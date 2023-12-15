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المعارك في السودان تبلغ أطراف ود مدني وترغم نازحين على الفرار مجددا

12/15/2023 7:20:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ود‭ ‬مدني‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغت‭ ‬المعارك‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أطراف‭ ‬مدينة‭ ‬ود‭ ‬مدني‭ ‬التي‭ ‬شكّلت‭ ‬ملاذا‭ ‬آمنا‭ ‬لآلاف‭ ‬النازحين‭ ‬جراء‭ ‬نزاع‭ ‬دخل‭ ‬شهره‭ ‬التاسع،‭ ‬مرغمة‭ ‬عائلات‭ ‬على‭ ‬الفرار‭ ‬مجددا،‭ ‬بحسب‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وأفاد‭ ‬بأنّ‭ ‬‮«‬القتال‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬ود‭ ‬مدني‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الشمالية‭ ‬الشرقية‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬المراسل‭ ‬أشار‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس،‭ ‬إلى‭ ‬سماع‭ ‬دوي‭ ‬انفجارات‭ ‬من‭ ‬الأطراف‭ ‬الشمالية‭ ‬الشرقية‭ ‬للمدينة،‭ ‬ومشاهدة‭ ‬تحليق‭ ‬طائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬في‭ ‬أجوائها‭ ‬وسحباً‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬الأسود‭. ‬ومنع‭ ‬الجيش‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬180‭ ‬كلم‭ ‬جنوب‭ ‬الخرطوم،‭ ‬وبقيت‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬منأى‭ ‬عن‭ ‬القتال‭ ‬الذي‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬أبريل‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭. ‬

ومدينة‭ ‬ود‭ ‬مدني‭ ‬هي‭ ‬مركز‭ ‬ولاية‭ ‬الجزيرة‭ ‬التي‭ ‬نزح‭ ‬إليها‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬وفق‭ ‬أرقام‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬وأكد‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ (‬أوتشا‭) ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬‮«‬اندلاع‭ ‬القتال‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬ود‭ ‬مدني‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬المكتب‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬زهاء‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬نزحوا‭ ‬الى‭ ‬ولاية‭ ‬الجزيرة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬المعارك‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬منتصف‭ ‬أبريل،‭ ‬وأن‭ ‬نحو‭ ‬86400‭ ‬منهم‭ ‬يقيمون‭ ‬في‭ ‬ود‭ ‬مدني‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬المدينة‭ ‬يبلغ‭ ‬حاليا‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬منهم‭ ‬270‭ ‬ألفا‭ ‬‮«‬يحتاجون‭ ‬الى‭ ‬مساعدة‭ ‬إنسانية‮»‬‭. ‬وبعدما‭ ‬بقيت‭ ‬الولاية‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬بمنأى‭ ‬عن‭ ‬الحرب،‭ ‬بدأت‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬منذ‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬تنتشر‭ ‬فيها‭ ‬وأقامت‭ ‬نقاط‭ ‬تفتيش‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الطريق‭ ‬بين‭ ‬الخرطوم‭ ‬وود‭ ‬مدني‭. ‬

وأودت‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬12190‭ ‬شخصا،‭ ‬وفق‭ ‬تقديرات‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬مشروع‭ ‬بيانات‭ ‬مواقع‭ ‬الصراعات‭ ‬المسلحة‭ ‬وأحداثها‮»‬‭ (‬أكليد‭). ‬وتسبب‭ ‬بنزوح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5 , 4‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬قرابة‭ ‬1 , 5‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬فروا‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬مجاورة‭. ‬

وفي‭ ‬تذكير‭ ‬قاتم‭ ‬بالأيام‭ ‬الأولى‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬الخرطوم،‭ ‬أغلقت‭ ‬المحلات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التجارية‭ ‬الجمعة‭ ‬فيما‭ ‬هرع‭ ‬الناس‭ ‬إلى‭ ‬الشوارع‭ ‬‮«‬مع‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬حمله‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬محاولين‭ ‬بصعوبة‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬وسيلة‭ ‬نقل‭ ‬للتوجه‭ ‬جنوبا‭. ‬وتداول‭ ‬نازحون‭ ‬من‭ ‬الخرطوم‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬صوراً‭ ‬لأعمدة‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬الأسود،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬مخاوفهم‭ ‬من‭ ‬الاضطرار‭ ‬للفرار‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬مرّة‭ ‬أخرى‭. ‬

وقالت‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تود‭... ‬أن‭ ‬تطمئن‭ ‬المواطنين‭ ‬الأعزاء‮»‬‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬الجزيرة‭ ‬وود‭ ‬مدني‭ ‬‮«‬أن‭ ‬هدف‭ ‬قواتنا‭ ‬هو‭ ‬دك‭ ‬معاقل‮»‬‭ ‬الجيش‭. ‬ويُتهم‭ ‬الطرفان‭ ‬بقصف‭ ‬مناطق‭ ‬سكنية‭ ‬بشكل‭ ‬عشوائي‭ ‬واستخدام‭ ‬المدنيين‭ ‬ونهبهم‭ ‬ومضايقتهم‭. ‬

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