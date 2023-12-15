المنتخب الإسباني للسيدات يتصدر تصنيف فيفا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة - (د ب أ) :
تصدر المنتخب الإسباني تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للسيدات وهو الأخير في عام 2023 ، بعد أن حقق بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بأستراليا ونيوزلندا.
وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي أمس الجمعة
أن منتخب الولايات المتحدة الأمريكية جاء في المركز الثاني ثم فرنسا وانجلترا في المركز الرابع وبعدها السويد ثم المانيا وهولندا واليابان في المركز الثامن وكوريا الشمالية تاسعاً قبل أن تكمل كندا قائمة المراكز العشرة الاولى.
وتراجع المنتخب البرازيلي للسيدات في التصنيف ليحتل المركز الحادي عشر، فيما حقق منتخب الكونغو الديمقراطية تفوقاً ملحوظاً بتواجده في
المركز رقم 102، فيما تراجع المنتخب النيجيري مركزين ليحتل المركز 34 مع احتفاظه بصدارة المنتخبات الإفريقية وتواجد منتخب جنوب إفريقيا في المركز الـ52 ومنتخب المغرب للسيدات في المركز الــ60 طبقاً لآخر تصنيف من قبل الفيفا .
فيما احتل المنتخب التونسي للسيدات المركز 77 والجزائر المرتبة84 فيما جاء المنتخب المصري في المركز رقم 92.
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