د. الفولي: طفرة تنتظر رياضة البولينج في الدول العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كشفت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للدورة‭ ‬الاقليمية‭ ‬لإعداد

كبير‭ ‬مدربي‭ ‬البولينج‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬اعمالها‭ ‬بمدينة‭ ‬الخبر‭ ‬السعودية،‭ ‬بمشاركة‭ ‬مدربين‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬و13‭ ‬دولة‭ ‬عربية،‭ ‬حيث‭ ‬ألقى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬القريشي‭ ‬المدير‭ ‬الوطني‭ ‬للبرنامج‭ ‬السعودي‭ ‬كلمة‭ ‬افتتاحية‭ ‬رحب‭ ‬فيها‭ ‬بالدول‭ ‬المشاركة‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬الدورة‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬من‭ ‬أجلها،‭ ‬ببناء‭ ‬قاعدة‭ ‬من‭ ‬كبير‭ ‬مدربي‭ ‬اللعبة،‭ ‬ود‭. ‬شريف‭ ‬الفولي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الرياضة‭ ‬والتدريب‭ ‬الذي‭ ‬أشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬البولينج‭ ‬تنتظر‭ ‬طفرة‭ ‬كبيرة‭ ‬لأنها‭ ‬منذ‭ ‬دخولها‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬1975،‭ ‬وتم‭ ‬تنظيم‭ ‬أولى‭ ‬مسابقاتها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الألعاب‭ ‬العالمية‭ ‬الصيفية‭ ‬1987،‭ ‬وبدأت‭ ‬في‭ ‬الانتشار‭ ‬الكبير‭ ‬والواسع‭ ‬حيث‭ ‬يتسابق‭ ‬فيها‭ ‬127604‭ ‬لاعبين‭ ‬ولاعبات،‭ ‬يمثلون‭ ‬76‭ ‬برنامجا‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وقد‭ ‬عرفتها‭ ‬المنطقة‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬العالمية‭ ‬إيرلندا‭ ‬2003‭ ‬بمشاركة‮

‬3‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬والإمارات‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ‭ ‬شهدت‭ ‬اللعبة‭ ‬نموا‭ ‬مضطردا‭ ‬وانتشارا‭ ‬واسعا،‭ ‬لانتشار‭ ‬مراكز‭ ‬البولينج‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬العربية،‭ ‬وإقبال‭ ‬ذوي‭ ‬الاعاقة‭ ‬الفكرية‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬اللعبة،‭ ‬وحرص‭ ‬إدارات‭ ‬البرامج‭ ‬المختلفة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية‭ ‬والمدربين‭ ‬للاعبين‭ .‬

فيما‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬عماد‭ ‬محيي‭ ‬الدين

مدير‭ ‬عام‭ ‬الرياضة‭ ‬والتدريب‭ ‬أن‭ ‬تخريج‭ ‬كبير‭ ‬مدربي‭ ‬البولينج‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬سوف‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬إقامة‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬مماثلة‭ ‬عند‭ ‬عودتهم‭ ‬الى‭ ‬برامجهم،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬قاعدة‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬المؤهلين‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬ذوي‭ ‬الاعاقة‭ ‬الفكرية،‭ ‬وعلى‭ ‬زيادة‭ ‬انتشار‭ ‬رياضة‭ ‬البولينج‭.‬

فيما‭ ‬كشف‭ ‬د‭. ‬طارق‭ ‬محسن‭ ‬المحاضر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للدورة‭ ‬في‭ ‬محاضرته‭ ‬التي‭ ‬تناول‭ ‬فيها‭ ‬ماهية‭ ‬رياضة‭ ‬البولينج‭ ‬وتاريخها‭ ‬ومميزاتها‭ ‬للأفراد‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الفكرية،‭ ‬وأهمية‭ ‬ممارستهم‭ ‬لتلك‭ ‬اللعبة،‭ ‬وأنها‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الرياضات‭ ‬التي‭ ‬تناسب‭ ‬لاعبي‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ساعد‭ ‬على‭ ‬انتشارها

بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬وان‭ ‬اقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬وإعداد‭ ‬مجموعة‭ ‬مؤهلة‭ ‬من‭ ‬كبيري‭ ‬المدربين‭ ‬سوف‭ ‬يساهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬تلك‭ ‬الرياضة‭ ‬وزيادة‭ ‬الإقبال‭ ‬عليها‭. ‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬شارك‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬د‭. ‬عماد‭ ‬محيي‭ ‬الدين‭ ‬ود‭. ‬شريف‭ ‬الفولي‭ ‬والمدربين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الاقليمية‭ ‬للبولينج،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬واللاعبين‭ ‬من‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬السعودي،‭ ‬في‭ ‬فاعلية‭ ‬هيا‭ ‬نمشي‭ ‬معا‭ ‬التي‭ ‬نظمته‭ ‬جمعية‭ ‬ايفاء

لرعاية‭ ‬ذوي‭ ‬الاعاقة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بهدف‭ ‬تمكين‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الفكرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرياضة‭ ‬واستعراض‭ ‬مهاراتهم‭ ‬الرياضية،‭ ‬وشهد‭ ‬السباق‭ ‬كورنيش‭ ‬بحر‭ ‬الراكة‮

‬بمشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات،‭ ‬ومجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬العامة‭ ‬والرياضية‭.‬