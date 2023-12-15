بايرن ميونيخ-شتوتغارت في الواجهة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيكون‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أليانز‭ ‬أرينا‮»‬‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬مسرحاً‭ ‬لمواجهة‭ ‬حامية‭ ‬بين‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وضيفه‭ ‬شتوتغارت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فيما‭ ‬يخوض‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬المتصدر‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه‭ ‬ضد‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭.‬

وبعد‭ ‬خسارة‭ ‬مذلة‭ ‬أمام‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬1‭-‬5‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬استعاد‭ ‬بايرن‭ ‬توازنه‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بفوزه‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬1-0‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬ما‭ ‬أعاد‭ ‬الروح‭ ‬لفريق‭ ‬المدرب‭ ‬توماس‭ ‬توخل‭ ‬قبل‭ ‬المواجهة‭ ‬المرتقبة‭ ‬مع‭ ‬شتوتغارت‭. ‬ويخوض‭ ‬العملاق‭ ‬البافاري‭ ‬اللقاء‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬ليفركوزن‭ ‬المتعادل‭ ‬مع‭ ‬شتوتغارت‭ ‬بالذات‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬إهدار‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬رحلته‭ ‬نحو‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬توالياً‭.‬

وضد‭ ‬فريق‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬أمامه‭ ‬منذ‭ ‬سقوطه‭ ‬القاسي‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬1‭-‬4‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2018،‭ ‬يفتقد‭ ‬بايرن‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬مباراة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ليفركوزن‭ ‬وشتوتغارت،‭ ‬جناحه‭ ‬الفرنسي‭ ‬كينغسلي‭ ‬كومان‭ ‬ومدافعه‭ ‬المغربي‭ ‬نصير‭ ‬مزراوي‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

وتعرض‭ ‬اللاعبان‭ ‬للإصابة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬يونايتد‭ ‬التي‭ ‬سجل‭ ‬فيها‭ ‬كومان‭ ‬بالذات‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭.‬

وقال‭ ‬النادي‭ ‬الأربعاء‭: ‬‮«‬سيفتقد‭ ‬بايرن‭ ‬كينغسلي‭ ‬كومان‭ ‬ونصير‭ ‬مزراوي‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬





‮«‬إنهم‭ ‬خصم‭ ‬خطير‮»‬‭ ‬

وتبقى‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬لبايرن‭ ‬قبل‭ ‬العطلة‭ ‬الشتوية‭ ‬التقليدية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يريد‭ ‬إنهاء‭ ‬العام‭ ‬بأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬ممكنة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬أولاً‭ ‬على‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬فرصة‭ ‬إزاحة‭ ‬مضيفه‭ ‬عن‭ ‬الوصافة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انتصاره‭ ‬لكونه‭ ‬لا‭ ‬يتخلف‭ ‬عنه‭ ‬إلا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭.‬

وحذر‭ ‬قائد‭ ‬بايرن‭ ‬حارس‭ ‬مرماه‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭ ‬من‭ ‬شتوتغارت،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬إنهم‭ ‬يتمتعون‭ ‬بالوتيرة‭. ‬إنهم‭ ‬فريق‭ ‬جيد‭ ‬جداً‭ ‬ويتطورون‭ ‬معاً‭ ‬بقيادة‭ ‬مدرب‭ ‬من‭ ‬الطراز‭ ‬الرفيع‭. ‬إنهم‭ ‬خصم‭ ‬خطير‮»‬‭.‬

وتشكل‭ ‬مباراة‭ ‬الأحد‭ ‬مواجهة‭ ‬مثيرة‭ ‬بين‭ ‬نجم‭ ‬بايرن‭ ‬الجديد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬والغيني‭ ‬المتألق‭ ‬سيرهو‭ ‬غيراسي‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬كاين‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬كي‭ ‬يتأقلم‭ ‬مع‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬وزملائه‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬بايرن،‭ ‬مسجلاً‭ ‬18‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬‮«‬بوندسليغا‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭ ‬عن‭ ‬غيراسي‭ ‬بالذات‭.‬

وخاض‭ ‬غيراسي‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬مقابل‭ ‬13‭ ‬لكاين،‭ ‬وهو‭ ‬يتفوق‭ ‬على‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬نسبة‭ ‬الأهداف‭ ‬مقارنة‭ ‬بدقائق‭ ‬اللعب،‭ ‬إذ‭ ‬سجل‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬55‭ ‬دقيقة،‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬63‭ ‬دقيقة‭ ‬لنجم‭ ‬توتنهام‭ ‬السابق‭.‬

وبعدما‭ ‬كان‭ ‬يقاتل‭ ‬في‭ ‬الموسمين‭ ‬الماضيين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البقاء‭ ‬بين‭ ‬الكبار‭ ‬حيث‭ ‬تجنب‭ ‬مغادرة‭ ‬‮«‬بوندسليغا‮»‬‭ ‬بفضل‭ ‬فارق‭ ‬الأهداف‭ ‬وعبر‭ ‬ملحق‭ ‬الهبوط‭ ‬والصعود‭ ‬توالياً،‭ ‬أكد‭ ‬شتوتغارت‭ ‬بقيادة‭ ‬غيراسي‭ ‬أنه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬الزعامة‭.‬

وبقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬سيباستيان‭ ‬هوينيس‭ ‬الذي‭ ‬استلم‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭ ‬خلفاً‭ ‬لبرونو‭ ‬لاباديا‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬إبقائه‭ ‬بين‭ ‬الكبار‭ ‬عبر‭ ‬ملحق‭ ‬الهبوط‭ ‬والصعود‭ ‬بعدما‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر،‭ ‬يقدم‭ ‬شتوتغارت‭ ‬موسماً‭ ‬ممتازاً‭ ‬وقد‭ ‬أظهر‭ ‬ذلك‭ ‬بإقصاء‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬2‭-‬0‭ ‬ثم‭ ‬بإجبار‭ ‬ليفركوزن‭ ‬على‭ ‬التعادل‭ ‬1‭-‬1‭.‬

وكان‭ ‬شتوتغارت‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬الفوز،‭ ‬لكن‭ ‬ليفركوزن‭ ‬أفلت‭ ‬من‭ ‬الهزيمة‭ ‬الأولى‭ ‬للموسم‭ ‬لمرحلة‭ ‬ثانية‭ ‬توالياً‭.‬





ليفركوزن‭ ‬لتأكيد‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬فرانكفورت‭ ‬

وبعدما‭ ‬احتاج‭ ‬الى‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬79‭ ‬من‭ ‬نجمه‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬بونيفايس‭ ‬لإدارك‭ ‬التعادل‭ ‬1-1‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية،‭ ‬اختبر‭ ‬ليفركوزن‭ ‬السيناريو‭ ‬ذاته‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬شتوتغارت‭.‬

تقدم‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬لكن‭ ‬الضيف‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الثاني‭ ‬وأبقى‭ ‬بالتالي‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬للمباراة‭ ‬الثانية‭ ‬والعشرين‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرفعه‭ ‬الى‭ ‬23‭ ‬الخميس‭ ‬بتحقيقه‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الاوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬مولده‭ ‬النرويجي‭ ‬5‭-‬1‭.‬

ويمني‭ ‬ليفركوزن‭ ‬النفس‭ ‬المواصلة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المنوال‭ ‬حين‭ ‬يستضيف‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الأحد،‭ ‬باحثاً‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬التاسع‭ ‬توالياً‭ ‬على‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬‮«‬باي‭ ‬أرينا‮»‬‭.‬

ويبقى‭ ‬ليفركوزن‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬شابي‭ ‬ألونسو‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدوريات‭ ‬الخمس‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ورأى‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬يوناس‭ ‬هوفمان‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬دازون‮»‬‭ ‬للبث‭ ‬التدفقي‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬شتوتغارت‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬نقطة‭ ‬تبقي‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬شتوتغارت‭ ‬وبايرن‭ ‬بعيدين‭ (‬عن‭ ‬فريقه‭)‬،‭ ‬وبالتالي‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬قيمة‭ ‬جداً‭ (‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭)‬‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬أن‭ ‬ألونسو‭ ‬رفع‭ ‬صوته‭ ‬خلال‭ ‬استراحة‭ ‬الشوطين‭ ‬بعدما‭ ‬شاهد‭ ‬فريقه‭ ‬متقهقراً‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬بإمكانه‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬صاخباً‭ ‬وأكثر‭ ‬عاطفية‭ ‬واحتاج‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬كذلك‭ ‬اليوم‭ ‬لأننا‭ ‬كنا‭ ‬في‭ ‬سبات‭ ‬خلال‭ ‬الجزء‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬اللقاء‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬ألونسو‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬أننا‭ ‬تخلفنا‭ ‬0‭-‬1‭ ‬فقط‭. ‬كنا‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬كانت‭ ‬عادلة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬المباريات‭ ‬الأخرى،‭ ‬يسعى‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الرابع‭ ‬الى‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الصراع‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أنه‭ ‬يتخلف‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬بايرن،‭ ‬لكنه‭ ‬يخوض‭ ‬اختباراً‭ ‬صعباً‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬هوفنهايم‭ ‬السادس،‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬التاسع،‭ ‬باحثاً‭ ‬عن‭ ‬استعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬هزيمتين‭ ‬وتعادلين‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬ودوري‭ ‬الأبطال‭.‬