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نجوم الغزال تحت مرصد الأندية

12/15/2023 7:20:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بدأت‭ ‬أندية‭ ‬منافسة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬للدورة‭ ‬السداسية‭ ‬تحركاتها‭ ‬لضم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬ابتعادهم‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬مؤخرا‭ ‬إثر‭ ‬خلافات‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬حول‭ ‬التأخر‭ ‬في‭ ‬تسلم‭ ‬مستحقاتهم‭ ‬ما‭ ‬دفعهم‭ ‬إلى‭ ‬القيام‭ ‬بحركة‭ ‬احتجاجية‭ ‬وهي‭ ‬الاضراب‭ ‬عن‭ ‬حضور‭ ‬التدريبات‭ ‬والمباريات،‭ ‬ويبدو‭ ‬ان‭ ‬الأمور‭ ‬لم‭ ‬تحل،‭ ‬وبالتالي‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬ان‭ ‬ينتقل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المميزين‭ ‬الى‭ ‬اندية‭ ‬منافسة‭.‬

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