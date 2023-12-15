حضور جماهيري غفير وانتصار السميع والسيداتخالد بن حمد يشهد النزالات.. وخسارة مفاجئة لحسين عياد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اليوم ختام بطولة آسيا الرابعة لفنون القتال المختلطة للهواة
تصوير: رضا جميل
شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية منافسات بطولة BRAVE CF 80 التي أقيمت يوم أمس الجمعة والتي تأتي ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023، الذي تحتضنه مملكة البحرين.
وتابع سمو الشيخ خالد بن حمد
آل خليفة المنافسات وشجع مقاتلي منتخبنا الوطني وشدّ من عزيمتهم لتقديم أفضل النتائج والمستويات، وذلك في إطار حرص سموه المستمر على دعم لاعبي المنتخبات الوطنية. كما شهدت منافسات أمس حضورًا جماهيريًا غفيرًا، تفاعلّ مع مختلف النزالات وخصوصًا التي شهدت وجود مقاتل بحريني.
وبخصوص النزالات البحرينية، تعرض المقاتل حسين عياد لخسارة مفاجئة أمام المقاتل الايرلندي جيرارد بيرنز، كما خسرّ المقاتل الآخر محمد عباس خان أمام الإنجليزي جريفيتس، فيما جاءت الانتصارات للمقاتل محمد السميع وللمقاتلتين صابرينا دي سوزا وفابيولا ناسيمنتو.
ختام بطولة آسيا
وتختتم اليوم «السبت» فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023، وذلك بإقامة النزالات النهائية ببطولة آسيا الرابعة لفنون القتال المختلطة للهواة.
وشهدت البطولة خلال الأيام الماضية منافسات قوية في مختلف الفئات والأوزان، التي عكست بصورة حقيقية لما يتمتع به المقاتلون الهواة من مستويات فنية عالية.
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