وأقامت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬احتفاليةً‭ ‬وطنية‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬موظفيها‭ ‬ومنتسبيها،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬احتفالات‭ ‬المملكة‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وعيد‭ ‬جلوس‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬رفع‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬أعياد‭ ‬المملكة‭ ‬الوطنية،‭ ‬مشيدا‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬وإنجازات‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‭ ‬والإغاثي‭ ‬الذي‭ ‬باتت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحتل‭ ‬فيه‭ ‬مكانة‭ ‬عالمية‭ ‬ريادية‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬معونات‭ ‬ومساعدات‭ ‬إغاثية‭ ‬جليلة‭ ‬لاقت‭ ‬الإشادة‭ ‬والثناء‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

ونوه‭ ‬بما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬أيتام‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬جلالته‭ ‬الراعي‭ ‬والكافل‭ ‬الأول‭ ‬والأكبر‭ ‬للأيتام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬تمتد‭ ‬أيدي‭ ‬جلالته‭ ‬البيضاء‭ ‬للجميع،‭ ‬مُشيداً‭ ‬بما‭ ‬يبذله‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬لترجمة‭ ‬الرؤى‭ ‬الإنسانية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

ونظمت‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬احتفالا‭ ‬لموظفيها‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬رفع‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحواج‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬منوّهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تشهد‭ ‬تطوراً‭ ‬وتقدماً‭ ‬نوعياً‭ ‬بمسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية‭ ‬والتطوير،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭.‬

وتقدم‭ ‬المهندس‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬بأسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مهنئاً‭ ‬جميع‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬الوفي‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬لتعزيز‭ ‬إنجازات‭ ‬المملكة‭ ‬بشتى‭ ‬القطاعات،‭ ‬منها‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬واستدامتها‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطور‭ ‬العمراني‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وبما‭ ‬يدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية‭.‬

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