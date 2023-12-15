حضور جماهيري غفير وانتصار السميع والسيداتخالد بن حمد يشهد النزالات.. وخسارة مفاجئة لحسين عياد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اليوم ختام بطولة آسيا الرابعة لفنون القتال المختلطة للهواة









تصوير‭: ‬رضا‭ ‬جميل





شهد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023،‭ ‬الذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتابع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد

آل‭ ‬خليفة‭ ‬المنافسات‭ ‬وشجع‭ ‬مقاتلي‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬وشدّ‭ ‬من‭ ‬عزيمتهم‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬والمستويات،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭. ‬كما‭ ‬شهدت‭ ‬منافسات‭ ‬أمس‭ ‬حضورًا‭ ‬جماهيريًا‭ ‬غفيرًا،‭ ‬تفاعلّ‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬النزالات‭ ‬وخصوصًا‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬وجود‭ ‬مقاتل‭ ‬بحريني‭.‬

وبخصوص‭ ‬النزالات‭ ‬البحرينية،‭ ‬تعرض‭ ‬المقاتل‭ ‬حسين‭ ‬عياد‭ ‬لخسارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬أمام‭ ‬المقاتل‭ ‬الايرلندي‭ ‬جيرارد‭ ‬بيرنز،‭ ‬كما‭ ‬خسرّ‭ ‬المقاتل‭ ‬الآخر‭ ‬محمد‭ ‬عباس‭ ‬خان‭ ‬أمام‭ ‬الإنجليزي‭ ‬جريفيتس،‭ ‬فيما‭ ‬جاءت‭ ‬الانتصارات‭ ‬للمقاتل‭ ‬محمد‭ ‬السميع‭ ‬وللمقاتلتين‭ ‬صابرينا‭ ‬دي‭ ‬سوزا‭ ‬وفابيولا‭ ‬ناسيمنتو‭.‬





ختام‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا

وتختتم‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬السبت‮»‬‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬بإقامة‭ ‬النزالات‭ ‬النهائية‭ ‬ببطولة‭ ‬آسيا‭ ‬الرابعة‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للهواة‭.‬

وشهدت‭ ‬البطولة‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬والأوزان،‭ ‬التي‭ ‬عكست‭ ‬بصورة‭ ‬حقيقية‭ ‬لما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬المقاتلون‭ ‬الهواة‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬فنية‭ ‬عالية‭.‬