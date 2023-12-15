الحلبة تضيء سماء الصخير بالألعاب النارية اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تستضيف حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية، نهاية أسبوع حافلة بالفعاليات وأبرزها عروض الألعاب النارية، مهرجان BEYON
للسرعة، إلى جانب إقامتها حفلاً لموظفي الحلبة للاحتفال بالعيد الوطني المجيد.
وستضيء سماء حلبة البحرين الدولية مساء اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر عروض الألعاب النارية كأبرز فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني المجيد لمملكة البحرين في تمام الساعة 7 مساء.
ونوجه عناية الجمهور الكريم إلى أنه بالإمكان الاستمتاع بمتابعة عروض الألعاب النارية من المناطق المحيطة بحلبة البحرين الدولية ومواقف السيارات مجانا، كما تنصح الحلبة الجماهير بالحضور مبكرا لتفادي الازدحام والاستمتاع بعروض الألعاب النارية.
ونظمت حلبة البحرين الدولية لموظفيها يوم أمس حفلا للعيد الوطني وشمل الحفل عدد من الفعاليات أبرزها فرقة العرضة البحرينية، الأطباق الشعبية وعدد من الفعاليات لموظفي حلبة البحرين الدولية.
وتستمر حلبة البحرين في يومها الثاني في فتح أبوابها للجماهير أيضا لحضور مهرجان مهرجان BEYON
للسرعة، وذلك من 9 صباحا حتى 4 مساء، وسينطلق مهرجان السرعة ببطولتين وهما بطولة كأس بورش كاريرا الشرق الأوسط وكأس فورمولا 4 السعودية.
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