اتحاد السلة: أحداث مباراة المنامة والأهلي مرفوضة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬أكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التزام‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استثناء‭ ‬بالأخلاق‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المنافسات‭ ‬السلاوية‭ ‬والتي‭ ‬تُقام‭ ‬تحت‭ ‬مظلته‭ ‬بكل‭ ‬المسابقات،‭ ‬سواءً‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬اللاعبين‭ ‬والإداريين‭ ‬والجماهير‭.‬

واستنكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬صاحبت‭ ‬مباراة‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬وأكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬التقارير‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأحداث‭ ‬التي‭ ‬حصلت،‭ ‬ستكون‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬لجنة‭ ‬الانضباط‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬ستتخذ‭ ‬القرارات‭ ‬اللازمة‭ ‬بحق‭ ‬المتسببين‭ ‬بهذه‭ ‬الأحداث‭.‬

وأكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬أيضاً‭ ‬إن‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬المتسببين‭ ‬ستكون‭ ‬بحسب‭ ‬اللوائح‭ ‬الخاصة‭ ‬بلجنة‭ ‬الانضباط‭.‬