اليوم انطلاق بطولة العيد الوطني بنادي البحرين للتنس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تنطلق في الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم بطولة العيد الوطني للتنس، والتي ينظمها نادي البحرين للتنس احتفالا بالعيد الوطني لمملكة البحرين، برعاية مجموعة ماركوم الخليج.
وبهذه المناسبة أعرب ثامر خميس المقلة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ماركوم الخليج عن خالص التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ولشعب البحرين الطيب بهذه المناسبة الوطنية الغالية، منوها إلى أن مجموعة ماركوم الخليج تتشرف في كل عام برعاية هذه الفعالية الوطنية الغالية، ومشيدا بحرص إدارة نادي البحرين للتنس على إتاحة الفرصة أمام جميع شرائح المجتمع للتعبير عن فرحتهم بالعيد الوطني.
وستبدأ اللجنة المنظمة للبطولة في تسجيل اللاعبين الراغبين في المشاركة من أعضاء النادي وضيوفهم اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا، وبعدها تنطلق مباريات البطولة في الساعة الرابعة والنصف عصرا وتستمر حتى الساعة السادسة والنصف مساء، وفي الساعة السابعة مساء يتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى، ويختتم اليوم بحفل عشاء للمشاركين احتفالا بهذه المناسبة الوطنية.
ويدعو نادي البحرين للتنس كافة الأعضاء وضيوفهم إلى الحضور والمشاركة في هذه المناسبة.
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