منتخب اليد يكرر فوزه على العراق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كرر منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد فوزه على نظيره العراقي بنتيجة (38/31) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.
وتأتي هذه المباراة في إطار تحضيرات منتخبنا الوطني ونظيره العراقي للبطولة الآسيوية 21 التي ستحتضنها مملكة البحرين الشهر المقبل.
وكان منتخبنا قد فاز في المواجهة الأولى التي أقيمت يوم الاربعاء بنتيجة (34/27). ومن المنتظر أن يخوض منتخبنا مباراة تجريبية ثالثة في البحرين خلال الايام المقبلة أمام المنتخب المغربي، على أن يغادر بعدها إلى معسكر فرنسا الذي سيتخلله مباريات تجريبية أخرى، ستكون محطة إعداد أخيرة قبل خوض المعترك الآسيوي.
MENAFN15122023000055011008ID1107605583
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.