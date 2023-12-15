اليوم انطلاق بطولة العيد الوطني بنادي البحرين للتنس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تنطلق‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬والنصف‭ ‬من‭ ‬عصر‭ ‬اليوم‭ ‬بطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬للتنس،‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬احتفالا‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬برعاية‭ ‬مجموعة‭ ‬ماركوم‭ ‬الخليج‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬ثامر‭ ‬خميس‭ ‬المقلة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬ماركوم‭ ‬الخليج‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ولصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ولشعب‭ ‬البحرين‭ ‬الطيب‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬الغالية،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬ماركوم‭ ‬الخليج‭ ‬تتشرف‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬برعاية‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الوطنية‭ ‬الغالية،‭ ‬ومشيدا‭ ‬بحرص‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬على‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬أمام‭ ‬جميع‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬فرحتهم‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭.‬

وستبدأ‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬اللاعبين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬النادي‭ ‬وضيوفهم‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬عصرا،‭ ‬وبعدها‭ ‬تنطلق‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬والنصف‭ ‬عصرا‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء،‭ ‬وفي‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء‭ ‬يتم‭ ‬تكريم‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الأولى،‭ ‬ويختتم‭ ‬اليوم‭ ‬بحفل‭ ‬عشاء‭ ‬للمشاركين‭ ‬احتفالا‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭.‬

ويدعو‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬كافة‭ ‬الأعضاء‭ ‬وضيوفهم‭ ‬إلى‭ ‬الحضور‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭. ‬