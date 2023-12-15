مسؤول أمريكي: هجمات للحوثيين في اليمن تصيب سفينتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
دبي، لندن - (وكالات الأنباء): أعلن الحوثيون امس الجمعة استهداف سفينتي حاويات قبالة سواحل اليمن كانتا متجهتين الى إسرائيل، بعد سلسلة هجمات مشابهة منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحماس.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع على منصّة «إكس»: «نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية... عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات إم إس سي ألانيا وإم إس سي بالاتيوم كانتا متجهتين الى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافهما بصاروخين بحريين مناسبين».
من جانبه، قال مسؤول دفاعي أمريكي إن هجمات من مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون أصابت سفينتين ترفعان علم ليبيريا في مضيق باب المندب أمس الجمعة، مما يسلط الضوء على التهديد الذي تتعرض له السفن في ممرات ملاحية تستهدفها الجماعة المتحالفة مع إيران.
وقال المسؤول إن مقذوفا يعتقد أنه طائرة مسيرة أصاب إحدى السفينتين، وهي الجسرة المملوكة لشركة ألمانية، مما أدى إلى نشوب حريق من دون وقوع إصابات. وأضاف المسؤول أن صاروخين باليستيين أطلقا في الهجوم الثاني، أصاب أحدهما سفينة، مما أدى إلى نشوب حريق يعمل الطاقم على إخماده. وأضاف أن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في طريقها لمساعدة السفينة، من دون أن يذكر اسم السفينة.
ولم يرد أي إعلان فوري بالمسؤولية عن الهجمات. وهاجمت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران من قبل سفنا في مسارات الشحن بالبحر الأحمر وأطلقت طائرات مسيرة وصواريخ صوب إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل ما يزيد على شهرين.
وتقول حركة الحوثي التي تسيطر على أغلب اليمن إن الهجمات هي إظهار للدعم للفلسطينيين وتعهدت بمواصلتها إلى حين وقف إسرائيل حملتها العسكرية. وقال متحدث باسم شركة هاباج لويد التي تمتلك السفينة الجسرة إن السفينة تعرضت للهجوم وهي مبحرة قرب الساحل اليمني. وأضاف: «هاباج لويد ستتخذ إجراءات إضافية لتأمين سلامة طواقمنا». وأحجم عن الإدلاء بمزيد من التصريحات. وهناك تقارير عن واقعتين أخريين على الأقل في المنطقة أمس الجمعة.
وذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا وهي السفينة إم.إس.سي ألانيا تلقت أمرا ممن يعتقد أنهم أفراد من حركة الحوثي اليمنية في زورق صغير بتغيير مسارها صوب اليمن.
وأضافت أمبري أن السفينة لجأت إلى المناورة. وقال متحدث باسم إم.إس.سي إن السفينة لم تتعرض لهجوم وأحجم عن الإدلاء بالمزيد من التصريحات.
وذكرت أمبري أن زورقا صغيرا على متنه عشرة أفراد اقترب من إم.إس.سي ألانيا وأعلنوا أنهم من «السلطات اليمنية».
وقالت إن السفينة تلقت تحذيرات من الحوثيين بعدم الإبحار صوب الشمال ونقلت عنهم قولهم للطاقم: «كابتن ليس مسموحا لكم بالمتابعة للبحر الأحمر. غيّروا مساركم للناحية الجنوبية الآن».
وفي حادث آخر، أفادت أمبري بأن سفينة حاويات مملوكة لشركة سويسرية وترفع علم ليبيريا، هي السفينة بلاتيوم 3، تم استهدافها أثناء إبحارها شمالا على بعد حوالي 23 ميلا جنوب غربي المخا. ورفض متحدث باسم إم.إس.سي التعقيب عند الاتصال به بشأن التقرير.
وقالت أمبري إن السفينة بلاتيوم 3، التي كانت في طريقها إلى السعودية، تلقت نفس التحذير الذي تلقته السفينة ألانيا. ولم تذكر الجهة التي استهدفتها.
وفي وقت متأخر من مساء الخميس، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم تنفيذ عملية عسكرية ضد سفينة حاويات تابعة لشركة ميرسك وإصابتها مباشرة بطائرة مسيرة. ونفت شركة الشحن الدنمركية الأمر وقالت إن السفينة لم تصب.
وقال تيم ليندركينج المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن لرويترز الخميس إن واشنطن تريد تشكيل تحالف بحري «بأوسع نطاق ممكن» لحماية السفن في البحر الأحمر وإيصال إشارة للحوثيين بأنه لن يتم التسامح مع الهجمات.
وحذر وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني من أن القوة البحرية متعددة الجنسيات المقترحة ستواجه «مشاكل غير عادية» ولن يتمكن أحد «من التحرك في منطقة نسيطر عليها».
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