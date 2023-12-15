الوزارات والهيئات والمحافظات تحتفل بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) احتفلت الوزارات والمؤسسات الحكومية بالأعياد الوطنية المجيدة.
وبمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، نظمت وزارة المالية والاقتصاد الوطني احتفالية بهذه المناسبة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين ومنتسبي الوزارة.
وأكد منتسبو الوزارة أن هذه المناسبة العزيزة فرصة لتجديد العهد والولاء، واستذكار الانجازات المشرفة التي حققتها مملكة البحرين وأسهمت في نهضتها وتقدمها، في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ونظمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف احتفالاً بمناسبة أعياد مملكة البحرين الوطنية.
وبهذه المناسبة رفع نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مهنئاً أبناء مملكة البحرين، داعيًا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الغالية على المملكة وشعبها بالخير والرفعة والازدهار.
كما نظمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني يوم الخميس احتفالاً لموظفيها بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية.
وبهذه المناسبة قالت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إن هذه المناسبة العزيزة تأتي تزامناً مع تلبية الوزارة التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وأمر صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمباشرة في توزيع 6800 خدمة إسكانية، والشروع في تسليم الوحدات الإسكانية الجاهزة للمستفيدين منها بدءاً من 16 ديسمبر الجاري ما يضاعف فرحة المواطنين واحتفالهم بهذه المناسبة.
ورفع الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى عموم المواطنين والمقيمين، بمناسبة أعياد مملكة البحرين الوطنية.
جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في الاحتفال الجماهيري الذي نظمته محافظة العاصمة وأمانة العاصمة بالشراكة مع مجموعة جي إف إتش المالية « GFH »، بموقع مشروع بحرين هاربور، إذ شهد الحفل عرضاً للألعاب النارية أنار سماء المنامة بأضواء عكست البهجة والفرح بالمناسبة الوطنية، كما تضمنت فعاليات الحفل عرضاً للأضواء، وعربات المشروبات والمأكولات، إضافة إلى مشاركة الفرقة الموسيقية للشرطة.
واحتفلت وزارة التربية والتعليم بأعياد مملكة البحرين الوطنية، ورفع الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منتسبي الوزارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مهنئاً شعب البحرين الوفي بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية.
كما نظمت وزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية احتفالاً بحضور الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، والدكتورة جليلة السيد جواد حسن وزيرة الصحة، بمناسبة أعياد مملكة البحرين الوطنية.
وفي كلمة ألقاها رئيس المجلس الأعلى للصحة رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهذه المناسبة الوطنية، حيث أكّد أنها تجدّد الولاء والاعتزاز للوطن وتحفز على مواصلة بذل العطاء نحو مستقبل أكثر ازدهاراً للمملكة.
من جهتها أكدت وزيرة الصحة أن مملكة البحرين حققت في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم إنجازات تنموية رائدة ومتميزة على الصعيدين الإقليمي والعالمي مواصلةً لمسيرة البناء والتحديث الشامل بكافة القطاعات الحيوية وبروح الفريق الواحد «فريق البحرين»، التي من أهمها القطاع الصحي، بمتابعة حثيثة ومستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ما أسهم في تحقيق مملكتنا الغالية إنجازات ونجاحات وطنية نوعية يحتذى بها تتجسد من خلال منظومة صحية متكاملة تضاهي في مستواها ما تقدمه أكثر الدول تطوراً وحداثة في المجال الصحي.
وأقامت هيئة تنظيم سوق العمل حفلا بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية.
وخلال الحفل أكد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن مملكة البحرين حققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مكانة متميزة وإنجازات رائدة على المستويين المحلي والدولي، حتى أضحت نموذجًا يشار إليه في العدالة والإنصاف، ومقصدًا مفضلًا للعمل والإقامة والاستثمار، معربًا عن التزام كافة منتسبي الهيئة للاستمرار بالعمل بكل جد وإخلاص لتحقيق التطلعات الوطنية المنشودة.
ونظمت وزارة شؤون البلديات والزراعة احتفالاً بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية.
وبهذه المناسبة أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أنّ الأعياد الوطنية هي مصدر فخر واعتزاز للجميع على أرض مملكة البحرين المعطاءة، مستذكراً الإنجازات الحضارية والتنموية في العمل البلدي والعمراني والزراعي والخدمي في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، المتحققة بسواعد أبناء الوطن المخلصين.
وأقامت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي احتفاليتها بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية، حيث اشتملت الاحتفالية على فعاليات ومسابقات متنوعة.
وبهذه المناسبة رفعت الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي الأمين العام للمجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما احتفل معهد الإدارة العامة بالأعياد الوطنية لمملكة البحرين، وأكّدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن مملكة البحرين بفضل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمكنت من تحقيق نهضة وطنية شاملة في كافة المجالات، بات صيتها واضحًا في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
وبدعم ومتابعة من سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية افتتحت المحافظة الجنوبية مهرجان الحنينية التراثي، وذلك استمراراً لسلسلة الفعاليات والاحتفالات إحياءً لذكرى العيد الوطني المجيد وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم، وذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783م، حيث شهدت الفعالية حضورا غفيرا من المواطنين والمقيمين.
وتأتي إقامة هذه الفعالية ضمن جهود إحياء تراث المحافظة الجنوبية الأصيل للحفاظ على موروث العادات والتقاليد الذي توارثه الآباء عن الأجداد، إذ تندرج الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج التي تأتي ضمن تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية وقيم الانتماء والمواطنة، وبهدف تعريف الحضور وزوار المهرجان بتراث المحافظة وموروثها القيم والحرف والمهن والصناعات القديمة.
كما نظمت وزارة التنمية الاجتماعية احتفالية بمناسبة
احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية.
وبهذه المناسبة رفع أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية أسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مهنئاً شعب مملكة البحرين، داعيًا الله العلي القدير أن يُعيد هذه المناسبة على المملكة بالمزيد من التقدم والازدهار والخير والبركات.
وأقامت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية احتفاليةً وطنية بحضور الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة، وبمشاركة موظفيها ومنتسبيها، وذلك ضمن احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم مقاليد الحكم.
وبهذه المناسبة رفع الدكتور مصطفى السيد أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة أعياد المملكة الوطنية، مشيدا بما حققته المملكة من نجاحات وإنجازات في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، ولا سيما في المجال الإنساني والإغاثي الذي باتت مملكة البحرين تحتل فيه مكانة عالمية ريادية بفضل ما تقدمه من معونات ومساعدات إغاثية جليلة لاقت الإشادة والثناء من جميع دول العالم.
ونوه بما يحظى به أيتام المملكة من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم، حيث يعتبر جلالته الراعي والكافل الأول والأكبر للأيتام في مملكة البحرين، كما تمتد أيدي جلالته البيضاء للجميع، مُشيداً بما يبذله سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب من جهود لترجمة الرؤى الإنسانية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
ونظمت وزارة الأشغال احتفالا لموظفيها بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية.
وبهذه المناسبة رفع المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوّهاً إلى أن المملكة تشهد تطوراً وتقدماً نوعياً بمسيرة البناء والتنمية والتطوير، بما يعود بالنفع على المواطنين.
وتقدم المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مهنئاً جميع شعب البحرين الوفي بهذه المناسبة، مشيراً إلى الحرص على مواصلة الجهود لتعزيز إنجازات المملكة بشتى القطاعات، منها تطوير البنية التحتية واستدامتها لمواكبة التطور العمراني في المملكة وبما يدعم مسيرة البناء والتنمية.
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