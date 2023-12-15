كين يستعين بـ ((بارد))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن – (د ب أ): استعان هاري كين، قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم، بإحدى أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لموقع جوجل لمساعدة عائلته على الاستقرار في مدينة ميونخ الألمانية.
واستعان كين بأداة يطلق عليها «بارد» وهي أداة تفاعلية إبداعية من جوجل لمساعدة الأفراد على بدء العمل على المشاريع والأفكار وتعزيز الإنتاجية. وانتقل كين من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في أغسطس الماضي، إلى بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني في المواسم الـ11 الأخيرة، في صفقة ضخمة بلغت 100 مليون جنيه إسترليني (127 مليون دولار) وسجل مع الفريق البافاري 22 هدفا في 20 مباراة بمختلف المسابقات.
وقضى كين 30 عاما شهوره الأولى في مدينة ميونخ بمفرده، بعد أن أنجبت زوجته كيت طفلهما الرابع هنري بعد أسبوع من انتقاله لألمانيا. ومن المقرر أن تنضم عائلة كين إليه في ألمانيا بشكل دائم قريبا، وكشف اللاعب الإنجليزي الدولي عن استعانته بجوجل لعرض كيف يمكن لأداة (بارد) مساعدته في المواقف اليومية داخل وخارج الملعب.
وقال كين في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «أنا متحمس للتعاون مع جوجل، خاصة في منتج مثير للإعجاب مثل بارد».
أضاف كين «أعلم كيف يمكن لإمكانات الذكاء الاصطناعي أن تساعدني في انتقالي لألمانيا وفي جعل أطفالي يستقرون في حياة جديدة بميونخ».
أوضح كين «لقد اقترح بارد بعض الاحتفالات الجديدة بالأهداف – سينبغي علينا أن نرى ما إذا كنت سأستخدمها على أرض الملعب».
MENAFN15122023000055011008ID1107605588
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.