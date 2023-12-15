نجوم الغزال تحت مرصد الأندية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بدأت أندية منافسة على التأهل للدورة السداسية تحركاتها لضم عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة السلة بنادي البحرين، وذلك بسبب ابتعادهم عن الفريق مؤخرا إثر خلافات مع مجلس الإدارة حول التأخر في تسلم مستحقاتهم ما دفعهم إلى القيام بحركة احتجاجية وهي الاضراب عن حضور التدريبات والمباريات، ويبدو ان الأمور لم تحل، وبالتالي من المنتظر ان ينتقل عدد من اللاعبين المميزين الى اندية منافسة.
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