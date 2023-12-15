منتخب اليد يكرر فوزه على العراق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد‭ ‬ السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كرر‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬العراقي‭ ‬بنتيجة‭ (‬38/31‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحضيرات‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬ونظيره‭ ‬العراقي‭ ‬للبطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬21‭ ‬التي‭ ‬ستحتضنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬قد‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬بنتيجة‭ (‬34/27‭). ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬مباراة‭ ‬تجريبية‭ ‬ثالثة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬المقبلة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬بعدها‭ ‬إلى‭ ‬معسكر‭ ‬فرنسا‭ ‬الذي‭ ‬سيتخلله‭ ‬مباريات‭ ‬تجريبية‭ ‬أخرى،‭ ‬ستكون‭ ‬محطة‭ ‬إعداد‭ ‬أخيرة‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬المعترك‭ ‬الآسيوي‭.‬