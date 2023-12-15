تغيير اسم ساوبر إلى ((ستايك إف1 كيك ساوبر))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميونخ - (د ب أ): قام فريق ساوبر السويسري، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-، بتغيير اسمه إلى «ستايك أف1
كيك ساوبر» مدة عامين وذلك قبل أن يصبح فريقا تابعا لشركة صناعة السيارات الألمانية «أودي» بداية من عام 2026 فصاعدا.
وشارك الفريق في المنافسات في آخر خمس سنوات تحت اسم ألفا روميو، ولكن الشركة الراعية التي كان يسمى الفريق على اسمها فكت الارتباط عقب نهاية موسم .2023
وأصبح ستايك، وهو كازينو أسترالي عبر الإنترنت والذي كان يتشارك الحقوق مع ألفا روميو في عام 2023، هو الشريك الوحيد في رعاية الاسم.
وذكر ساوبر أمس الجمعة أنه بعيدا عن تغيير الاسم، فإنه سيتم تغيير اسم هيكل سيارتي 2024 و2025 لـ«كيك ساوبر سي 44»، بعد أن حصلت «كيك»، وهي خدمة بث مباشر للفيديو أسترالية، على حقوق التسمية.
وشارك فريق ساوبر، الذي تم تسميته على اسم مؤسسه بيتر ساوبر، للمرة الأولى في فورمولا1- في عام، 1993 وتنافس تحت عدة مسميات أخرى منذ ذلك التوقيت.
وأنهى الفريق موسم 2023 في المركز التاسع. وتم الإبقاء على سائقي الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس والصيني جوانيو جو في موسم 2024 الذي يبدأ يوم 2 مارس في البحرين.
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