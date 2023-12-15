منتخب الشراع يشارك ببطولة آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شارك‭ ‬منتخب‭ ‬الشراع‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬عبدالله‭ ‬جناحي‭ ‬وداود‭ ‬عبدالله‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬المؤهلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مدينة‭ ‬بتايا‭ ‬التايلاندية‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬لغاية‭ ‬19‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ (‬سباق‭ ‬فئة‭ ‬ ILCA 7‭) ‬ليزر‭ ‬ستاندر‭ ‬سابقا‭. ‬ويترأس‭ ‬الوفد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬علاء‭ ‬سيادي‭ ‬الذي‭ ‬مثل‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬البطولة‭ ‬بتاريخ‭ ‬11‭ ‬ديسمبر‭.‬

وقد‭ ‬التقى‭ ‬علاء‭ ‬سيادي‭ ‬خلال‭ ‬حضوره‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للشراع‭ ‬السيد‭ ‬ديفيد‭ ‬غراهام،‭ ‬ورئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للشراع‭ ‬د‭. ‬مالوف،‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العمانية‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬راشد‭ ‬الكندي‭ ‬بجانب‭ ‬ممثل‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭.‬

ونقل‭ ‬سيادي‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬ورئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للشراع‭ ‬تحيات‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للشراع‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية،‭ ‬وبحث‭ ‬سيادي‭ ‬معهما‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬والتنسيق‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضات‭ ‬البحرية‭. ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬المؤهلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬لاعبا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجنسيات،‭ ‬وقد‭ ‬خاض‭ ‬منتخبنا‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬عبدالله‭ ‬جناحي‭ ‬وداود‭ ‬عبدالله‭ ‬6‭ ‬سباقات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬وتبقى‭ ‬لهم‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬10‭-‬12‭ ‬سباقا‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الـ4‭ ‬أيام‭ ‬القادمة،‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬جناحي‭ ‬حاليا‭ ‬المركز‭ ‬الـ13‭ ‬فيما‭ ‬يحتل‭ ‬عبدالله‭ ‬المركز‭ ‬الـ29‭.‬