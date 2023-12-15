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غزوان يحقق المركز الأول في بطولة السعودية الدولية لقفز الحواجز

12/15/2023 7:20:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬الفارس‭ ‬البحريني‭ ‬سامي‭ ‬غزوان‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الدولية‭ ‬لقفز‭ ‬الحواجز‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬فرسان‭ ‬العالم‭.‬

وتمكن‭ ‬غزوان‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬بجدارة‭ ‬واستحقاق‭ ‬وسط‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬عدة‭ ‬فرسان‭ ‬أبرزهم‭ ‬الألماني‭ ‬ديفد‭ ‬ويل‭ ‬والكويتي‭ ‬علي‭ ‬الخرافي‭ ‬بطل‭ ‬آسياد‭ ‬آسياد‭.‬

وتفوق‭ ‬سامي‭ ‬غزوان‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الفرسان،‭ ‬منهيا‭ ‬الجولة‭ ‬بسرعة‭ ‬فائقة‭ ‬بزمن‭ ‬مميز‭ (‬58‭ ‬ثانية‭ ‬و98‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الثانية‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬احتل‭ ‬الفارس‭ ‬السعودي‭ ‬فيصل‭ ‬العودة‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بزمن‭ (‬62‭ ‬ثانية‭ ‬و80‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الثانية‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬السعودي‭ ‬عبدالله‭ ‬الفراي‭ ‬بزمن‭ (‬63‭ ‬ثانية‭ ‬و01‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الثانية‭)‬،‭ ‬واحتل‭ ‬الفارس‭ ‬الكويتي‭ ‬علي‭ ‬الخرافي‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بمن‭ (‬63‭ ‬ثانية‭ ‬و34‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الثانية‭).‬

وأعرب‭ ‬سامي‭ ‬غزوان‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬الكبيرة‭ ‬بتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مناسبتين‭ ‬سابقتين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬سيواصل‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأكيد‭ ‬مكانة‭ ‬قفز‭ ‬الحواجز‭ ‬البحرينية‭ ‬والإمكانيات‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬الفرسان‭ ‬البحرينيون‭.‬

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