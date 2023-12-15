سلمان بن محمد يُهنئ جلالة الملك المعظم وولي العهد رئيس الوزراء بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
رفع سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، خالص التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم.
وهنأ سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة شعب البحرين بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة، سائلا المولى العلي القدير أن يديم نعمة الأمن والاستقرار والازدهار والتطور والنماء على الوطن الغالي، وأن يعيد هذه الاحتفالات الوطنية المجيدة على جلالة الملك المعظم أيده الله أعواما مديدة، وأن يسبغ على جلالته رعاه الله بموفور الصحة والسعادة.
وأكد سموه أن الأعياد الوطنية مناسبة عزيزة لتجديد الولاء والانتماء لهذا الوطن وقيادته الحكيمة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، منوها سموه
بالمسيرة التنموية الشاملة وما تحقق من مكتسبات حضارية ومنجزات في مختلف المجالات، وذلك بفضل الرعاية الأبوية من لدن جلالة الملك المعظم، مشيدا بعطاء الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الدفع بعجلة التنمية والبناء.
وأشاد سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة بما تحقق من نجاحات كبيرة على مستوى قطاع الرياضة، بفضل رعاية ودعم جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
ونوّه سموه بالجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والتي دفعت بالرياضة البحرينية إلى مزيد من تقدم، وساهمت في إحراز العديد من الإنجازات التي عززت من المكانة المرموقة لمملكة البحرين على خارطة الرياضة القارية والدولية.
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