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بعد شكوى الأهلي في مركز الشرطةالمنامة يرد بجملة شكاوى بعد أحداث القمة

12/15/2023 7:20:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أوضح‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬الموسوي‭ ‬مدير‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬المنامة‭ ‬أن‭ ‬ناديه‭ ‬تقدم‭ ‬باحتجاج‭ ‬رسمي‭ ‬على‭ ‬كشف‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعته‭ ‬بالأهلي‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬وانتهت‭ ‬بفوز‭ ‬المنامة‭ ‬بنتيجة‭ ‬94‭/‬87،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬سحب‭ ‬بطاقة‭ ‬عضو‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬بالنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬حاول‭ ‬التهجم‭ ‬والتلفظ‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬سبب‭ ‬على‭ ‬محترف‭ ‬الفريق‭ ‬ترافين،‭ ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬سيلحق‭ ‬ذلك‭ ‬برسالة‭ ‬رسمية‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬لحفظ‭ ‬حقه‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬تطاول‭ ‬والذي‭ ‬يمكن‭ ‬وصفه‭ ‬بالمقصود‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عضو‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬بالنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬وأيضا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللاعبين‭ ‬داخل‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭.‬

وتابع‭: ‬سيقوم‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬أيضا‭ ‬بنفس‭ ‬الإجراء‭ ‬تجاه‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الأهلي‭ ‬بسبب‭ ‬تعمدهم‭ ‬الضرب‭ ‬والتهجم‭ ‬بقصد‭ ‬إصابة‭ ‬اللاعبين‭ ‬سواء‭ ‬تجاه‭ ‬المحترف‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬حمايتهم‭ ‬من‭ ‬الحكام،‭ ‬وسيرفق‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬تثبت‭ ‬ذلك،‭ ‬وبين‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬الموسوي‭ ‬أن‭ ‬ناديه‭ ‬قدم‭ ‬شكوى‭ ‬مشابهة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬لكن‭ ‬الاتحاد‭ ‬لم‭ ‬يتجاوب‭ ‬ولم‭ ‬يحرك‭ ‬ساكنا‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬ذكر‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬الموسوي‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬خالف‭ ‬اللائحة‭ ‬رقم‭ ‬8‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ (‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬للأندية‭ ‬وأعضاء‭ ‬أجهزتها‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬واللاعبين‭ ‬والحكام‭ ‬اللجوء‭ ‬للسلطات‭ ‬الرسمية‭ ‬والمحاكم‭ ‬لحل‭ ‬نزاع‭ ‬رياضي‭ ‬يتعلق‭ ‬بكرة‭ ‬السلة‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يستنفذ‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬لوائح‭ ‬الاتحاد‭ ‬عدا‭ ‬حالات‭ ‬التعدي‭ ‬الجنائي‭. ‬

وكانت‭ ‬القمة‭ ‬قد‭ ‬شهدت‭ ‬أحداثا‭ ‬مؤسفة‭ ‬بعد‭ ‬انتهائها‭ ‬حيث‭ ‬حدث‭ ‬احتكاك‭ ‬ومناوشات‭ ‬بين‭ ‬الفريقين،‭ ‬وقد‭ ‬تطور‭ ‬الأمر‭ ‬بعد‭ ‬تقديم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬السلة‭ ‬بالنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬عصام‭ ‬علي‭ ‬بلاغا‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الشرطة‭ ‬على‭ ‬محترف‭ ‬المنامة‭ ‬الأمريكي‭ ‬ترافيين‭ ‬حول‭ ‬حادثة‭ ‬الاعتداء‭ ‬التي‭ ‬أشعلت‭ ‬شرارة‭ ‬الأحداث‭ ‬أثناء‭ ‬تبادل‭ ‬اللاعبين‭ ‬السلام‭ ‬على‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض‭.‬

وانتهت‭ ‬الأمور‭ ‬بسلام‭ ‬بعد‭ ‬تدخل‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬والعقلاء‭ ‬من‭ ‬الناديين،‭ ‬لكن‭ ‬الشكوى‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬الشرطة‭ ‬دفعت‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬إلى‭ ‬الرد‭ ‬وتقديم‭ ‬عدة‭ ‬شكاوى‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬ولاعبيه‭ ‬وسيرفع‭ ‬خطابا‭ ‬رسميا‭ ‬إلى‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬مدعما‭ ‬بالإثباتات‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬ومقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬النصوص‭ ‬من‭ ‬اللائحة‭. ‬

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