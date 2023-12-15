برشلونة للخروج من كبوته قبل فوات الأوان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يأمل‭ ‬برشلونة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬كبوته‭ ‬قبل‭ ‬فوات‭ ‬الأوان،‭ ‬وذلك‭ ‬حين‭ ‬يحل‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬فالنسيا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فيما‭ ‬يسعى‭ ‬جيرونا‭ ‬الى‭ ‬مواصلة‭ ‬موسمه‭ ‬الخرافي‭ ‬والتمسك‭ ‬بالصدارة‭ ‬حين‭ ‬يستضيف‭ ‬ديبورتيفو‭ ‬ألافيس‭ ‬الإثنين‭.‬

ويخوض‭ ‬برشلونة‭ ‬لقاءه‭ ‬مع‭ ‬فالنسيا‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬لا‭ ‬يحسد‭ ‬عليه‭ ‬بتاتاً،‭ ‬ليس‭ ‬بسبب‭ ‬سقوطه‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬جيرونا‭ ‬2‭-‬4‭ ‬وحسب،‭ ‬بل‭ ‬لأنه‭ ‬أتبع‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬بإنهاء‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بخسارة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬رويال‭ ‬أنتويرب‭ ‬البلجيكي‭ ‬2‭-‬3‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عواقب‭ ‬بما‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬ضامناً‭ ‬تأهله‭ ‬لثمن‭ ‬النهائي‭ ‬والصدارة‭.‬

لكن‭ ‬هذه‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬جعلت‭ ‬المدرب‭ ‬تشافي‭ ‬هرنانديس‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حرج‭ ‬وتحت‭ ‬سيف‭ ‬الانتقادات‭ ‬التي‭ ‬انهالت‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الكاتالونية،‭ ‬بينها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬سبورت‮»‬‭ ‬التي‭ ‬رأت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬تشافي‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬نمط‭ ‬لعب‮»‬،‭ ‬مضيفة‭: ‬‮«‬إنهم‭ ‬مشوشون‭. ‬اللاعبون‭ ‬يرتكبون‭ ‬أخطاء‭ ‬طفولية‭ ‬باستمرار‭. ‬وفوق‭ ‬كل‭ ‬ذلك،‭ ‬هم‭ ‬ضعفاء‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭. ‬بعبارة‭ ‬أخرى،‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬يعمل‭. ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭.‬

وتفاقمت‭ ‬مشاكل‭ ‬تشافي‭ ‬بسبب‭ ‬التقارير‭ ‬التي‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬جوان‭ ‬لابورتا‭ ‬يتدخل‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬الفريق‭.‬

وقال‭ ‬تشافي‭ ‬بعد‭ ‬السقوط‭ ‬المحرج‭ ‬أمام‭ ‬أنتويرب‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬توترات‭ ‬لا‭ ‬معنى‭ ‬لها‭. ‬أنا‭ ‬قلق،‭ ‬هذا‭ ‬طبيعي‭. ‬الفريق‭ ‬ليس‭ ‬مرتاحاً‭. ‬نحن‭ ‬نمر‭ ‬بسلسة‭ ‬سيئة،‭ ‬وحققنا‭ ‬نتيجتين‭ ‬سلبيتين‭. ‬المشاعر‭ ‬ليست‭ ‬جيدة‭. ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬ننتقد‭ ‬أنفسنا‭. ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتحسن‭ ‬للفوز‭ ‬بالألقاب‮»‬‭.‬





‮«‬هذا‭ ‬هو‭ ‬واقعنا‮»‬‭ ‬

وإذا‭ ‬أراد‭ ‬العملاق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬آمال‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬باللقب‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتجنب‭ ‬هزيمة‭ ‬أخرى‭ ‬السبت‭ ‬أمام‭ ‬فالنسيا‭ ‬الجريح،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أنه‭ ‬بات‭ ‬متخلفاً‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بفارق‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬جاره‭ ‬جيرونا‭ ‬المتصدر‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬الهزيمة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬أمام‭ ‬الأخير‭.‬

ورأى‭ ‬تشافي‭ ‬أن‭ ‬جيرونا‭ ‬‮«‬كان‭ ‬يستحق‮»‬‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فريقه‭ ‬و‮«‬يجب‭ ‬الإشادة‭ ‬بهم‭ ‬كثيراً‭. ‬إنهم‭ ‬يتقدمون‭ ‬علينا‭ ‬بسبع‭ ‬نقاط‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬نريد‭ ‬تقليص‭ ‬الفجوة،‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬واقعنا‭... ‬هذا‭ ‬برشلونة‭ ‬قيد‭ ‬الإنشاء،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنهم‭ ‬انتقدوني‭ ‬بسبب‭ (‬قوله‭) ‬هذا‭ ‬الأمر‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تأخذ‭ ‬خطوة‭ ‬واحدة‭ ‬الى‭ ‬الوراء‭ ‬لتتمكن‭ ‬من‭ ‬السير‭ ‬خطوتين‭ ‬الى‭ ‬الأمام‮»‬‭.‬

ويمني‭ ‬برشلونة‭ ‬النفس‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬فالنسيا‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬كي‭ ‬يحقق‭ ‬فوزه‭ ‬السادس‭ ‬توالياً‭ ‬على‭ ‬‮«‬الخفافيش‮»‬‭ ‬وتجنب‭ ‬الهزيمة‭ ‬الأولى‭ ‬له‭ ‬أمامهم‭ ‬منذ‭ ‬يناير‭ ‬2020‭ (‬0-2‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ميستايا‭).‬

من‭ ‬جهته‭ ‬بعدما‭ ‬استفاد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬تعادل‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬1‭-‬1‭ ‬كي‭ ‬يعود‭ ‬مجدداً‭ ‬الى‭ ‬الصدارة‭ ‬بفوزه‭ ‬التاريخي‭ ‬على‭ ‬برشلونة،‭ ‬يختتم‭ ‬جيرونا‭ ‬المرحلة‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬ألافيس،‭ ‬باحثاً‭ ‬عن‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬للمباراة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬توالياً‭ ‬وتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭. ‬واعتبر‭ ‬المدرب‭ ‬ميتشل‭ ‬سانشيس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬يصنعون‭ ‬حقاً‭ ‬التاريخ،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجعلني‭ ‬سعيداً‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬آخر‮»‬‭.‬





غريزمان‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬رقم‭ ‬أراغونيس‭ ‬

ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬جيرونا‭ ‬مباراة‭ ‬ألافيس‭ ‬وهو‭ ‬متنازل‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭ ‬لصالح‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الذي‭ ‬يلتقي‭ ‬الأحد‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬فياريال‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ثأرية‭ ‬للنادي‭ ‬الملكي‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬مواجهتي‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الغواصة‭ ‬الصفراء‮»‬‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬منافسه‭ ‬و2‭-‬3‭ ‬في‭ ‬‮«‬سانتياغو‭ ‬برنابيو‮»‬‭.‬

ويخوض‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬اللقاء‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬بعد‭ ‬الروح‭ ‬القتالية‭ ‬الرائعة‭ ‬التي‭ ‬أظهرها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬خلال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬الألماني‭ ‬3‭-‬2،‭ ‬منهياً‭ ‬بذلك‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭. ‬ويبدو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬راضياً‭ ‬عما‭ ‬يشاهده‭ ‬من‭ ‬فريقه،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬قمنا‭ ‬بعمل‭ ‬جيد‭ ‬جداً‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الموسم‮»‬‭.‬

وينتقل‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد،‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬جاره‭ ‬ريال،‭ ‬الى‭ ‬الباسك‭ ‬لمواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬مع‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬تاريخياً‭ ‬للمهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬أنطوان‭ ‬غريزمان‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬لاتسيو‭ ‬الإيطالي‭ (‬2-0‭) ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬ليصبح‭ ‬بذلك‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬هدفين‭ ‬من‭ ‬لويس‭ ‬أراغونيس،‭ ‬الهداف‭ ‬التاريخي‭ ‬للنادي‭ ‬بـ173‭ ‬هدفاً‭.‬

ويخوض‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬خلف‭ ‬بلباو‭ ‬مواجهة‭ ‬حامية‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬الذي‭ ‬يتخلف‭ ‬عن‭ ‬ضيفه‭ ‬الباسكي‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭.‬











