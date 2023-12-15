اتحاد السلة: أحداث مباراة المنامة والأهلي مرفوضة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد الاتحاد البحريني لكرة السلة في بيان صدر أمس على أهمية التزام الجميع من دون استثناء بالأخلاق الرياضية في جميع المنافسات السلاوية والتي تُقام تحت مظلته بكل المسابقات، سواءً من جانب اللاعبين والإداريين والجماهير.
واستنكر الاتحاد البحريني لكرة السلة الأحداث التي صاحبت مباراة المنامة والأهلي في الجولة السابعة لدوري زين لكرة السلة والتي أقيمت يوم الخميس 14 ديسمبر 2023، وأكد الاتحاد ان كل التقارير الخاصة بالأحداث التي حصلت، ستكون على طاولة لجنة الانضباط وهي التي ستتخذ القرارات اللازمة بحق المتسببين بهذه الأحداث.
وأكد الاتحاد البحريني لكرة السلة أيضاً إن العقوبات على المتسببين ستكون بحسب اللوائح الخاصة بلجنة الانضباط.
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