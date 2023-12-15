البحرين والمالكية يتعادلان بالدرجة الثانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
خرج فريقا البحرين والمالكية بنتيجة التعادل (1/1) في المباراة التي جمعتهما يوم أمس في ختام الجولة التاسعة من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.
وأحرز هدف البحرين كاردوس بالدقيقة (45) وهدف المالكية إسراء عامر (75)، وبذلك فقد البحرين صدارته وتراجع إلى المركز الثاني برصيد (18 نقطة) والمالكية أصبح رصيده (15 نقطة) بالمركز الثالث.
وفي مباريات أخرى، فاز الاتفاق على مدينة عيسى بثلاثية نظيفة سجلها علي مفتاح «هاتريك» بالدقائق (57، 85، 95)، ليصبح رصيد الاتفاق (13 نقطة) ومدينة عيسى (12 نقطة). وأخيرًا خسر الاتحاد مواجهة البديع (1/2)، وسجل للاتحاد عدنان العمودي وأحرز هدفيّ البديع علي جعفر (3) ومحمد خالد (21)، وبذلك أصبح رصيد البديع (15 نقطة) والاتحاد (10 نقاط).
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