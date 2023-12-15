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مسؤول أمريكي: هجمات للحوثيين في اليمن تصيب سفينتين

12/15/2023 7:20:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دبي،‭ ‬لندن‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬أعلن‭ ‬الحوثيون‭ ‬امس‭ ‬الجمعة‭ ‬استهداف‭ ‬سفينتي‭ ‬حاويات‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬اليمن‭ ‬كانتا‭ ‬متجهتين‭ ‬الى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬هجمات‭ ‬مشابهة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬وحماس‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬العسكري‭ ‬باسم‭ ‬الحوثيين‭ ‬يحيى‭ ‬سريع‭ ‬على‭ ‬منصّة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬نفذت‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬اليمنية‭... ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬ضد‭ ‬سفينتي‭ ‬حاويات‭ ‬إم‭ ‬إس‭ ‬سي‭ ‬ألانيا‭ ‬وإم‭ ‬إس‭ ‬سي‭ ‬بالاتيوم‭ ‬كانتا‭ ‬متجهتين‭ ‬الى‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬استهدافهما‭ ‬بصاروخين‭ ‬بحريين‭ ‬مناسبين‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬دفاعي‭ ‬أمريكي‭ ‬إن‭ ‬هجمات‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬باليمن‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الحوثيون‭ ‬أصابت‭ ‬سفينتين‭ ‬ترفعان‭ ‬علم‭ ‬ليبيريا‭ ‬في‭ ‬مضيق‭ ‬باب‭ ‬المندب‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬مما‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التهديد‭ ‬الذي‭ ‬تتعرض‭ ‬له‭ ‬السفن‭ ‬في‭ ‬ممرات‭ ‬ملاحية‭ ‬تستهدفها‭ ‬الجماعة‭ ‬المتحالفة‭ ‬مع‭ ‬إيران‭. ‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬إن‭ ‬مقذوفا‭ ‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬أصاب‭ ‬إحدى‭ ‬السفينتين،‭ ‬وهي‭ ‬الجسرة‭ ‬المملوكة‭ ‬لشركة‭ ‬ألمانية،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬نشوب‭ ‬حريق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭. ‬وأضاف‭ ‬المسؤول‭ ‬أن‭ ‬صاروخين‭ ‬باليستيين‭ ‬أطلقا‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الثاني،‭ ‬أصاب‭ ‬أحدهما‭ ‬سفينة،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬نشوب‭ ‬حريق‭ ‬يعمل‭ ‬الطاقم‭ ‬على‭ ‬إخماده‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مدمرة‭ ‬تابعة‭ ‬للبحرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬لمساعدة‭ ‬السفينة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يذكر‭ ‬اسم‭ ‬السفينة‭. ‬

ولم‭ ‬يرد‭ ‬أي‭ ‬إعلان‭ ‬فوري‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬عن‭ ‬الهجمات‭. ‬وهاجمت‭ ‬حركة‭ ‬الحوثي‭ ‬اليمنية‭ ‬المتحالفة‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سفنا‭ ‬في‭ ‬مسارات‭ ‬الشحن‭ ‬بالبحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وأطلقت‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬وصواريخ‭ ‬صوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬قبل‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬شهرين‭. ‬

وتقول‭ ‬حركة‭ ‬الحوثي‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬أغلب‭ ‬اليمن‭ ‬إن‭ ‬الهجمات‭ ‬هي‭ ‬إظهار‭ ‬للدعم‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬وتعهدت‭ ‬بمواصلتها‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬وقف‭ ‬إسرائيل‭ ‬حملتها‭ ‬العسكرية‭. ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬شركة‭ ‬هاباج‭ ‬لويد‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬السفينة‭ ‬الجسرة‭ ‬إن‭ ‬السفينة‭ ‬تعرضت‭ ‬للهجوم‭ ‬وهي‭ ‬مبحرة‭ ‬قرب‭ ‬الساحل‭ ‬اليمني‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬هاباج‭ ‬لويد‭ ‬ستتخذ‭ ‬إجراءات‭ ‬إضافية‭ ‬لتأمين‭ ‬سلامة‭ ‬طواقمنا‮»‬‭. ‬وأحجم‭ ‬عن‭ ‬الإدلاء‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬التصريحات‭. ‬وهناك‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬واقعتين‭ ‬أخريين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭. ‬

وذكرت‭ ‬شركة‭ ‬أمبري‭ ‬البريطانية‭ ‬للأمن‭ ‬البحري‭ ‬أن‭ ‬سفينة‭ ‬حاويات‭ ‬ترفع‭ ‬علم‭ ‬ليبيريا‭ ‬وهي‭ ‬السفينة‭ ‬إم‭.‬إس‭.‬سي‭ ‬ألانيا‭ ‬تلقت‭ ‬أمرا‭ ‬ممن‭ ‬يعتقد‭ ‬أنهم‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬الحوثي‭ ‬اليمنية‭ ‬في‭ ‬زورق‭ ‬صغير‭ ‬بتغيير‭ ‬مسارها‭ ‬صوب‭ ‬اليمن‭. ‬

وأضافت‭ ‬أمبري‭ ‬أن‭ ‬السفينة‭ ‬لجأت‭ ‬إلى‭ ‬المناورة‭. ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬إم‭.‬إس‭.‬سي‭ ‬إن‭ ‬السفينة‭ ‬لم‭ ‬تتعرض‭ ‬لهجوم‭ ‬وأحجم‭ ‬عن‭ ‬الإدلاء‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التصريحات‭. ‬

وذكرت‭ ‬أمبري‭ ‬أن‭ ‬زورقا‭ ‬صغيرا‭ ‬على‭ ‬متنه‭ ‬عشرة‭ ‬أفراد‭ ‬اقترب‭ ‬من‭ ‬إم‭.‬إس‭.‬سي‭ ‬ألانيا‭ ‬وأعلنوا‭ ‬أنهم‭ ‬من‭ ‬‮«‬السلطات‭ ‬اليمنية‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬السفينة‭ ‬تلقت‭ ‬تحذيرات‭ ‬من‭ ‬الحوثيين‭ ‬بعدم‭ ‬الإبحار‭ ‬صوب‭ ‬الشمال‭ ‬ونقلت‭ ‬عنهم‭ ‬قولهم‭ ‬للطاقم‭: ‬‮«‬كابتن‭ ‬ليس‭ ‬مسموحا‭ ‬لكم‭ ‬بالمتابعة‭ ‬للبحر‭ ‬الأحمر‭. ‬غيّروا‭ ‬مساركم‭ ‬للناحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬حادث‭ ‬آخر،‭ ‬أفادت‭ ‬أمبري‭ ‬بأن‭ ‬سفينة‭ ‬حاويات‭ ‬مملوكة‭ ‬لشركة‭ ‬سويسرية‭ ‬وترفع‭ ‬علم‭ ‬ليبيريا،‭ ‬هي‭ ‬السفينة‭ ‬بلاتيوم‭ ‬3،‭ ‬تم‭ ‬استهدافها‭ ‬أثناء‭ ‬إبحارها‭ ‬شمالا‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬23‭ ‬ميلا‭ ‬جنوب‭ ‬غربي‭ ‬المخا‭. ‬ورفض‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬إم‭.‬إس‭.‬سي‭ ‬التعقيب‭ ‬عند‭ ‬الاتصال‭ ‬به‭ ‬بشأن‭ ‬التقرير‭. ‬

وقالت‭ ‬أمبري‭ ‬إن‭ ‬السفينة‭ ‬بلاتيوم‭ ‬3،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬السعودية،‭ ‬تلقت‭ ‬نفس‭ ‬التحذير‭ ‬الذي‭ ‬تلقته‭ ‬السفينة‭ ‬ألانيا‭. ‬ولم‭ ‬تذكر‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬استهدفتها‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الخميس،‭ ‬أعلن‭ ‬الحوثيون‭ ‬مسؤوليتهم‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬ضد‭ ‬سفينة‭ ‬حاويات‭ ‬تابعة‭ ‬لشركة‭ ‬ميرسك‭ ‬وإصابتها‭ ‬مباشرة‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيرة‭. ‬ونفت‭ ‬شركة‭ ‬الشحن‭ ‬الدنمركية‭ ‬الأمر‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬السفينة‭ ‬لم‭ ‬تصب‭. ‬

وقال‭ ‬تيم‭ ‬ليندركينج‭ ‬المبعوث‭ ‬الأمريكي‭ ‬الخاص‭ ‬إلى‭ ‬اليمن‭ ‬لرويترز‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬واشنطن‭ ‬تريد‭ ‬تشكيل‭ ‬تحالف‭ ‬بحري‭ ‬‮«‬بأوسع‭ ‬نطاق‭ ‬ممكن‮»‬‭ ‬لحماية‭ ‬السفن‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وإيصال‭ ‬إشارة‭ ‬للحوثيين‭ ‬بأنه‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬التسامح‭ ‬مع‭ ‬الهجمات‭. ‬

وحذر‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإيراني‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬أشتياني‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬القوة‭ ‬البحرية‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬المقترحة‭ ‬ستواجه‭ ‬‮«‬مشاكل‭ ‬غير‭ ‬عادية‮»‬‭ ‬ولن‭ ‬يتمكن‭ ‬أحد‭ ‬‮«‬من‭ ‬التحرك‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬نسيطر‭ ‬عليها‮»‬‭. ‬

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