المنتخب الإسباني للسيدات يتصدر تصنيف فيفا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) :‬‮

‬تصدر‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬تصنيف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للسيدات‭ ‬وهو‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بأستراليا‭ ‬ونيوزلندا‭.‬

وذكر‭ ‬فيفا‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة

أن‭ ‬منتخب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬ثم‭ ‬فرنسا‭ ‬وانجلترا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬وبعدها‭ ‬السويد‭ ‬ثم‭ ‬المانيا‭ ‬وهولندا‭ ‬واليابان‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬تاسعاً‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تكمل‭ ‬كندا‭ ‬قائمة‭ ‬المراكز‭ ‬العشرة‭ ‬الاولى‭.‬

وتراجع‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬منتخب‭ ‬الكونغو‭ ‬الديمقراطية‭ ‬تفوقاً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬بتواجده‭ ‬في‮

‬المركز‭ ‬رقم‭ ‬102،‭ ‬فيما‭ ‬تراجع‭ ‬المنتخب‭ ‬النيجيري‭ ‬مركزين‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬34‭ ‬مع‭ ‬احتفاظه‭ ‬بصدارة‭ ‬المنتخبات‭ ‬الإفريقية‭ ‬وتواجد‭ ‬منتخب‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الـ52‭ ‬ومنتخب‭ ‬المغرب‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الــ60‭ ‬طبقاً‭ ‬لآخر‭ ‬تصنيف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفيفا‭ .‬

فيما‭ ‬احتل‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬للسيدات‭ ‬المركز‭ ‬77‭ ‬والجزائر‭ ‬المرتبة84‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬رقم‭ ‬92‭.‬