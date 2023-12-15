سلمان بن محمد يُهنئ جلالة الملك المعظم وولي العهد رئيس الوزراء بالأعياد الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

رفع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية،‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬إحياء‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬كدولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783‭ ‬ميلادية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

وهنأ‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة،‭ ‬سائلا‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‭ ‬والتطور‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي،‭ ‬وأن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة‭ ‬على‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أيده‭ ‬الله‭ ‬أعواما‭ ‬مديدة،‭ ‬وأن‭ ‬يسبغ‭ ‬على‭ ‬جلالته‭ ‬رعاه‭ ‬الله‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬مناسبة‭ ‬عزيزة‭ ‬لتجديد‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬لهذا‭ ‬الوطن‭ ‬وقيادته‭ ‬الحكيمة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬منوها‭ ‬سموه

بالمسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬وما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬مكتسبات‭ ‬حضارية‭ ‬ومنجزات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬الرعاية‭ ‬الأبوية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬مشيدا‭ ‬بعطاء‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بعجلة‭ ‬التنمية‭ ‬والبناء‭.‬

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‬وأشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬قطاع‭ ‬الرياضة،‭ ‬بفضل‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ومساندة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

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‬ونوّه‭ ‬سموه‭ ‬بالجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والتي‭ ‬دفعت‭ ‬بالرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬تقدم،‭ ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬المكانة‭ ‬المرموقة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الرياضة‭ ‬القارية‭ ‬والدولية‭.‬