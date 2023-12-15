بعد شكوى الأهلي في مركز الشرطةالمنامة يرد بجملة شكاوى بعد أحداث القمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أوضح السيد علي الموسوي مدير لعبة كرة السلة بنادي المنامة أن ناديه تقدم باحتجاج رسمي على كشف المباراة التي جمعته بالأهلي ضمن الجولة السابعة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024 وانتهت بفوز المنامة بنتيجة 94/87، وذلك بسبب عدم سحب بطاقة عضو الجهاز الإداري بالنادي الأهلي الذي حاول التهجم والتلفظ من دون سبب على محترف الفريق ترافين، وأكد أنه سيلحق ذلك برسالة رسمية إلى الاتحاد لحفظ حقه من أي تطاول والذي يمكن وصفه بالمقصود من قبل عضو الجهاز الإداري بالنادي الأهلي وأيضا من قبل اللاعبين داخل أرضية الملعب.
وتابع: سيقوم نادي المنامة أيضا بنفس الإجراء تجاه بعض من لاعبي الأهلي بسبب تعمدهم الضرب والتهجم بقصد إصابة اللاعبين سواء تجاه المحترف وغيره من اللاعبين مع عدم حمايتهم من الحكام، وسيرفق مقاطع فيديو تثبت ذلك، وبين السيد علي الموسوي أن ناديه قدم شكوى مشابهة في الموسم الماضي لكن الاتحاد لم يتجاوب ولم يحرك ساكنا.
من جانب آخر ذكر السيد علي الموسوي أن النادي الأهلي خالف اللائحة رقم 8 التي تنص على (لا يجوز للأندية وأعضاء أجهزتها الإدارية والفنية واللاعبين والحكام اللجوء للسلطات الرسمية والمحاكم لحل نزاع رياضي يتعلق بكرة السلة ما لم يستنفذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في لوائح الاتحاد عدا حالات التعدي الجنائي.
وكانت القمة قد شهدت أحداثا مؤسفة بعد انتهائها حيث حدث احتكاك ومناوشات بين الفريقين، وقد تطور الأمر بعد تقديم نائب رئيس جهاز السلة بالنادي الأهلي عصام علي بلاغا رسميا في مركز الشرطة على محترف المنامة الأمريكي ترافيين حول حادثة الاعتداء التي أشعلت شرارة الأحداث أثناء تبادل اللاعبين السلام على بعضهم البعض.
وانتهت الأمور بسلام بعد تدخل رجال الأمن والعقلاء من الناديين، لكن الشكوى التي وصلت إلى مركز الشرطة دفعت نادي المنامة إلى الرد وتقديم عدة شكاوى على النادي الأهلي ولاعبيه وسيرفع خطابا رسميا إلى اتحاد السلة مدعما بالإثباتات من الصور ومقاطع الفيديو بالإضافة إلى بعض النصوص من اللائحة.
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