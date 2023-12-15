البحرين والمالكية يتعادلان بالدرجة الثانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

خرج‭ ‬فريقا‭ ‬البحرين‭ ‬والمالكية‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ (‬1/1‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وأحرز‭ ‬هدف‭ ‬البحرين‭ ‬كاردوس‭ ‬بالدقيقة‭ (‬45‭) ‬وهدف‭ ‬المالكية‭ ‬إسراء‭ ‬عامر‭ (‬75‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬فقد‭ ‬البحرين‭ ‬صدارته‭ ‬وتراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ (‬18‭ ‬نقطة‭) ‬والمالكية‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ (‬15‭ ‬نقطة‭) ‬بالمركز‭ ‬الثالث‭.‬

وفي‭ ‬مباريات‭ ‬أخرى،‭ ‬فاز‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬سجلها‭ ‬علي‭ ‬مفتاح‭ ‬‮«‬هاتريك‮»‬‭ ‬بالدقائق‭ (‬57،‭ ‬85،‭ ‬95‭)‬،‭ ‬ليصبح‭ ‬رصيد‭ ‬الاتفاق‭ (‬13‭ ‬نقطة‭) ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ (‬12‭ ‬نقطة‭). ‬وأخيرًا‭ ‬خسر‭ ‬الاتحاد‭ ‬مواجهة‭ ‬البديع‭ (‬1/2‭)‬،‭ ‬وسجل‭ ‬للاتحاد‭ ‬عدنان‭ ‬العمودي‭ ‬وأحرز‭ ‬هدفيّ‭ ‬البديع‭ ‬علي‭ ‬جعفر‭ (‬3‭) ‬ومحمد‭ ‬خالد‭ (‬21‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬البديع‭ (‬15‭ ‬نقطة‭) ‬والاتحاد‭ (‬10‭ ‬نقاط‭).‬