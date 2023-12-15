وارز وأوفرهاوس يسيطران على منافسات اليوم الأول لمهرجان BEYON للسرعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تتواصل الإثارة في حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» ضمن منافسات مهرجان BEYON للسرعة، الذي تتواصل فعالياته في اليوم الثاني على التوالي، وتدعو الحلبة الجماهير إلى الحضور والاستمتاع بفعالياته وبدخول مجاني من 9 صباحا حتى 4 مساء.
وينطلق مهرجان BEYON للسرعة ببطولتين هما بطولة كأس بورش كاريرا الشرق الأوسط وكأس فورمولا4 السعودية، وذلك لأول مرة على الإطلاق. وخلال منافسات الجولة الأولى والافتتاحية من كأس فورمولا4 السعودية ومن خلال الحصة التأهيلية تمكن كل من سليمان زانفوري وحماده القبيسي وأوسكار وارز من تصدر المراكز الأولى.
بينما تمكن أوسكار وارز من السيطرة على أول سباق للبطولة منهيا السباق المكون من 11 لفة متغلبا على 13 سائقا مشاركا في سيارات البطولة أحادية المقعد، منهيا السباق في 27 دقيقة و06.770 ثانية. وجاء في المركز الثاني صقر المشرجي وذلك بفارق 1.131 ثانية عن المركز الأول وحل ثالثا فرديريكو الرفيعي منهيا السباق في 27 دقيقة و08.037 ثانية، ورابعا كريل كوتسكوف.
أما منافسات جولة البورش التي تصدرها ثيو أوفرهاس في الحصة التأهيلية ويليه جين ستيك والمركز الثالث كولين بونقهاوسن، والسباق الأول للجولة انطلق في 3:40 مساء وتمكن ضمن فئة البرو ثيو أوفرهاوس من تصدر منافسات السباق الأول ضمن منافسة كبيرة بين 15 سائقا مشاركا، منهيا السباق المكون من 12 لفة في 24 دقيقة و51.098 ثانية، وثانيا جين ستيك بفارق 4.570 ثوان، وفي المركز الثالث فلاينت شورينغ.
أما فئة ProAm فتصدرها أحمد الشهاب وذلك في 25 دقيقة و14.454 ثانية، وخلفه بشار ماريديني وفي المركز الثالث سورين سبرينغ، وفئة Am تصدرها سيباستيان جورجا، وثانيا ليو ويلريت، وثالثا كالوس بونقاوسن.
أما اليوم السبت 16 ديسمبر فستنطلق 3 سباقات لكأس الفورمولا4 السعودية وذلك في 11 صباحا والثالث في 1:15 مساء والرابع والختامي في 3:30 مساء، بينما بطولة البورش تنطلق التأهيلات في 11:45 صباحا والسباق الثاني في 2:15 مساء.
وجددت الحلبة الدعوة للاحتفال بالعيد الوطني المجيد في حلبة البحرين الدولية والدخول المجاني للجميع يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر.
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