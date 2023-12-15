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الجولة السابعة من دوري زين لكرة السلةنقاط سترة في متناول الحالة لتأكيد التأهل

12/15/2023 7:20:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تقام‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬مباراتان‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً‭ ‬وتجمع‭ ‬بين‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬وفريق‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وتليها‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً‭ ‬مواجهة‭ ‬ثانية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الحالة‭ ‬وسترة‭.‬


الرديف‭ ‬والاتحاد

في‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬البعيد‭ ‬عن‭ ‬الحسابات‭ ‬والذي‭ ‬لا‭ ‬يدخل‭ ‬ضمن‭ ‬صراع‭ ‬المراكز‭ ‬وجمع‭ ‬النقاط،‭ ‬تبدو‭ ‬الفرصة‭ ‬سانحة‭ ‬للمنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬وفريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬لعب‭ ‬مباراة‭ ‬للاحتكاك‭ ‬والفائدة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يتوقع‭ ‬مشاركة‭ ‬وجوه‭ ‬جديدة‭ ‬بالخصوص‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد،‭ ‬اذ‭ ‬سيعمد‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬رؤوف‭ ‬حبيل‭ ‬إلى‭ ‬اراحة‭ ‬لاعبيه‭ ‬الأساسيين‭ ‬معظم‭ ‬الوقت‭ ‬واعطاء‭ ‬الفرصة‭ ‬الأكبر‭ ‬للاعبين‭ ‬الاحتياطيين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬كافية‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬المباريات‭.‬

وفي‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬الأمر‭ ‬متشابه‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬بقيادة‭ ‬التونسي‭ ‬راسم‭ ‬المرزوقي‭ ‬الى‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬وأهما‭ ‬تأهيل‭ ‬واكتشاف‭ ‬لاعبين‭ ‬يكونون‭ ‬جاهزين‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬للالتحاق‭ ‬بالمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬يحتاج‭.‬

يذكر‭ ‬ان‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬لم‭ ‬يضمن‭ ‬التأهل‭ ‬بعد‭ ‬الى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭ ‬ولكنه‭ ‬يسير‭ ‬في‭ ‬منحى‭ ‬تصاعدي‭ ‬بالطريق‭ ‬الصحيح،‭ ‬وحقق‭ ‬الاتحاد‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬خسارتين،‭ ‬وتبقت‭ ‬له‭ ‬مباريات‭ ‬حاسمة‭ ‬امام‭ ‬البحرين‭ ‬والمحرق‭ ‬والنويدرات‭ ‬والمنامة‭.‬


الحالة‭ ‬وسترة

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬يطمع‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬بحصد‭ ‬نقاط‭ ‬مباراته‭ ‬امام‭ ‬فريق‭ ‬سترة،‭ ‬وتبدو‭ ‬جميع‭ ‬الترشيحات‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الحالة‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬لتأكيد‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭ ‬بنسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا،‭ ‬اذ‭ ‬تتبقى‭ ‬عليه‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬أمام‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬والبحرين‭ ‬والمحرق‭.‬

ويدخل‭ ‬الحالة‭ ‬المواجهة‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارتين،‭ ‬فيما‭ ‬يمتلك‭ ‬سترة‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬جمعها‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬هزائم‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬انتصار‭ ‬يذكر‭.‬

وتبدو‭ ‬كفة‭ ‬الحالة‭ ‬أرجح‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تواجد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬القدير‭ ‬عقيل‭ ‬ميلاد‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬ولديه‭ ‬محترفين‭ ‬اثنين‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‭ ‬المميزين‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬يواصل‭ ‬سترة‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬محترفين‭ ‬ولاعبين‭ ‬صغار‭ ‬السن‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬للفريق،‭ ‬والسعي‭ ‬نحو‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬أبناء‭ ‬النادي‭ ‬لبناء‭ ‬فريق‭ ‬للمستقبل‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حسين‭ ‬الجزيري‭.‬

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