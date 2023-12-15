الحلبة تضيء سماء الصخير بالألعاب النارية اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تستضيف‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية،‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬حافلة‭ ‬بالفعاليات‭ ‬وأبرزها‭ ‬عروض‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية،‭ ‬مهرجان BEYON ‭

‬للسرعة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إقامتها‭ ‬حفلاً‭ ‬لموظفي‭ ‬الحلبة‭ ‬للاحتفال‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭.‬

وستضيء‭ ‬سماء‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬عروض‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬كأبرز‭ ‬فعاليات‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساء‭.‬

ونوجه‭ ‬عناية‭ ‬الجمهور‭ ‬الكريم‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بالإمكان‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بمتابعة‭ ‬عروض‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬بحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬ومواقف‭ ‬السيارات‭ ‬مجانا،‭ ‬كما‭ ‬تنصح‭ ‬الحلبة‭ ‬الجماهير‭ ‬بالحضور‭ ‬مبكرا‭ ‬لتفادي‭ ‬الازدحام‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بعروض‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭.‬

ونظمت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لموظفيها‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬حفلا‭ ‬للعيد‭ ‬الوطني‭ ‬وشمل‭ ‬الحفل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬أبرزها‭ ‬فرقة‭ ‬العرضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬الأطباق‭ ‬الشعبية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬لموظفي‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

وتستمر‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬يومها‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬أبوابها‭ ‬للجماهير‭ ‬أيضا‭ ‬لحضور‭ ‬مهرجان‭ ‬مهرجان BEYON ‭

‬للسرعة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬4‭ ‬مساء،‭ ‬وسينطلق‭ ‬مهرجان‭ ‬السرعة‭ ‬ببطولتين‭ ‬وهما‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬بورش‭ ‬كاريرا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وكأس‭ ‬فورمولا‭ ‬4‭ ‬السعودية‭.‬