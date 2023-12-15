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تغيير اسم ساوبر إلى ((ستايك إف1 كيك ساوبر))

12/15/2023 7:20:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونخ‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قام‭ ‬فريق‭ ‬ساوبر‭ ‬السويسري،‭ ‬المنافس‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬سيارات‭ ‬فورمولا1‭-‬،‭ ‬بتغيير‭ ‬اسمه‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ستايك‭ ‬أف1‭
‬كيك‭ ‬ساوبر‮»‬‭ ‬مدة‭ ‬عامين‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬فريقا‭ ‬تابعا‭ ‬لشركة‭ ‬صناعة‭ ‬السيارات‭ ‬الألمانية‭ ‬‮«‬أودي‮»‬‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬فصاعدا‭.‬

وشارك‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬ألفا‭ ‬روميو،‭ ‬ولكن‭ ‬الشركة‭ ‬الراعية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يسمى‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬اسمها‭ ‬فكت‭ ‬الارتباط‭ ‬عقب‭ ‬نهاية‭ ‬موسم‭ .‬2023

وأصبح‭ ‬ستايك،‭ ‬وهو‭ ‬كازينو‭ ‬أسترالي‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬يتشارك‭ ‬الحقوق‭ ‬مع‭ ‬ألفا‭ ‬روميو‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬هو‭ ‬الشريك‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬الاسم‭.‬

وذكر‭ ‬ساوبر‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أنه‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬تغيير‭ ‬الاسم،‭ ‬فإنه‭ ‬سيتم‭ ‬تغيير‭ ‬اسم‭ ‬هيكل‭ ‬سيارتي‭ ‬2024‭ ‬و2025‭ ‬لـ«كيك‭ ‬ساوبر‭ ‬سي‭ ‬44‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حصلت‭ ‬‮«‬كيك‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬خدمة‭ ‬بث‭ ‬مباشر‭ ‬للفيديو‭ ‬أسترالية،‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬التسمية‭.‬

وشارك‭ ‬فريق‭ ‬ساوبر،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تسميته‭ ‬على‭ ‬اسم‭ ‬مؤسسه‭ ‬بيتر‭ ‬ساوبر،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬فورمولا1‭- ‬في‭ ‬عام،‭ ‬1993‭ ‬وتنافس‭ ‬تحت‭ ‬عدة‭ ‬مسميات‭ ‬أخرى‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬التوقيت‭.‬

وأنهى‭ ‬الفريق‭ ‬موسم‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭. ‬وتم‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬سائقي‭ ‬الفريق‭ ‬الفنلندي‭ ‬فالتيري‭ ‬بوتاس‭ ‬والصيني‭ ‬جوانيو‭ ‬جو‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬يوم‭ ‬2‭ ‬مارس‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

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