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وارز وأوفرهاوس يسيطران على منافسات اليوم الأول لمهرجان BEYON للسرعة

12/15/2023 7:20:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تتواصل‭ ‬الإثارة‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬مهرجان‭ ‬ BEYON ‭ ‬للسرعة،‭ ‬الذي‭ ‬تتواصل‭ ‬فعالياته‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وتدعو‭ ‬الحلبة‭ ‬الجماهير‭ ‬إلى‭ ‬الحضور‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بفعالياته‭ ‬وبدخول‭ ‬مجاني‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬4‭ ‬مساء‭.‬

وينطلق‭ ‬مهرجان‭ ‬ BEYON ‭ ‬للسرعة‭ ‬ببطولتين‭ ‬هما‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬بورش‭ ‬كاريرا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وكأس‭ ‬فورمولا4‭ ‬السعودية،‭ ‬وذلك‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬وخلال‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬والافتتاحية‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬فورمولا4‭ ‬السعودية‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الحصة‭ ‬التأهيلية‭ ‬تمكن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سليمان‭ ‬زانفوري‭ ‬وحماده‭ ‬القبيسي‭ ‬وأوسكار‭ ‬وارز‭ ‬من‭ ‬تصدر‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭.‬

بينما‭ ‬تمكن‭ ‬أوسكار‭ ‬وارز‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬سباق‭ ‬للبطولة‭ ‬منهيا‭ ‬السباق‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬لفة‭ ‬متغلبا‭ ‬على‭ ‬13‭ ‬سائقا‭ ‬مشاركا‭ ‬في‭ ‬سيارات‭ ‬البطولة‭ ‬أحادية‭ ‬المقعد،‭ ‬منهيا‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬دقيقة‭ ‬و06‭.‬770‭ ‬ثانية‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬صقر‭ ‬المشرجي‭ ‬وذلك‭ ‬بفارق‭ ‬1‭.‬131‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬وحل‭ ‬ثالثا‭ ‬فرديريكو‭ ‬الرفيعي‭ ‬منهيا‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬دقيقة‭ ‬و08‭.‬037‭ ‬ثانية،‭ ‬ورابعا‭ ‬كريل‭ ‬كوتسكوف‭.‬

أما‭ ‬منافسات‭ ‬جولة‭ ‬البورش‭ ‬التي‭ ‬تصدرها‭ ‬ثيو‭ ‬أوفرهاس‭ ‬في‭ ‬الحصة‭ ‬التأهيلية‭ ‬ويليه‭ ‬جين‭ ‬ستيك‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬كولين‭ ‬بونقهاوسن،‭ ‬والسباق‭ ‬الأول‭ ‬للجولة‭ ‬انطلق‭ ‬في‭ ‬3‭:‬40‭ ‬مساء‭ ‬وتمكن‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬البرو‭ ‬ثيو‭ ‬أوفرهاوس‭ ‬من‭ ‬تصدر‭ ‬منافسات‭ ‬السباق‭ ‬الأول‭ ‬ضمن‭ ‬منافسة‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬سائقا‭ ‬مشاركا،‭ ‬منهيا‭ ‬السباق‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬لفة‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬دقيقة‭ ‬و51‭.‬098‭ ‬ثانية،‭ ‬وثانيا‭ ‬جين‭ ‬ستيك‭ ‬بفارق‭ ‬4‭.‬570‭ ‬ثوان،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فلاينت‭ ‬شورينغ‭.‬

أما‭ ‬فئة‭ ‬ ProAm ‭ ‬فتصدرها‭ ‬أحمد‭ ‬الشهاب‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬دقيقة‭ ‬و14‭.‬454‭ ‬ثانية،‭ ‬وخلفه‭ ‬بشار‭ ‬ماريديني‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬سورين‭ ‬سبرينغ،‭ ‬وفئة‭ ‬ Am ‭ ‬تصدرها‭ ‬سيباستيان‭ ‬جورجا،‭ ‬وثانيا‭ ‬ليو‭ ‬ويلريت،‭ ‬وثالثا‭ ‬كالوس‭ ‬بونقاوسن‭.‬

‭ ‬أما‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬فستنطلق‭ ‬3‭ ‬سباقات‭ ‬لكأس‭ ‬الفورمولا4‭ ‬السعودية‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬صباحا‭ ‬والثالث‭ ‬في‭ ‬1‭:‬15‭ ‬مساء‭ ‬والرابع‭ ‬والختامي‭ ‬في‭ ‬3‭:‬30‭ ‬مساء،‭ ‬بينما‭ ‬بطولة‭ ‬البورش‭ ‬تنطلق‭ ‬التأهيلات‭ ‬في‭ ‬11‭:‬45‭ ‬صباحا‭ ‬والسباق‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬2‭:‬15‭ ‬مساء‭.‬

وجددت‭ ‬الحلبة‭ ‬الدعوة‭ ‬للاحتفال‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬والدخول‭ ‬المجاني‭ ‬للجميع‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬15‭ ‬و16‭ ‬ديسمبر‭.‬

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