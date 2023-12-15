الجولة السابعة من دوري زين لكرة السلةنقاط سترة في متناول الحالة لتأكيد التأهل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تقام اليوم السبت مباراتان على صالة اتحاد السلة بأم الحصم ضمن الجولة السابعة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024، المباراة الأولى تنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً وتجمع بين المنتخب الرديف وفريق الاتحاد، وتليها عند السابعة والنصف مساءً مواجهة ثانية تجمع بين فريقي الحالة وسترة.
الرديف والاتحاد
في اللقاء الأول البعيد عن الحسابات والذي لا يدخل ضمن صراع المراكز وجمع النقاط، تبدو الفرصة سانحة للمنتخب الرديف وفريق الاتحاد في لعب مباراة للاحتكاك والفائدة، وبالتالي يتوقع مشاركة وجوه جديدة بالخصوص من نادي الاتحاد، اذ سيعمد مدرب الفريق رؤوف حبيل إلى اراحة لاعبيه الأساسيين معظم الوقت واعطاء الفرصة الأكبر للاعبين الاحتياطيين الذين لا يحصلون على فرصة كافية للعب في باقي المباريات.
وفي الجانب الآخر الأمر متشابه حيث يسعى المنتخب الرديف بقيادة التونسي راسم المرزوقي الى الوصول الى الأهداف المنشودة من هذه المشاركة، وأهما تأهيل واكتشاف لاعبين يكونون جاهزين فيما بعد للالتحاق بالمنتخب الوطني في أي وقت يحتاج.
يذكر ان فريق الاتحاد لم يضمن التأهل بعد الى الدورة السداسية ولكنه يسير في منحى تصاعدي بالطريق الصحيح، وحقق الاتحاد أربعة انتصارات مقابل خسارتين، وتبقت له مباريات حاسمة امام البحرين والمحرق والنويدرات والمنامة.
الحالة وسترة
وفي اللقاء الثاني يطمع فريق الحالة بحصد نقاط مباراته امام فريق سترة، وتبدو جميع الترشيحات في صالح الحالة لتحقيق فوزه الخامس لتأكيد التأهل إلى الدورة السداسية بنسبة كبيرة جدا، اذ تتبقى عليه ثلاث مباريات أمام مدينة عيسى والبحرين والمحرق.
ويدخل الحالة المواجهة برصيد 10 نقاط من أربعة انتصارات وخسارتين، فيما يمتلك سترة في رصيده 6 نقاط جمعها من ست هزائم دون أي انتصار يذكر.
وتبدو كفة الحالة أرجح في ظل تواجد المدرب الوطني القدير عقيل ميلاد على رأس الجهاز الفني ولديه محترفين اثنين وعدد من اللاعبين المحليين المميزين.
في المقابل يواصل سترة المشاركة من دون محترفين ولاعبين صغار السن في ظل غياب الدعم المالي للفريق، والسعي نحو الاعتماد على اللاعبين أبناء النادي لبناء فريق للمستقبل بقيادة المدرب الوطني حسين الجزيري.
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