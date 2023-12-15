كين يستعين بـ ((بارد))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬استعان‭ ‬هاري‭ ‬كين،‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بإحدى‭ ‬أدوات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التابعة‭ ‬لموقع‭ ‬جوجل‭ ‬لمساعدة‭ ‬عائلته‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ميونخ‭ ‬الألمانية‭.‬

واستعان‭ ‬كين‭ ‬بأداة‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬بارد‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬أداة‭ ‬تفاعلية‭ ‬إبداعية‭ ‬من‭ ‬جوجل‭ ‬لمساعدة‭ ‬الأفراد‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬والأفكار‭ ‬وتعزيز‭ ‬الإنتاجية‭. ‬وانتقل‭ ‬كين‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬توتنهام‭ ‬هوتسبير‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬إلى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الـ11‭ ‬الأخيرة،‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬ضخمة‭ ‬بلغت‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬127‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬وسجل‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬البافاري‭ ‬22‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬مباراة‭ ‬بمختلف‭ ‬المسابقات‭.‬

وقضى‭ ‬كين‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬شهوره‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ميونخ‭ ‬بمفرده،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنجبت‭ ‬زوجته‭ ‬كيت‭ ‬طفلهما‭ ‬الرابع‭ ‬هنري‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬انتقاله‭ ‬لألمانيا‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنضم‭ ‬عائلة‭ ‬كين‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬قريبا،‭ ‬وكشف‭ ‬اللاعب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الدولي‭ ‬عن‭ ‬استعانته‭ ‬بجوجل‭ ‬لعرض‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬لأداة‭ (‬بارد‭) ‬مساعدته‭ ‬في‭ ‬المواقف‭ ‬اليومية‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬الملعب‭.‬

وقال‭ ‬كين‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نقلتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭) ‬‮«‬أنا‭ ‬متحمس‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬جوجل،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬منتج‭ ‬مثير‭ ‬للإعجاب‭ ‬مثل‭ ‬بارد‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬كين‭ ‬‮«‬أعلم‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬لإمكانات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أن‭ ‬تساعدني‭ ‬في‭ ‬انتقالي‭ ‬لألمانيا‭ ‬وفي‭ ‬جعل‭ ‬أطفالي‭ ‬يستقرون‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬جديدة‭ ‬بميونخ‮»‬‭.‬

أوضح‭ ‬كين‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬اقترح‭ ‬بارد‭ ‬بعض‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الجديدة‭ ‬بالأهداف‭ ‬ – ‭ ‬سينبغي‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬سأستخدمها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬