منتخب الشراع يشارك ببطولة آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شارك منتخب الشراع المكون من عبدالله جناحي وداود عبدالله في بطولة آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 التي تستضيفها مدينة بتايا التايلاندية من 10 لغاية 19 ديسمبر الجاري (سباق فئة ILCA 7) ليزر ستاندر سابقا. ويترأس الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني للرياضات البحرية علاء سيادي الذي مثل الاتحاد في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي الذي عقد على هامش البطولة بتاريخ 11 ديسمبر.
وقد التقى علاء سيادي خلال حضوره منافسات البطولة الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للشراع السيد ديفيد غراهام، ورئيس الاتحاد الآسيوي للشراع د. مالوف، ونائب رئيس اللجنة العمانية للرياضات البحرية راشد الكندي بجانب ممثل دولة الكويت الشقيقة.
ونقل سيادي إلى كل من الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الآسيوي للشراع تحيات الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد العربي للشراع رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية، وبحث سيادي معهما سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بما يسهم في تطوير الرياضات البحرية. ويشارك في بطولة آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 أكثر من 40 لاعبا من مختلف الجنسيات، وقد خاض منتخبنا المكون من عبدالله جناحي وداود عبدالله 6 سباقات حتى الآن وتبقى لهم ما يقارب 10-12 سباقا على مدى الـ4 أيام القادمة، حيث يحتل جناحي حاليا المركز الـ13 فيما يحتل عبدالله المركز الـ29.
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